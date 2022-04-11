Severe Thunderstorm Watch Issued For Parts On Northeast Oklahoma

Effective: 2022-03-17 22:09:00 CDT Expires: 2022-03-17 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Atoka; Bryan; Cleveland; Coal; Hughes; Lincoln; McClain; Oklahoma; Pontotoc; Pottawatomie; Seminole SEVERE THUNDERSTORM WATCH 48 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA CLEVELAND LINCOLN MCCLAIN OKLAHOMA POTTAWATOMIE IN EAST CENTRAL OKLAHOMA PONTOTOC SEMINOLE IN SOUTHEAST OKLAHOMA ATOKA BRYAN COAL HUGHES THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ATOKA, BLANCHARD, CHANDLER, COALGATE, DAVENPORT, DURANT, HOLDENVILLE, MEEKER, MOORE, NEWCASTLE, NORMAN, OKLAHOMA CITY, PRAGUE, PURCELL, SEMINOLE, SHAWNEE, STROUD, WELLSTON, WETUMKA, AND WEWOKA.
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