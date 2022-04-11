Dallas High School announces third quarter honor roll
Mr. Gregory S. Riley, Dallas High School Principal, announces the third quarter honor roll. The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, or F’s. First Honors: 93-97, no D’s or F’s. Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.
Honors with Distinction
Seniors: Danielle Blessner, Kaya Brown, Elena Burdge, Julia Buro, Lauren Butwin, Lorelei Centrella, Rachel Chamberlain, Samuel Collins, Jake DelGaudio, Audrey DelGaudio, Kylee Eltringham, Nadia Evanosky, Janet Federici, Austin Finarelli, Paige Frank, Samantha Handley, Allison Hrivnak, Jason Joshi, Kyle Kintz, Lorisa Klinger, Cades Linder, Megan MacNeely, Edward Matushek, Alexis Mikolosko, Kyleigh Motley, Alicia Napersky, Nicholas Nocito, Calli Ogurkis, Bryan Osipower, Cara Pocono, Olivia Podskoch, Alyssa Pritchard, Kalie Rizzo, Brooke Robbins, Morgan Sakulich, Julia Sciandra, Joanna Shaw, Caden Skasko, Morgan Solano, Nina Swailes, Joseph Wysocki, Allison Zeiss
Juniors: Brandon Banks, Morgan Bednar, Lucas Carver, Selina Chen, Aiden Cotter, Hayden Curran, Caitlin Curran, Lucas Derome, Chloe Dudick, Seth Dyrli, Peter Federici, Aiden Fennell, Sophia Filali, Madison Fostock, Kai Gomeau, Sadie Grochal, Reagan Halbach, Nolan Hedglin, Jenna Maslowski, Jordyn Meade, Madisyn Musselman, Aidan Niebauer, Erin Oldt, Kira Pomrinke, Amelia Priebe, Abigail Quinnan, Madison Robbins, Ty Solensky, Chelcie Strobel, Floyd Sutton, Nicholas Teberio, Michael Timinski, Gary Weaver, Isabella Wickenheiser
Sophomores: Noor Almeky, Sam Barrouk, Emma Blazure, Juliana Burdge, John Cummings, Gabriela DaSilva, Mary Dahdal, Alex DelGaudio, Brianne Dempsey, Anna Dorofeeva, Gianna Evans, Lillian Ferretti, Jonathan Florencio, Sarah Gauntlett, Zoe Hakim, Scarlett Hobson-Tomascik, Michaela Irwin, Gavin Kenzakoski, Daniel Mattey, Bryce Phillips, Caroline Podskoch, Marie Popielarz, Emily Raub, Daniel Sabulski, Benedict Sevenski, Artem Smagin, Julianna Sobocinski, Jacob Solomon, Allyson Spangenberg, Carleigh Thomas, Madalyn Thomas, Ryan Vallach, Natalie Vincelli, Jessie Wienckoski, Haily Yakus, Lindsey Yencha, Madeline Youngblood
Freshmen: Evan Allen, Nina Barrouk, Samantha Berlew, Rachel Bogdan, Andrew Bolesta, Davyn Bonvie, Kasey Bryant, Angelina Camoni, Shawn Collins, Carolyn Comitz, Morgan Cookus-Gnoinski, Kaden Coyne, Kierra Cronin, Molly Curran, Riley Dewey, Lydia Federici, Peyton Feeney, Faith Fennell, Matthew Ferretti, Cora Finn, Rachel Flanagan, Jack Fleury, Lydia Gonzales, Hannah Gozikowski, Bruce Graham, Noah Greco, Madison Hedglin, Iris Hobson-Tomascik, Gabriella Hodne, Rylie Hoyes, Cole Johnston, Luke Karcutskie, Adriana Kopalek, Katerina Kopalek, Kenzlie Kuderka, Taylor Laity, Jack Leandri, Charles Letwinsky, Andrew Menaker, Emma Miller, Christopher Miller, Paige Miller, Jasmin Nguyen, Jude Nocito, Meadow Novicki, Caroline Pitarra, Tyler Roberts, Ellie Root, Blake Seiwell, Kaylee Shaw, Cassidy Siglin, Paige Slavinski, Giovanna Smacchi, Peyton Stauffer, Keerstyn Tabor, Logan Valkenburg, Elinore Wallace, Carly Yoder, Penelope Youells
First Honors
Seniors: David Biscontini, III, Hannah Blazure, Gabriella Boos, Emma Brown, OliviaBuro, Delaney Butler, Abigail Chase, Joseph Conforto, Kaitlyn Conrad, LoganDalsanto, Cody Delayo, Leah Dettore, Emma Dombroski, Haley Friedman,Hunter Fuller, Alexia Gronski, Benjamin Higgins, Thomas Janoski, MatthewJesse, Olivia Jorda, Emma Klusmeyer, Jesse Kosierowski, Kyle Langan, MarleeLetoski, Kate Lettieri, Mia Linder, Lillian Lombardo, Abigail Lushefski, AidanMateos, Komal Mathon, Morgan McAndrew, Maeve McAvoy, Alexandra Morse,Douglas Newbigging, Jr., Matthew Oley, Kaydence Palfreyman, StepanProdanets, Marc Ramirez, Maggie Ropietski, Grace Rose, Trey Schappert, SarahSedeski, Jacob Seymour, Kylie Sickler, John Sobocinski, Max Steinruck, JamesTigue-Ruane, Robert Wicht, IV, Michael Williams, Morgan Williams, LydiaWrubel, Olivia Yourdon, Kya Yourdon, Angelo Zarola, Katherine Zeyher
Juniors: Jolene Albrecht, James Antall, Jessica Atkinson, Summer Bailey, Samuel Boger,Parker Bolesta, Jordan Bond, Abigail Boraski, Ryan Borton, Hayla Bryant,Megan Bryk, Michael Bufalino, Lauren Carpenetti, Benjamin Carpenter, OliviaCavill, Natalie Conrad, Zachary Crahall, Tatiana Crane, Ryan Cuba, EmilyDautrich, Abigail DeAnthony, Sean Dolan, Thomas Doran, Catherine Elgonitis, Dominick Fazzino, William Filali, Caelan Gallagher, Melody Gill, PeterHarpersberger, Sarah Hastings, Shane Healey, Richard Hoyes, Kamryn Hutchins,Emily Iannucci-Furman, Mark Karcutskie, Jack Klikus, Colby Klinetob, CodyKonnick, Danielle Konnick, Jordan Kovaleski, Abigail Lauer, Claire Lehane,Anderson Leo, Hannah Letwinsky, Christian Lydon, Olivia Martin, StephenMiller, Isabella Molitoris, Noreen Morsy, Mihir Mukul, Jordan Nichols, LaurenOschal, Megan Ostrowski, Alexandra Pehala, Madison Pevear, Sophia Piccolotti,Mary Popielarz, Matthew Richards, Jacinda Rose, Abigail Salitis, John Scherer,Jr., Olivia Sitkowski, Emerson Sorber, Victoria Spaciano, Jeffrey Spangenberg,Steven Straka, Ashley Sweeney, Carter Thompson, Emily Tinner, Matthew Tosi,Nicholas Vincelli, Bryce Voitek, Courtney Wallace, Casey Whalen, BriannaWhitaker, Carolyne Wintersteen, Mary Young
Sophomores: Samantha Alaimo, Layan Alhashemi, Audrianna Atherholt, Jackson Barr, KevinBasalyga, Trinity Basara, Shelby Bedony, Brynn Bittner, Sydney Bolesta,Maximilian Bransford, Trevor Brdaric, Kaylee Carver, Damian Cavuto, Jr., KoehlComiskey, Zachary Coy, Abigail Cruz, Landon Daney, Sophia Depolo, SavinaEvanosky, Kaylee Farrell, Allyson Gattuso, McKenzie George, Andrew Goodrich, Sophia Gordon, Mackenzie Hodakowski, Jacob Hoegen, IsabellaJacobs, Nathan Johns, Braxton Johns, Daniel Jones, Jack Karosa, Cassie Kern,Emma Krzysik, Kayla Landi, Andrew Lewis, Alyssa Loftus, Robert Luongo, III,Camryn Mallarkey, Alex Marcin, Camille Marianacci, Elsie McCafferty, ColinMcCann, Paul McMillan, Emmett Moore, Kassidy Motley, Adam Perry, JohnPierce, Jordan Porasky, Coral Pugh, Gabrielle Rogaski, Paige Scott, LoganSlacktish, Luke Snopeck, Jacob Speicher, Caleb Stephens, Sophia Tellis, OliviaThomas, Ethan Tinner, Lucas Tirpak, Logan Tomkins, Jacob Valkenburg,Elizabeth Viglone, Braylee Walsh, Maddoc Watkins, Andrew Wilk, Tyler Williams, Amber Zimmerman
Freshmen: Kareem Almeky, Luke Austin, Zachary Brody, Roman Carpenter, AbigailCookus-Gnoinski, Jack Dale, Ava DeMichele, Ivan Dombroski, Erika Doran, EllaEnglish, Lexie Faux,Vincent Fazzino, Taylor Fink, Dylan Geskey, AudreyHaydu, Logan Herman, Logan Hite, Jayden Ho, Leanne Hodgson, GabrielleHolley, Kaitlynn Keller, Noah Kolinovsky, Lindsay Landmesser, RowanLaubach, Lawrence Long, Moran Lukasavage, Nathan Malarkey, LindsayMatinas, Robert Mesko, Makenzie Musselman, Brianna Nieves, JeffreyNtiamoah, Kyla O’Brien, Rashid Ofsiam, Meadow Parry, Aaron Patton, JohnnaPesavento-Dudick, Croix Pevear, Stephen Phillips, Kyleigh Richmond, DonRiemensnyder, Cole Rigol, Derek Rizzo, Arianna Spurlin, Jamie Timlin, MerylinTyrrell, Clark Vanorden, Sadie Watkins, Jarratt Webb, Sarah Williams, AshlynnWolfe, Brady Zapoticky
Second Honors
Seniors: Jared Adamski, Zeid Alhashemi, Isabella Bailey, Caden Boyer, KierstenCharney, Riley Donnelly, Patrick Doran, Brandi Friedenthal, Gabrielle Gattuso,Kyle Havrilla, Connor Kavanagh, Olivia Maniskas, Mallory McGeehan, BrielleMoser, Jacob Nita, Logan Paczewski, Hailey Russ, Derrick Rygelski, KylaSaracino, Gabriella Schmoll, Gabriella Spaciano, Caroline Stallard, Evan Zawadzki, Kaylin Zelinski, Colby Zern, Mckenzie Zimmerman
Juniors: Kathryn Branca, Aiden Burkhardt, Ella Fleschut, Maxim Gingo, Nicholas Godin,Autumn Gronski, Emily Gyle, Joshua Hardy, Jordan Kelley, Todd Kinney, AlanLisman, Alyssa Little, Starr Major, Peyton Mamola, Justin Moss, Isaac Myers,Brian Nguyen, John O’Donnell, Vegan O’Donnell, Joseph Peters, Dustin Shaver,Christian Shedlock, Jordan Thomas, Katherine Troutman, Kennedy Wood
Sophomores: Benjamin Ackourey, Sarah Allen, Ryan Brennan, Mason Calvey, Abigail Cooper, Ciana Cruz, Michael Cumbo, Noah Dunbar, Alex Fife, AnnaLouise Fotiadis,Joshua Gross, Steven Kollar, Zakary Mikolosko, Mikayla Miller, ZacharyPaczewski, Taylor Pickett, Trevor Radvanyi, Declan Reavy, Brooklynne Reyes,Nickolas Ripa, Samuel Robson, Logan Sakulich, Hannah Scherer, Chloey Serrao,Archibaldo Stephens, Myles Tirpak, Richard Vitale, Jr.
Freshmen: Ava Carpenetti, Bryce Casey, Aubrey Chandler, McKenna Cochran, MadisonEastman, Thomas Favata, Matthew Gillette, Franceska Ginocchetti, KeithHughes, Jr., Aidan Jennings, Morgan Landon, Michael Major, Meghan Maxfield,Trevor Myers, Sidney O’Donnell, Gina Pugliese, Tyler Rittenhouse, NicholasSalsberg, Samuel Steinruck, Alexander Vasquez, Destany Willauer, ZacharyWilliams, Juliana Ziomkowski
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