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Johnson County, GA

Flood Warning issued for Johnson, Washington, Wilkinson by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-11 21:20:00 EDT Expires: 2022-04-12 08:51:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Wilkinson County, GA
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Johnson County, GA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Another Severe Tornado Will Come to Southern US This Week

Another severe tornado will strike the parts of Southern US again just like in the past two weeks that left residents in a devastating condition to. The weather phenomenon may not be happening in the same spots, but it will be the third week in a row that there is a chance of severe weather.
ENVIRONMENT
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
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Blizzard Warning issued for Carter, Custer, Fallon by NWS

Effective: 2022-04-12 21:06:00 MDT Expires: 2022-04-14 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Carter; Custer; Fallon BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions occurring. Additional snow accumulations between 4 and 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph with significant blowing and drifting snow. * WHERE...Carter, Custer and Fallon. * WHEN...Until Noon MDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will reduce visibility below a quarter mile for a significant period of time. Strong winds may cause extensive damage to trees and power lines, resulting in power outages. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
CARTER COUNTY, MT
IN THIS ARTICLE
#Flood#Oconee River#Extreme Weather
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Flood Warning issued for Concordia by NWS

Effective: 2022-03-18 10:36:00 CDT Expires: 2022-03-27 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Forecast includes rainfall on the ground and 48 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued this evening at 8 PM CDT. Target Area: Concordia The Flood Warning is extended for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY, MARCH 27 * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...Until Sunday, March 27. * IMPACTS...At 51.0 feet, Water is covering the roads in old downtown area of Fort Adams. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM CDT Friday the stage was 49.7 feet. - Forecast...The river rose slightly with locally heavy rainfall overnight. The river is now expected to remain steady through Sunday morning before beginning a very slow fall. - Flood stage is 48.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Mississippi River Natchez 48.0 49.7 Fri 10 am CD 49.7 49.6 49.4
CONCORDIA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Freeborn, Steele, Waseca by NWS

Effective: 2022-04-12 22:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Freeborn; Steele; Waseca A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 PM CDT FOR FREEBORN...SOUTHERN STEELE AND SOUTHEASTERN WASECA COUNTIES At 959 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Hartland to near Mansfield, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Albert Lea, Blooming Prairie, New Richland, Clarks Grove, Ellendale, Alden, Glenville, Geneva, Emmons, Hartland, London and Hollandale. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREEBORN COUNTY, MN
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Tornado Warning issued for Madison by NWS

Effective: 2022-04-12 22:09:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Madison THE TORNADO WARNING FOR NORTHEASTERN MADISON COUNTY WILL EXPIRE AT 1015 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for southeastern Texas.
MADISON COUNTY, TX
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NWS
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Winter Storm Warning issued for Musselshell, Northeastern Yellowstone by NWS

Effective: 2022-04-12 21:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Persons should consider delaying all travel. If travel is absolutely necessary, drive with extreme caution. Consider taking a winter storm kit along with you, including such items as tire chains, booster cables, flashlight, shovel, blankets and extra clothing. Also take water, a first aid kit, and anything else that would help you survive in case you become stranded. Target Area: Musselshell; Northeastern Yellowstone; Southwestern Yellowstone WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations between 1 and 3 inches. Blowing and Drifting snow with winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Musselshell, Northeastern Yellowstone and Southwestern Yellowstone. * WHEN...Until 6 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible at times. Areas of blowing snow will reduce visibility below half a mile at times. Gusty winds could bring down tree branches and power lines, resulting in power outages. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
MUSSELSHELL COUNTY, MT
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Flood Warning issued for Independence, Jackson, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-12 22:05:00 CDT Expires: 2022-04-17 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson; Lawrence The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Black River At Black Rock affecting Jackson, Independence and Lawrence Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Black River At Black Rock. * WHEN...Until early Sunday afternoon. * IMPACTS...At 14.0 feet, Minor flooding begins. Farm ground along east bank begins to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 PM CDT Tuesday the stage was 15.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Saturday morning and continue falling to 13.7 feet Sunday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 AM Crest Location Stg Stg Day/Time Thu Fri Sat Crest Time Date Black River Black Rock 14.0 15.2 Tue 9 PM 14.6 14.3 14.0 FALLING
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Severe Weather Statement issued for Fillmore by NWS

Effective: 2022-04-12 23:11:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To repeat, a tornado is on the ground. TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Fillmore A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM CDT FOR EAST CENTRAL MOWER AND NORTHWESTERN FILLMORE COUNTIES At 1111 PM CDT, a confirmed tornado was located over Spring Valley, or 15 miles west of Preston, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Damaging tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar confirmed tornado. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornado will be near Wykoff around 1120 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Ostrander, Fillmore, Washington, Highways 63 And 16 and County Roads 2 And 38. TORNADO...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
FILLMORE COUNTY, MN
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Tornado Warning issued for Bienville, De Soto, Natchitoches, Red River by NWS

Effective: 2022-04-12 22:12:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Bienville; De Soto; Natchitoches; Red River The National Weather Service in Shreveport has issued a * Tornado Warning for Southeastern De Soto Parish in northwestern Louisiana Red River Parish in northwestern Louisiana Northwestern Natchitoches Parish in northwestern Louisiana Southwestern Bienville Parish in northwestern Louisiana * Until 1045 PM CDT. * At 1012 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles east of Mansfield, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Coushatta around 1025 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Carmel, Evelyn, Hall Summit, Grand Bayou, Martin, Edgefield, Hanna, Womack, Crichton and Black Lake. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BIENVILLE PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Nemaha, Otoe, Pawnee, Richardson by NWS

Effective: 2022-04-12 22:17:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Nemaha; Otoe; Pawnee; Richardson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 PM CDT FOR NEMAHA...SOUTHEASTERN OTOE...WESTERN RICHARDSON AND EASTERN PAWNEE COUNTIES At 1016 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 7 miles north of Tarkio to 6 miles northeast of Bern, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Auburn, Pawnee City, Humboldt, Peru, Table Rock, Verdon, Stella, Shubert, Nemaha, Du Bois, Dawson, Brownville, Julian, 7 Miles South Of Auburn, Brownville State Recreation Area, The Highway 75 And 8 Junction, 8 Miles South Of Johnson and Camp Cornhusker. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
NEMAHA COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Bossier, Caddo, Webster by NWS

Effective: 2022-04-12 21:57:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Bossier; Caddo; Webster The National Weather Service in Shreveport has issued a * Tornado Warning for South central Lafayette County in southwestern Arkansas Southwestern Columbia County in southwestern Arkansas Northwestern Webster Parish in northwestern Louisiana Northwestern Caddo Parish in northwestern Louisiana Northern Bossier Parish in northwestern Louisiana * Until 1030 PM CDT. * At 956 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Hosston, or 22 miles southeast of Atlanta, moving east at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Plain Dealing around 1010 PM CDT. Springhill, Cullen, Sarepta and Welcome around 1025 PM CDT. Shongaloo around 1030 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include State Line, Walkerville and Bolinger. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BOSSIER PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Anoka, Hennepin, Ramsey by NWS

Effective: 2022-04-12 22:09:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Anoka; Hennepin; Ramsey A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR HENNEPIN...SOUTHERN ANOKA AND WESTERN RAMSEY COUNTIES At 1009 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Corcoran to Brooklyn Center to Roseville, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. These severe storms will be near St. Paul, Roseville, Fridley, Shoreview and New Brighton around 1015 PM CDT. Blaine around 1020 PM CDT. Coon Rapids, Ramsey, Champlin and Anoka around 1025 PM CDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Medicine Lake, Robbinsdale, Hilltop, Dayton, Woodland, North Minneapolis, Osseo, Mn State Fair, New Hope and Loretto. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANOKA COUNTY, MN

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