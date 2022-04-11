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Prairie County, AR

Flood Warning issued for Prairie by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 10:50:00 CDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are...

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Des Arc, AR
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Prairie County, AR
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Arkansas Cars
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Red Flag Warning issued for Frenchman Basin, Loess Plains, Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Frenchman Basin; Loess Plains; Loup Rivers Basin RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON CDT /11 AM MDT/ TODAY TO 8 PM CDT /7 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY * Affected Area...In NEZ209...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. In NEZ210...Fire Weather Zone 210 Frenchman Basin. In NEZ219...Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts to 45 mph possible today. Northwest 15 t0 25 mph with gusts 35 to 40 mph possible Thursday. * Relative Humidity...As low as 15 percent today. As low as 13 percent Thursday. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control. Stray lightning strikes may have the potential to start fires this afternoon and evening.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Flood#Prairie#White River#Extreme Weather#10 50 00#Bayou Des Arc
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Special Weather Statement issued for Macon by NWS

Effective: 2022-04-14 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 04:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Macon A strong thunderstorm will impact portions of east central Macon County through 415 AM CDT At 356 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Macon, moving east at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Macon and Bevier. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
MACON COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
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Freeze Warning issued for Northern Humboldt Interior by NWS

Effective: 2022-04-13 02:07:00 PDT Expires: 2022-04-13 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Humboldt Interior FREEZE WARNING IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 27. * WHERE...Northern Humboldt Interior County. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
HUMBOLDT COUNTY, CA
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NWS
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Flood Warning issued for Johnson, Laurens, Washington, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-04-13 04:44:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Johnson; Laurens; Washington; Wilkinson The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Oconee River near Dublin affecting Wilkinson, Laurens, Washington and Johnson Counties. For the Oconee River Basin...including Dublin...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE THIS AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Oconee River near Dublin. * WHEN...Until late this afternoon. * IMPACTS...At 21.5 feet, Minor flooding continues in the woodlands and natural flood plain along the river upstream and downstream from the gage on U.S. Highway 80. * ADDITIONAL DETAILS - At 3:45 AM EDT Wednesday the stage was 21.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 3:45 AM EDT Wednesday was 24.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late this morning and continue falling to 7.8 feet Sunday evening. - Flood stage is 21.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 21.5 feet on 02/29/2020. - http://www.weather.gov/safety/flood
JOHNSON COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Del Norte Interior, Mendocino Coast by NWS

Effective: 2022-04-13 02:07:00 PDT Expires: 2022-04-13 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Del Norte Interior; Mendocino Coast; Northeastern Mendocino Interior FREEZE WARNING IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 25. * WHERE...Del Norte Interior, Mendocino Coast and Northeastern Mendocino Interior Counties. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
DEL NORTE COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Tripp by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Tripp WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 1 AM CDT THURSDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Tripp County. * WHEN...From 10 AM this morning to 1 AM CDT Thursday. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
TRIPP COUNTY, SD
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Fire Weather Watch issued for Cass, Sarpy by NWS

Effective: 2022-04-14 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Cass; Sarpy FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA The National Weather Service in Omaha/Valley has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Thursday afternoon through Thursday evening. * Affected Area...In Iowa, Shelby and Pottawattamie. In Nebraska, Sarpy and Cass. * Winds...West 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 20 percent. * Impacts
CASS COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith Critical Fire Weather Conditions Wednesday and Thursday .Gusty winds and low relative humidity values are expected across the area Wednesday and Thursday. A Red Flag Warning has been issued for South Central Nebraska and North Central Kansas from noon through 9 PM Wednesday. A Fire Weather Watch has been issued for South Central Nebraska on Thursday afternoon and evening. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 005, 006, 007, 017, 018 AND 019 * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 005 Phillips, Fire Weather Zone 006 Smith, Fire Weather Zone 007 Jewell, Fire Weather Zone 017 Rooks, Fire Weather Zone 018 Osborne and Fire Weather Zone 019 Mitchell. * WINDS...Northwest 20 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 10 to 15 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could result in fire ignition.
JEWELL COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for Brooks, Jim Hogg, Northern Hidalgo, Southern Hidalgo, Starr by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means critical fire weather conditions are occurring now...or will shortly. In general...these conditions include sustained 20 foot winds of 25 MPH or greater...humidity ranging from below 25 percent in Zapata County to below 45 percent along the coast...each lasting for 2 hours or longer... and cured fuels. Humidity below 25 percent in most areas will trigger fire danger at lower wind speeds. Detailed decision tables are found at https://weather.gov/rgv/mapcolors#fire. Target Area: Brooks; Jim Hogg; Northern Hidalgo; Southern Hidalgo; Starr; Zapata CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS LIKELY ALONG AND WEST OF THE I-69C CORRIDOR TODAY .Critical fire weather conditions are expected along and west of I-69C/US 281 this afternoon into early this evening with low relative humidity values and moderate to strong northwesterly winds behind a dry line and eventual cold front later in the day. Burning of any kind of should be avoided. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING FOR WINDS, VERY DRY FUELS, AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR PORTIONS OF DEEP SOUTH TEXAS * AFFECTED AREA...Zapata, Jim Hogg, Brooks, Starr, Southern Hidalgo, and Northern Hidalgo Counties. * TIMING...12 PM CDT to 7 PM CDT Today. * WIND...Northwest 15 to 20 mph, gusting to 30 mph. * HUMIDITY...Minimum values from 10 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BROOKS COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Rapid City, Sturgis, Piedmont Foot Hills by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Rapid City; Sturgis, Piedmont Foot Hills WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...The Rapid City area and the Sturgis/Piedmont Foot Hills. * WHEN...From 9 AM this morning to midnight MDT tonight. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
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Winter Weather Advisory issued for Blaine by NWS

Effective: 2022-04-13 02:27:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. Target Area: Blaine WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations Trace to one inch. * WHERE...Blaine County. * WHEN...Until Noon MDT today. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
BLAINE COUNTY, MT

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