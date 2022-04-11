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Bleckley County, GA

Flood Warning issued for Bleckley, Pulaski by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 09:45:00 EDT Expires: 2022-04-15 09:31:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Bleckley; Pulaski The Flood Warning continues for the...

alerts.weather.gov

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Freeze Warning issued for Baldwin, Banks, Barrow, Bartow, Bibb, Bleckley, Butts, Carroll by NWS

Effective: 2022-03-14 03:37:00 EDT Expires: 2022-03-14 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Baldwin; Banks; Barrow; Bartow; Bibb; Bleckley; Butts; Carroll; Catoosa; Chattahoochee; Chattooga; Cherokee; Clarke; Clayton; Cobb; Coweta; Crawford; Crisp; Dade; DeKalb; Dodge; Dooly; Douglas; Emanuel; Fayette; Floyd; Forsyth; Glascock; Gordon; Greene; Gwinnett; Hall; Hancock; Haralson; Harris; Heard; Henry; Houston; Jackson; Jasper; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Macon; Madison; Marion; Meriwether; Monroe; Montgomery; Morgan; Murray; Muscogee; Newton; North Fulton; Oconee; Oglethorpe; Paulding; Peach; Pike; Polk; Pulaski; Putnam; Rockdale; Schley; South Fulton; Spalding; Stewart; Sumter; Talbot; Taliaferro; Taylor; Telfair; Toombs; Treutlen; Troup; Twiggs; Upson; Walker; Walton; Warren; Washington; Webster; Wheeler; Whitfield; Wilcox; Wilkes; Wilkinson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28. * WHERE...Portions of central, east central, north central, northeast, northwest, southeast and west central Georgia. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing. * ADDITIONAL DETAILS...Several counties in far northeast Georgia were excluded from this Warning because our local Frost/Freeze program (for the higher elevations of northeast Georgia) does not begin until mid April. Also, the low temperatures expected for tonight across those areas is closer to normal for this time of year (compared to Sunday morning).
BALDWIN COUNTY, GA
Daily Voice

Line Of Severe Storms Will Bring Downpours, Strong Winds, Possible Isolated Tornadoes

Potentially severe thunderstorms with strong wind gusts will sweep through the region on the final day of the winter season on Saturday, March 19. "The threat will stem from an area of low pressure and its associated cold front that will march eastward through the Ohio Valley and Northeast through the day Saturday and into the evening hours Saturday night," said AccuWeather Meteorologist Brandon Buckingham.
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Pulaski County, GA
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Bleckley County, GA
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Atlanta, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Flood#Ocmulgee River#River Basin#Extreme Weather#09 45 00#Mcrae
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Flood Warning issued for Independence, Jackson, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-12 22:05:00 CDT Expires: 2022-04-17 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson; Lawrence The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Black River At Black Rock affecting Jackson, Independence and Lawrence Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Black River At Black Rock. * WHEN...Until early Sunday afternoon. * IMPACTS...At 14.0 feet, Minor flooding begins. Farm ground along east bank begins to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 PM CDT Tuesday the stage was 15.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Saturday morning and continue falling to 13.7 feet Sunday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 AM Crest Location Stg Stg Day/Time Thu Fri Sat Crest Time Date Black River Black Rock 14.0 15.2 Tue 9 PM 14.6 14.3 14.0 FALLING
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Tornado Warning issued for Madison by NWS

Effective: 2022-04-12 22:09:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Madison THE TORNADO WARNING FOR NORTHEASTERN MADISON COUNTY WILL EXPIRE AT 1015 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for southeastern Texas.
MADISON COUNTY, TX
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Blizzard Warning issued for Carter, Custer, Fallon by NWS

Effective: 2022-04-12 21:06:00 MDT Expires: 2022-04-14 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Carter; Custer; Fallon BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions occurring. Additional snow accumulations between 4 and 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph with significant blowing and drifting snow. * WHERE...Carter, Custer and Fallon. * WHEN...Until Noon MDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will reduce visibility below a quarter mile for a significant period of time. Strong winds may cause extensive damage to trees and power lines, resulting in power outages. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
CARTER COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Freeborn, Steele, Waseca by NWS

Effective: 2022-04-12 22:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Freeborn; Steele; Waseca A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 PM CDT FOR FREEBORN...SOUTHERN STEELE AND SOUTHEASTERN WASECA COUNTIES At 959 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Hartland to near Mansfield, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Albert Lea, Blooming Prairie, New Richland, Clarks Grove, Ellendale, Alden, Glenville, Geneva, Emmons, Hartland, London and Hollandale. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREEBORN COUNTY, MN
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NWS
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Severe Weather Statement issued for Dickinson by NWS

Effective: 2022-04-12 21:54:00 CDT Expires: 2022-04-13 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Dickinson THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHERN DICKINSON COUNTY IS CANCELLED The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and no longer pose an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However small hail and gusty winds are still possible with these thunderstorms. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 100 AM CDT for central Kansas.
DICKINSON COUNTY, KS
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Flood Watch issued for Garland, Montgomery, Pike, Pulaski, Saline by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Garland; Montgomery; Pike; Pulaski; Saline FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, southwest Arkansas and western Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Garland, Pulaski and Saline. In southwest Arkansas, Pike. In western Arkansas, Montgomery. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
GARLAND COUNTY, AR
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Tornado Warning issued for Bienville, De Soto, Natchitoches, Red River by NWS

Effective: 2022-04-12 22:12:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Bienville; De Soto; Natchitoches; Red River The National Weather Service in Shreveport has issued a * Tornado Warning for Southeastern De Soto Parish in northwestern Louisiana Red River Parish in northwestern Louisiana Northwestern Natchitoches Parish in northwestern Louisiana Southwestern Bienville Parish in northwestern Louisiana * Until 1045 PM CDT. * At 1012 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles east of Mansfield, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Coushatta around 1025 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Carmel, Evelyn, Hall Summit, Grand Bayou, Martin, Edgefield, Hanna, Womack, Crichton and Black Lake. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BIENVILLE PARISH, LA
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Tornado Warning issued for Columbia, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-12 21:57:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Columbia; Lafayette The National Weather Service in Shreveport has issued a * Tornado Warning for South central Lafayette County in southwestern Arkansas Southwestern Columbia County in southwestern Arkansas Northwestern Webster Parish in northwestern Louisiana Northwestern Caddo Parish in northwestern Louisiana Northern Bossier Parish in northwestern Louisiana * Until 1030 PM CDT. * At 956 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Hosston, or 22 miles southeast of Atlanta, moving east at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Plain Dealing around 1010 PM CDT. Springhill, Cullen, Sarepta and Welcome around 1025 PM CDT. Shongaloo around 1030 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include State Line, Walkerville and Bolinger. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COLUMBIA COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Anoka, Hennepin, Ramsey by NWS

Effective: 2022-04-12 22:09:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Anoka; Hennepin; Ramsey A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR HENNEPIN...SOUTHERN ANOKA AND WESTERN RAMSEY COUNTIES At 1009 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Corcoran to Brooklyn Center to Roseville, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. These severe storms will be near St. Paul, Roseville, Fridley, Shoreview and New Brighton around 1015 PM CDT. Blaine around 1020 PM CDT. Coon Rapids, Ramsey, Champlin and Anoka around 1025 PM CDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Medicine Lake, Robbinsdale, Hilltop, Dayton, Woodland, North Minneapolis, Osseo, Mn State Fair, New Hope and Loretto. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANOKA COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bienville, Bossier, Caddo, De Soto, Lincoln, Natchitoches by NWS

Effective: 2022-04-12 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for north central and northwestern Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for north central and northwestern Louisiana. Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; De Soto; Lincoln; Natchitoches; Red River; Webster The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Webster Parish in northwestern Louisiana Eastern De Soto Parish in northwestern Louisiana Red River Parish in northwestern Louisiana Northwestern Natchitoches Parish in northwestern Louisiana Southeastern Caddo Parish in northwestern Louisiana Bienville Parish in northwestern Louisiana Southeastern Bossier Parish in northwestern Louisiana Southwestern Lincoln Parish in north central Louisiana * Until 1045 PM CDT. * At 1003 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Bossier City to 8 miles southeast of Logansport, moving east at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mansfield, Coushatta, Ringgold, Campti, Heflin, Martin, South Mansfield, Hall Summit, Saline, Lucky, Ashland, Castor, Edgefield, Bienville, Jamestown, Powhatan, Bryceland, Mount Lebanon, Carmel and Lake End. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BIENVILLE PARISH, LA
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Cerro Gordo, Franklin, Hamilton, Hancock, Webster, Wright by NWS

Effective: 2022-04-12 22:13:00 CDT Expires: 2022-04-12 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for central and north central Iowa. Target Area: Cerro Gordo; Franklin; Hamilton; Hancock; Webster; Wright The National Weather Service in Des Moines has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Webster County in central Iowa Wright County in north central Iowa Franklin County in north central Iowa Southeastern Hancock County in north central Iowa Southern Cerro Gordo County in north central Iowa Northwestern Hamilton County in central Iowa * Until 1100 PM CDT. * At 1013 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Garner to near Fort Dodge, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Webster City around 1030 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Big Wall Lake. This includes Interstate 35 between mile markers 149 and 190. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CERRO GORDO COUNTY, IA

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