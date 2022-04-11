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Baraga County, MI

Special Weather Statement issued for Baraga, Marquette, Ontonagon, Southern Houghton by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-11 11:22:00 EDT Expires: 2022-04-11 16:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Baraga; Marquette;...

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
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Winter Weather Advisory issued for Alger, Baraga, Delta, Dickinson, Iron, Marquette, Menominee by NWS

Effective: 2022-03-22 20:00:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Alger; Baraga; Delta; Dickinson; Iron; Marquette; Menominee; Southern Houghton WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING TO 8 PM EDT /7 PM CDT/ WEDNESDAY * WHAT...Freezing rain, sleet and snow tonight will change to mostly wet, dense snow late tonight and Wednesday. The snow may be heavy at times late tonight and Wednesday morning. Expect total snow accumulations of 3 to 6 inches and ice accumulations up to one-quarter of an inch. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Portions of central Upper and western Upper Michigan. * WHEN...From 8 PM EDT /7 PM CDT/ this evening to 8 PM EDT /7 PM CDT/ Wednesday. * IMPACTS...The ice accumulation followed by wet snow may result in sporadic power outages and some tree damage late tonight and Wednesday morning. Expect hazardous travel conditions. The hazardous conditions will impact the Wednesday morning commute.
ALGER COUNTY, MI
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Marquette County, MI
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Baraga, MI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Union by NWS

Effective: 2022-04-13 04:16:00 CDT Expires: 2022-04-13 04:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This is a dangerous storm, capable of producing large hail driven by severe winds! SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows! If you are caught outdoors, cover your head and neck. Target Area: Union A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 AM CDT FOR NORTHWESTERN UNION PARISH At 415 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Cooley, or 13 miles southeast of Junction City, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Bernice, Cooley, Spearsville, Lillie and Shiloh. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
UNION PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Henry, Jefferson, Keokuk, Lee, Louisa, Van Buren, Washington by NWS

Effective: 2022-04-13 02:20:00 CDT Expires: 2022-04-13 04:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Henry; Jefferson; Keokuk; Lee; Louisa; Van Buren; Washington Strong thunderstorms will impact portions of Henry, Van Buren, west central Louisa, southeastern Keokuk, southern Washington, Jefferson, northwestern Lee, Scotland and northwestern Clark Counties through 430 AM CDT At 338 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from Birmingham to near Downing. Movement was northeast at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and small hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Birmingham and Stockport around 345 AM CDT. Hillsboro around 350 AM CDT. Lockridge around 355 AM CDT. Other locations in the path of these storms include Rome, Westwood, Granger, Mount Pleasant, Cantril, Olds, Bonaparte, Bentonsport/Vernon, Wyman and Croton. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
HENRY COUNTY, IA
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Winter Weather Advisory issued for Cascade, Fergus, Judith Basin by NWS

Effective: 2022-04-13 02:27:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. Target Area: Cascade; Fergus; Judith Basin WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY WINTER STORM WARNING IS CANCELLED * WHAT...Snow. Additional snow accumulations Trace to one inch. * WHERE...Cascade, Fergus and Judith Basin Counties. * WHEN...Until Noon MDT today. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
CASCADE COUNTY, MT
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Upper Michigan#Southern Houghton
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Winter Weather Advisory issued for Del Norte Interior, Northeastern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-04-13 02:06:00 PDT Expires: 2022-04-14 13:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state of California can be obtained by calling 1-800-GAS-ROAD. Target Area: Del Norte Interior; Northeastern Mendocino Interior; Northern Humboldt Interior; Northern Trinity; Southern Humboldt Interior; Southern Trinity WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM PDT THURSDAY ABOVE 2500 FEET * WHAT...Snow above 2500 feet. Additional snow accumulations of 2 to 7 inches. * WHERE...Portions of northwest California. * WHEN...Until 1 PM PDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. * PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
DEL NORTE COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for Harney County by NWS

Effective: 2022-04-13 23:00:00 PDT Expires: 2022-04-14 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Harney County WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 11 AM PDT THURSDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 2 to 4 inches. * WHERE...Harney County zone. * WHEN...From 11 PM this evening to 11 AM PDT Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
HARNEY COUNTY, OR
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Wind Advisory issued for Bennett by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bennett WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Bennett County. * WHEN...From 9 AM this morning to midnight MDT tonight. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
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Fire Weather Watch issued for Cass, Sarpy by NWS

Effective: 2022-04-14 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Cass; Sarpy FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA The National Weather Service in Omaha/Valley has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Thursday afternoon through Thursday evening. * Affected Area...In Iowa, Shelby and Pottawattamie. In Nebraska, Sarpy and Cass. * Winds...West 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 20 percent. * Impacts
CASS COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Crockett, Dyer, Fayette, Gibson, Haywood, Lake, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Crockett; Dyer; Fayette; Gibson; Haywood; Lake; Lauderdale; Obion; Shelby; Tipton; Weakley WIND ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 1 AM CDT THURSDAY * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...The entire Mid-South. * WHEN...From 9 AM this morning to 1 AM CDT Thursday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CROCKETT COUNTY, TN
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Fire Weather Watch issued for Frenchman Basin, Loess Plains, Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-04-14 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Frenchman Basin; Loess Plains; Loup Rivers Basin RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON CDT /11 AM MDT/ TODAY TO 8 PM CDT /7 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY * Affected Area...In NEZ209...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. In NEZ210...Fire Weather Zone 210 Frenchman Basin. In NEZ219...Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts to 45 mph possible today. Northwest 15 t0 25 mph with gusts 35 to 40 mph possible Thursday. * Relative Humidity...As low as 15 percent today. As low as 13 percent Thursday. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control. Stray lightning strikes may have the potential to start fires this afternoon and evening.
ENVIRONMENT
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Kit Carson County by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ THIS MORNING TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 013...014...015...016...027...028...029...041...042...079...080 081...253 AND 254 FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004...013...014...015...016...027...028 029...041...042...079...080...081...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Thursday morning through Thursday evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur...Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing...A Red Flag Warning is in effect from late Wednesday morning through early Wednesday evening. * Winds...Northwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph today. On Thursday, west 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent both days. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Northern Foot Hills by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Foot Hills WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...The Northern Foot Hills. * WHEN...From 9 AM this morning to midnight MDT tonight. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
LAWRENCE COUNTY, SD
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Frost Advisory issued for Baxter, Boone County Except Southwest by NWS

Effective: 2022-04-14 00:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Baxter; Boone County Except Southwest; Boone County Higher Elevations; Cleburne; Eastern, Central, and Southern Searcy County Higher Elevations; Fulton; Izard; Marion; Newton County Higher Elevations; Newton County Lower Elevations; Northwest Searcy County Higher Elevations; Searcy County Lower Elevations; Southeast Van Buren County; Stone; Van Buren County Higher Elevations FROST ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 8 AM CDT THURSDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 degrees will result in frost formation. * WHERE...Portions of north central Arkansas. * WHEN...From midnight tonight to 8 AM CDT Thursday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BAXTER COUNTY, AR
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Red Flag Warning issued for Brooks, Jim Hogg, Northern Hidalgo, Southern Hidalgo, Starr by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means critical fire weather conditions are occurring now...or will shortly. In general...these conditions include sustained 20 foot winds of 25 MPH or greater...humidity ranging from below 25 percent in Zapata County to below 45 percent along the coast...each lasting for 2 hours or longer... and cured fuels. Humidity below 25 percent in most areas will trigger fire danger at lower wind speeds. Detailed decision tables are found at https://weather.gov/rgv/mapcolors#fire. Target Area: Brooks; Jim Hogg; Northern Hidalgo; Southern Hidalgo; Starr; Zapata CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS LIKELY ALONG AND WEST OF THE I-69C CORRIDOR TODAY .Critical fire weather conditions are expected along and west of I-69C/US 281 this afternoon into early this evening with low relative humidity values and moderate to strong northwesterly winds behind a dry line and eventual cold front later in the day. Burning of any kind of should be avoided. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING FOR WINDS, VERY DRY FUELS, AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR PORTIONS OF DEEP SOUTH TEXAS * AFFECTED AREA...Zapata, Jim Hogg, Brooks, Starr, Southern Hidalgo, and Northern Hidalgo Counties. * TIMING...12 PM CDT to 7 PM CDT Today. * WIND...Northwest 15 to 20 mph, gusting to 30 mph. * HUMIDITY...Minimum values from 10 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BROOKS COUNTY, TX

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