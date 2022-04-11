ContributorsPublishersAdvertisers
Tulsa, OK

Severe Thunderstorm Watch Issued For Parts On Northeast Oklahoma

By News On 6
News On 6
 3 days ago

Cover picture for the articleA Severe Thunderstorm Watch remains in effect for several counties in Northeast Oklahoma on Monday morning. According to the National Weather Service (NWS) the watch is currently in place for Craig, Creek, Delaware, Mayes,...

www.newson6.com

Comments / 0

Related
KSN News

First Kansas tornado of 2022

JEFFERSON COUNTY, Kan. (KSNW) — Kansas’ first tornado of 2022 touched down in Jefferson County Tuesday night. According to the National Weather Service (NWS) in Topeka, it developed at 7:56 p.m. near Ozawkie and ended at 8:06 p.m. around Nortonville. The tornado’s path was 9.7 miles in length and 10 yards in width. NWS rated […]
JEFFERSON COUNTY, KS
KWCH.com

Snow, blowing snow, and much needed rain

WICHITA, Kan. (KWCH) - Rain, snow, and blowing snow will create some travel concerns for late night motorists that will be out in central or southwest Kansas. Accumulation of snow looks to be in the 2-4 inch range for areas of central and southwest Kansas, with generally less than 2 inches elsewhere around the state. Some of it will melt as it comes down, leaving roads wet or slushy in spots.
WICHITA, KS
KTVU FOX 2

Driver captures video as tornado touches down in New Orleans

NEW ORLEANS - Multiple tornadoes spurred from a storm that moved across Louisiana, Texas, and Oklahoma Tuesday night. A large funnel cloud caused severe damage in New Orleans after nightfall. At least one person died and multiple others were injured, according to initial reports. Drew and Matthew Burke recorded video...
NEW ORLEANS, LA
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Wagoner, OK
State
Delaware State
City
Nowata, OK
City
Delaware, OK
City
Tulsa, OK
State
Washington State
City
Osage, OK
City
Pawnee, OK
City
Washington, OK
State
Oklahoma State
KHQ Right Now

Tornadoes rip across Texas and Oklahoma

Multiple tornadoes ripped through parts of Texas and Oklahoma, causing injuries and widespread damage in areas near Austin and Dallas, officials said. The storm system was poised to move into Louisiana and Mississippi on Tuesday, carrying the risk of dangerous tornadoes and powerful winds.
OKLAHOMA STATE
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#Thunderstorm#Extreme Weather
KFOR

Warm and Windy Today, Storms Move in Tonight

After a mild start this morning, we’ll see the warmest weather of the year (so far) for the OKC Metro this afternoon. Highs today will range from the upper 80’s to the low 90’s for Central and Southern parts of Oklahoma. We’ll see a chance of storms...
OKLAHOMA CITY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Brevard, DeSoto, Flagler, Hardee, Highlands, Indian River by NWS

Effective: 2022-03-16 13:20:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brevard; DeSoto; Flagler; Hardee; Highlands; Indian River; Lake; Marion; Okeechobee; Orange; Osceola; Polk; Putnam; Seminole; St. Lucie; Sumter; Volusia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 47 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BREVARD DESOTO FLAGLER HARDEE HIGHLANDS INDIAN RIVER LAKE MARION OKEECHOBEE ORANGE OSCEOLA POLK PUTNAM SEMINOLE ST. LUCIE SUMTER VOLUSIA
BREVARD COUNTY, FL
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
KHBS

Lavaca, Arkansas police cars damaged by storm

LAVACA, Ark. — Monday's storms knocked down power lines and damaged roofs and cars in the River Valley. Thousands of people lost electricity. 40/29 News crews came across a downed power line in Charleston where the sheriff's department blocked the road. Roofs were damaged east and southeast of Charleston,...
LAVACA, AR
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Atoka, Bryan, Choctaw, Coal, Johnston, Latimer, Le Flore by NWS

Effective: 2022-03-21 17:25:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Atoka; Bryan; Choctaw; Coal; Johnston; Latimer; Le Flore; Marshall; McCurtain; Pittsburg; Pontotoc; Pushmataha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 55 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OK . OKLAHOMA COUNTIES INCLUDED ARE ATOKA BRYAN CHOCTAW COAL JOHNSTON LATIMER LE FLORE MARSHALL MCCURTAIN PITTSBURG PONTOTOC PUSHMATAHA
ATOKA COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Atoka, Bryan, Cleveland, Coal, Hughes, Lincoln, McClain by NWS

Effective: 2022-03-17 22:09:00 CDT Expires: 2022-03-17 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Atoka; Bryan; Cleveland; Coal; Hughes; Lincoln; McClain; Oklahoma; Pontotoc; Pottawatomie; Seminole SEVERE THUNDERSTORM WATCH 48 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA CLEVELAND LINCOLN MCCLAIN OKLAHOMA POTTAWATOMIE IN EAST CENTRAL OKLAHOMA PONTOTOC SEMINOLE IN SOUTHEAST OKLAHOMA ATOKA BRYAN COAL HUGHES THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ATOKA, BLANCHARD, CHANDLER, COALGATE, DAVENPORT, DURANT, HOLDENVILLE, MEEKER, MOORE, NEWCASTLE, NORMAN, OKLAHOMA CITY, PRAGUE, PURCELL, SEMINOLE, SHAWNEE, STROUD, WELLSTON, WETUMKA, AND WEWOKA.
ATOKA COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Franklin, Noble, Steuben, Union, Wayne, Whitley by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Franklin; Noble; Steuben; Union; Wayne; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
FAYETTE COUNTY, IN
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bradley, Calhoun, Clark, Cleveland, Dallas, Garland, Grant by NWS

Effective: 2022-03-21 21:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bradley; Calhoun; Clark; Cleveland; Dallas; Garland; Grant; Hot Spring; Montgomery; Ouachita; Pike; Polk; Scott SEVERE THUNDERSTORM WATCH 57 IS IN EFFECT UNTIL 400 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BRADLEY CALHOUN CLARK CLEVELAND DALLAS GARLAND GRANT HOT SPRING MONTGOMERY OUACHITA PIKE POLK SCOTT
BRADLEY COUNTY, AR
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Archer, Baylor, Childress, Clay, Collingsworth, Cottle, Foard by NWS

Effective: 2022-03-21 14:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Archer; Baylor; Childress; Clay; Collingsworth; Cottle; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger SEVERE THUNDERSTORM WATCH 53 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ARCHER BAYLOR CALLAHAN CHILDRESS CLAY COLLINGSWORTH COTTLE EASTLAND FOARD HARDEMAN HASKELL JACK KNOX MONTAGUE PALO PINTO SHACKELFORD STEPHENS THROCKMORTON WICHITA WILBARGER YOUNG
ARCHER COUNTY, TX

Comments / 0

Community Policy