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Special Weather Statement issued for Calcasieu, East Cameron, West Cameron by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-11 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Calcasieu; East Cameron; West Cameron Strong thunderstorms will impact portions of...

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Wind Advisory issued for Acadia, Avoyelles, East Cameron, Evangeline, Iberia by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Acadia; Avoyelles; East Cameron; Evangeline; Iberia; Jefferson Davis; Lafayette; Lower St. Martin; St. Landry; St. Mary; Upper St. Martin; Vermilion WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of central, south central and southwest Louisiana. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
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Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 10:41:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Lafayette; Rapides; St. Landry; Vermilion TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE RAPIDES ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA ALLEN BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON JEFFERSON DAVIS VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ALEXANDRIA, BEAVER, BRANCH, BUNDICK LAKE, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, DE RIDDER, EFFIE, EUNICE, FIELDS, FORKED ISLAND, HACKBERRY, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, JOHNSON BAYOU, KAPLAN, KINDER, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAKE CHARLES, LAWTELL, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OAKDALE, OPELOUSAS, ORETTA, PINEVILLE, RAYNE, REDDELL, RICHARD, ROANOKE, SIMMESPORT, ST. LANDRY, SULPHUR, TOPSY, VILLE PLATTE, AND WELSH.
ACADIA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Martin, Pitt by NWS

Effective: 2022-04-07 19:08:00 EDT Expires: 2022-04-07 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for eastern North Carolina. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. Target Area: Beaufort; Martin; Pitt A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT FOR NORTHEASTERN PITT...MARTIN AND NORTHWESTERN BEAUFORT COUNTIES At 707 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Lewiston Woodville to Dowdy Ficklen Stadium, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Greenville, Winterville, Williamston, Bethel, Stokes, Robersonville, House, Pactolus, Old Ford, East Carolina University, Pitt Greenville Airport, Dowdy Ficklen Stadium, Gold Point, Jamesville, Simpson, Hamilton, Oak City, Smithwick, Parmele and Everetts. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Flood Watch issued for Avoyelles, Calcasieu, East Cameron, Rapides, Vermilion, Vernon by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Avoyelles; Calcasieu; East Cameron; Rapides; Vermilion; Vernon; West Cameron FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
AVOYELLES PARISH, LA
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#Nws#Special Weather Statement#Port Arthur#Grand Lake#Weather#Doppler
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Flood Watch issued for East Cameron, Jefferson Davis, West Cameron by NWS

Effective: 2022-03-21 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: East Cameron; Jefferson Davis; West Cameron FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Louisiana and southeast Texas, including the following areas and parishes, in Louisiana, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Rapides, Vernon and West Cameron. In southeast Texas, Hardin, Jefferson, Northern Jasper, Northern Newton, Orange, Southern Jasper, Southern Newton and Tyler. * WHEN...From Monday evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will be expected late Monday into Tuesday. 2 to 4 inches of rain will be possible with isolated amounts in excess of 5 inches being possible as well. - http://www.weather.gov/safety/flood
CAMERON PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Fire Weather Watch issued for East Central Plains, Northeast Highlands, Northeast Plains by NWS

Effective: 2022-04-15 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Fire Weather Watch. Target Area: East Central Plains; Northeast Highlands; Northeast Plains RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 7 PM TODAY FOR THE NORTHEAST HIGHLANDS, NORTHEAST PLAINS AND EAST CENTRAL PLAINS DUE TO STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND AN UNSTABLE AIRMASS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR THE NORTHEAST HIGHLANDS, SANDIA, MANZANO AND GALLINAS MOUNTAINS, NORTHEAST PLAINS AND EAST CENTRAL PLAINS DUE TO STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND AN UNSTABLE AIRMASS .Strong winds and extremely low relative humidity values will persist today and Friday across most of eastern New Mexico. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM MDT THIS EVENING FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING The National Weather Service in Albuquerque has issued a Fire Weather Watch...which is in effect from Friday afternoon through Friday evening. * AREA AND TIMING...This includes the Northeast Highlands, the Northeast Plains and East Central Plains this afternoon and evening. Critical fire weather conditions will return Friday afternoon and evening. * 20 FOOT WINDS...Southwest 20 to 30 mph with gusts to 40 mph today and west 20 to 30 with gusts to 40 mph Friday. * RELATIVE HUMIDITY...Minimum values ranging from 4 to 10 percent today and Friday. * IMPACTS....Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
COLFAX COUNTY, NM
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Fire Weather Watch issued for Sandia Manzano And Gallinas Mountains by NWS

Effective: 2022-04-15 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Fire Weather Watch. Target Area: Sandia Manzano And Gallinas Mountains RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 7 PM TODAY FOR THE NORTHEAST HIGHLANDS, NORTHEAST PLAINS AND EAST CENTRAL PLAINS DUE TO STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND AN UNSTABLE AIRMASS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR THE NORTHEAST HIGHLANDS, SANDIA, MANZANO AND GALLINAS MOUNTAINS, NORTHEAST PLAINS AND EAST CENTRAL PLAINS DUE TO STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND AN UNSTABLE AIRMASS .Strong winds and extremely low relative humidity values will persist today and Friday across most of eastern New Mexico. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING The National Weather Service in Albuquerque has issued a Fire Weather Watch...which is in effect from Friday afternoon through Friday evening. * AREA AND TIMING...Sandia, Manzano and Gallinas Mountains Friday afternoon and evening. * 20 FOOT WINDS...Southwest 20 to 30 mph with gusts to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...5 to 8 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BERNALILLO COUNTY, NM
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Wind Advisory issued for Adams, Brown by NWS

Effective: 2022-04-14 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Adams; Brown WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West winds 15 to 25 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...In Missouri, Knox MO, Lewis MO, Marion MO and Shelby MO Counties. In Illinois, Adams IL and Brown IL Counties. * WHEN...From Noon today to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ADAMS COUNTY, IL
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
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Winter Weather Advisory issued for Mountains Southwestern Shasta County to Western Colusa County by NWS

Effective: 2022-04-14 02:30:00 PDT Expires: 2022-04-14 13:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mountains Southwestern Shasta County to Western Colusa County; Shasta Lake Area, Northern Shasta County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM PDT THIS AFTERNOON ABOVE 4500 FEET * WHAT...Snow occurring. Plan on slippery road conditions. Additional snow accumulations of 1 to 3 inches, with localized amounts up to 6 inches, are expected. * WHERE...Shasta Lake Area / Northern Shasta County and Mountains Southwestern Shasta County to Western Colusa County. * WHEN...Until 1 PM today. * ADDITIONAL DETAILS...Be prepared for reduced visibilities at times. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for wet snow means periods of wet snow will cause primarily travel difficulties. Be prepared for snow covered roads and limited visibilities, and use caution while driving. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1.
COLUSA COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Buena Vista, Cherokee, Clay, Dickinson, Ida, Lyon, O'Brien by NWS

Effective: 2022-04-14 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Buena Vista; Cherokee; Clay; Dickinson; Ida; Lyon; O'Brien; Osceola; Plymouth; Sioux; Woodbury WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts around 50 mph expected. * WHERE...Portions of southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
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Winter Weather Advisory issued for Dickey, La Moure, Stutsman by NWS

Effective: 2022-04-14 06:08:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Check the latest road report from the North Dakota Department of Transportation. Target Area: Dickey; La Moure; Stutsman WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Light snow and some blowing snow. Only an inch or two of additional accumulation is expected. Winds gusting as high as 40 mph. Reduced visibility from time to time. * WHERE...Dickey, LaMoure and Stutsman Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery roads and blowing snow to reduce visibility.
DICKEY COUNTY, ND
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Winter Weather Advisory issued for Daniels, Dawson, Eastern Roosevelt, McCone, Prairie, Richland by NWS

Effective: 2022-04-14 05:47:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Daniels; Dawson; Eastern Roosevelt; McCone; Prairie; Richland; Sheridan; Western Roosevelt; Wibaux WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 6 AM MDT EARLY THIS MORNING Snow across the region will continue to diminish slowly. Therefore, the Winter Weather Advisory will be allowed to expire.
DANIELS COUNTY, MT
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Winter Weather Advisory issued for Marsh and Arbon Highlands by NWS

Effective: 2022-04-14 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-15 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Marsh and Arbon Highlands WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT FRIDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 2 to 4 inches, except 4 to 7 inches on ridge tops and elevations above passes. * WHERE...Inkom, McCammon, Lava Hot Springs. * WHEN...From 6 AM Today to 6 AM MDT Friday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute.
BANNOCK COUNTY, ID
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High Wind Warning issued for Beadle, Brookings, Jerauld, Kingsbury, Lake, Miner, Moody by NWS

Effective: 2022-04-14 05:33:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Beadle; Brookings; Jerauld; Kingsbury; Lake; Miner; Moody; Sanborn HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Portions of central and east central South Dakota and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BEADLE COUNTY, SD
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High Wind Warning issued for Aurora, Brule, Davison, Hanson, McCook, Minnehaha by NWS

Effective: 2022-04-14 05:33:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Aurora; Brule; Davison; Hanson; McCook; Minnehaha HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West winds 35 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Brule, Aurora, Davison, Hanson, McCook and Minnehaha Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
AURORA COUNTY, SD
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Red Flag Warning issued for Anderson, Brown, Clay, Cloud, Coffey, Dickinson, Douglas by NWS

Effective: 2022-04-14 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Anderson; Brown; Clay; Cloud; Coffey; Dickinson; Douglas; Franklin; Geary; Jackson; Jefferson; Lyon; Marshall; Morris; Nemaha; Osage; Ottawa; Pottawatomie; Republic; Riley; Shawnee; Wabaunsee; Washington RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR LOW HUMIDITY, GUSTY WESTERLY WINDS, AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONES 008, 009, 010, 011, 012, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 034, 035, 036, 038, 039, AND 040 * WIND...West winds sustained 15 to 20 MPH with gusts up to 35 MPH this afternoon. * HUMIDITY...Minimum relative humidity is forecast to range from 13 to 20 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ANDERSON COUNTY, KS
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Freeze Warning issued for Middle Rio Grande Valley, Albuquerque Metro Area by NWS

Effective: 2022-04-14 04:32:00 MDT Expires: 2022-04-14 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Middle Rio Grande Valley, Albuquerque Metro Area FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM MDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 25. * WHERE...Middle Rio Grande Valley including the Albuquerque Metro Area. * WHEN...Until 9 AM MDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BERNALILLO COUNTY, NM

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