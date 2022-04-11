ContributorsPublishersAdvertisers
Acadia Parish, LA

Wind Advisory issued for Acadia, Calcasieu, East Cameron, Iberia, Jefferson Davis by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-11 16:27:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Wind Advisory issued for Hardin, Jefferson, Orange, Southern Jasper, Southern Newton by NWS

Effective: 2022-03-21 11:56:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Hardin; Jefferson; Orange; Southern Jasper; Southern Newton WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY * WHAT...Southeast winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southwest Louisiana and southeast Texas. * WHEN...Until 1 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
HARDIN COUNTY, TX
weather.gov

Wind Advisory issued for Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana by NWS

Effective: 2022-03-22 12:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ascension; Assumption; East Baton Rouge; East Feliciana; Eastern Orleans; Iberville; Livingston; Lower Jefferson; Lower Lafourche; Lower Plaquemines; Lower St. Bernard; Lower Terrebonne; Northern Tangipahoa; Northwest St. Tammany; Pointe Coupee; Southeast St. Tammany; Southern Tangipahoa; St. Charles; St. Helena; St. James; St. John The Baptist; Upper Jefferson; Upper Lafourche; Upper Plaquemines; Upper St. Bernard; Upper Terrebonne; Washington; West Baton Rouge; West Feliciana; Western Orleans WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts 35 to 45 mph expected. * WHERE...Portions of southeast and southern Mississippi and southeast Louisiana. * WHEN...From 9 AM to 9 PM CDT today. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
NEW ORLEANS, LA
weather.gov

Flood Watch issued for Calcasieu, East Cameron, Rapides, Vermilion, Vernon by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Calcasieu; East Cameron; Rapides; Vermilion; Vernon; West Cameron FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALCASIEU PARISH, LA
weather.gov

Flood Warning issued for Allen, Jefferson Davis by NWS

Effective: 2022-03-26 19:59:00 CDT Expires: 2022-03-27 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Allen; Jefferson Davis The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana...Texas Calcasieu River Near Kinder Calcasieu River Near Oberlin Calcasieu River Near White Oak Park Calcasieu River Near Glenmora Sabine River Near Deweyville Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Calcasieu River Near Kinder. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 16.0 feet, Flooding of wooded areas near the river will occur. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM CDT Saturday the stage was 16.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:15 PM CDT Saturday was 16.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage just after midnight tonight and continue falling to 12.2 feet Thursday evening. - Flood stage is 16.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Tue Calcasieu River Kinder 16.0 16.1 Sat 7 pm CDT 15.6 15.1 14.1
ALLEN PARISH, LA
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Calcasieu Parish, LA
County
Cameron Parish, LA
County
Saint Mary Parish, LA
State
Texas State
County
Jefferson Davis Parish, LA
County
Saint Martin Parish, LA
County
Acadia Parish, LA
County
Saint Landry Parish, LA
State
Louisiana State
County
Iberia Parish, LA
County
Lafayette Parish, LA
County
Vermilion Parish, LA
City
Lafayette, LA
weather.gov

Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 10:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Lafayette; Rapides; St. Landry; Vermilion; Vernon TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 13 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE RAPIDES ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA ALLEN BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON JEFFERSON DAVIS VERMILION IN WEST CENTRAL LOUISIANA VERNON THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ALEXANDRIA, BEAVER, BRANCH, BUNDICK LAKE, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, DE RIDDER, EFFIE, EUNICE, FIELDS, FORKED ISLAND, FORT POLK, HACKBERRY, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, JOHNSON BAYOU, KAPLAN, KINDER, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAKE CHARLES, LAWTELL, LEESVILLE, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OAKDALE, OPELOUSAS, ORETTA, PICKERING, PINEVILLE, RAYNE, REDDELL, RICHARD, ROANOKE, SIMMESPORT, SLAGLE, ST. LANDRY, SULPHUR, TOPSY, VILLE PLATTE, AND WELSH.
ACADIA PARISH, LA
weather.gov

Flood Watch issued for Avoyelles, East Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 11:15:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Avoyelles; East Cameron FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
AVOYELLES PARISH, LA
weather.gov

Flood Watch issued for Acadia, Allen, Beauregard, Evangeline, Iberia, Lafayette by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Acadia; Allen; Beauregard; Evangeline; Iberia; Lafayette; Lower St. Martin; St. Landry; St. Mary; Upper St. Martin FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
ACADIA PARISH, LA
weather.gov

Wind Advisory issued for East Bay Hills and the Diablo Range by NWS

Effective: 2022-03-27 15:58:00 PDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: East Bay Hills and the Diablo Range; Mountains Of San Benito County And Interior Monterey County Including Pinnacles National Park; San Francisco Peninsula Coast; Santa Cruz Mountains; Santa Lucia Mountains and Los Padres National Forest; Southern Monterey Bay and Big Sur Coast WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT MONDAY * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northern California. * WHEN...Until 5 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALAMEDA COUNTY, CA
RELATED PEOPLE
Person
St. Mary
Person
Jefferson Davis
weather.gov

Wind Advisory issued for Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-03-22 13:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Iberia; Lafayette; Lower St. Martin; St. Mary; Upper St. Martin; Vermilion WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Upper St. Martin, Lafayette, St. Mary, Lower St. Martin, Vermilion and Iberia Parishes. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
IBERIA PARISH, LA
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Wind Advisory issued for Santa Clarita Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 06:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 06:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Clarita Valley WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO 6 AM PDT MONDAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Clarita Valley. * WHEN...From 6 AM Sunday to 6 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
weather.gov

Wind Advisory issued for Cedar, Des Moines, Henry, Iowa, Jefferson, Johnson, Keokuk by NWS

Effective: 2022-03-25 14:43:00 CDT Expires: 2022-03-25 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cedar; Des Moines; Henry; Iowa; Jefferson; Johnson; Keokuk; Lee; Louisa; Muscatine; Scott; Van Buren; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of northeast Missouri, east central and southeast Iowa and northwest and west central Illinois. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated afternoon rain showers could bring a higher brief wind gust over 50 mph.
CEDAR COUNTY, IA
IN THIS ARTICLE
#Iberia#Wind Advisory#Lower St Martin
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 09:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for southwestern Louisiana...and southeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Calcasieu; Cameron A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 AM CDT FOR NORTHWESTERN CAMERON AND WESTERN CALCASIEU PARISHES...EASTERN JEFFERSON...SOUTHWESTERN NEWTON AND ORANGE COUNTIES At 935 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Orangefield, or near Bridge City, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Beaumont, Port Arthur, Orange, Nederland, Groves, Port Neches, Vidor, Bridge City, West Orange, Vinton, Deweyville, Central Gardens, Starks, Sabine National Wildlife, Mauriceville, Rose City, Pine Forest, Lakeview, Lunita and Port Acres. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALCASIEU PARISH, LA
weather.gov

Wind Advisory issued for Columbia, Dane, Green, Iowa, Jefferson, Kenosha, Lafayette by NWS

Effective: 2022-03-25 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-25 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Columbia; Dane; Green; Iowa; Jefferson; Kenosha; Lafayette; Milwaukee; Racine; Rock; Sauk; Walworth; Waukesha WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West to northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Wisconsin. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
COLUMBIA COUNTY, WI
weather.gov

Wind Advisory issued for Northern Elko County, Ruby Mountains and East Humboldt Range by NWS

Effective: 2022-03-20 08:00:00 PDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Elko County; Ruby Mountains and East Humboldt Range; South Central Elko County; Southeastern Elko County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TO 8 PM PDT SUNDAY * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Northern Elko County, Southeastern Elko County, Ruby Mountains and East Humboldt Range and South Central Elko County. * WHEN...From 8 AM to 8 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. High profile vehicles may experience travel challenges.
ELKO COUNTY, NV
weather.gov

Wind Advisory issued for Blount Smoky Mountains, Cocke Smoky Mountains, East Polk by NWS

Effective: 2022-03-26 14:15:00 CDT Expires: 2022-03-26 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Blount Smoky Mountains; Cocke Smoky Mountains; East Polk; Johnson; Sevier Smoky Mountains; Southeast Carter; Southeast Greene; Southeast Monroe; Unicoi WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...West winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of east Tennessee and southwest North Carolina. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ASHE COUNTY, NC
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin, Madison by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Catahoula; Concordia; East Carroll; Franklin; Madison; Morehouse; Richland; Tensas; West Carroll WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of northeast Louisiana, central and south Mississippi and southeast Arkansas. * WHEN...From 9 AM to 9 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CATAHOULA PARISH, LA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Acadia, Iberia, Lafayette, St. Landry, St. Mary by NWS

Effective: 2022-03-24 14:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Tornado Watch remains in effect until 300 PM CDT for south central, central and southwestern Louisiana. A Tornado Watch also remains in effect until 700 PM CDT for south central Louisiana. Target Area: Acadia; Iberia; Lafayette; St. Landry; St. Mary; Upper St. Martin; Vermilion A strong thunderstorm will impact portions of Iberia, Lafayette, northwestern St. Mary, east central Acadia, eastern Vermilion, northwestern St. Martin and southeastern St. Landry Parishes through 230 PM CDT At 204 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Lafayette, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Lafayette, New Iberia, Opelousas, Abbeville, Catahoula, Scott, Breaux Bridge, Carencro, St. Martinville, Jeanerette, Kaplan, Krotz Springs, Leonville, Arnaudville, Freshwater City, Forked Island, Intracoastal City, Avery Island, Cypremort Point and Broussard. This includes the following highways Interstate 10 in Louisiana between mile markers 91 and 126. Interstate 49 between mile markers 1 and 24. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ACADIA PARISH, LA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
weather.gov

Wind Advisory issued for Anderson, Coffey, Douglas, Franklin, Jefferson, Lyon, Osage by NWS

Effective: 2022-03-18 03:51:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Anderson; Coffey; Douglas; Franklin; Jefferson; Lyon; Osage; Shawnee WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Jefferson, Shawnee, Douglas, Lyon, Osage, Franklin, Coffey and Anderson Counties. * WHEN...Until noon CDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ANDERSON COUNTY, KS

Comments / 0

Community Policy