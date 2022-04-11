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Oklahoma State

Severe Thunderstorm Watch Issued For Parts On Northeast Oklahoma

By News On 6
news9.com
 3 days ago

Cover picture for the articleA Severe Thunderstorm Watch remains in effect for several counties in Northeast Oklahoma on Monday morning. According to the National Weather Service (NWS) the watch is currently in place for Craig, Creek, Delaware, Mayes,...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Brevard, DeSoto, Flagler, Hardee, Highlands, Indian River by NWS

Effective: 2022-03-16 13:20:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brevard; DeSoto; Flagler; Hardee; Highlands; Indian River; Lake; Marion; Okeechobee; Orange; Osceola; Polk; Putnam; Seminole; St. Lucie; Sumter; Volusia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 47 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BREVARD DESOTO FLAGLER HARDEE HIGHLANDS INDIAN RIVER LAKE MARION OKEECHOBEE ORANGE OSCEOLA POLK PUTNAM SEMINOLE ST. LUCIE SUMTER VOLUSIA
BREVARD COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Choctaw, Creek, McIntosh, Okfuskee, Okmulgee, Pittsburg by NWS

Effective: 2022-03-17 20:24:00 CDT Expires: 2022-03-17 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Creek; McIntosh; Okfuskee; Okmulgee; Pittsburg; Pushmataha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 48 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST CENTRAL OKLAHOMA OKFUSKEE IN NORTHEAST OKLAHOMA CREEK OKMULGEE IN SOUTHEAST OKLAHOMA CHOCTAW MCINTOSH PITTSBURG PUSHMATAHA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTLERS, CLAYTON, EUFAULA, HUGO, MCALESTER, OKEMAH, OKMULGEE, AND SAPULPA.
CHOCTAW COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Atoka, Bryan, Cleveland, Coal, Hughes, Lincoln, McClain by NWS

Effective: 2022-03-17 22:09:00 CDT Expires: 2022-03-17 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Atoka; Bryan; Cleveland; Coal; Hughes; Lincoln; McClain; Oklahoma; Pontotoc; Pottawatomie; Seminole SEVERE THUNDERSTORM WATCH 48 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA CLEVELAND LINCOLN MCCLAIN OKLAHOMA POTTAWATOMIE IN EAST CENTRAL OKLAHOMA PONTOTOC SEMINOLE IN SOUTHEAST OKLAHOMA ATOKA BRYAN COAL HUGHES THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ATOKA, BLANCHARD, CHANDLER, COALGATE, DAVENPORT, DURANT, HOLDENVILLE, MEEKER, MOORE, NEWCASTLE, NORMAN, OKLAHOMA CITY, PRAGUE, PURCELL, SEMINOLE, SHAWNEE, STROUD, WELLSTON, WETUMKA, AND WEWOKA.
ATOKA COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Franklin, Noble, Steuben, Union, Wayne, Whitley by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Franklin; Noble; Steuben; Union; Wayne; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
FAYETTE COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bradley, Calhoun, Clark, Cleveland, Dallas, Garland, Grant by NWS

Effective: 2022-03-21 21:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bradley; Calhoun; Clark; Cleveland; Dallas; Garland; Grant; Hot Spring; Montgomery; Ouachita; Pike; Polk; Scott SEVERE THUNDERSTORM WATCH 57 IS IN EFFECT UNTIL 400 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BRADLEY CALHOUN CLARK CLEVELAND DALLAS GARLAND GRANT HOT SPRING MONTGOMERY OUACHITA PIKE POLK SCOTT
BRADLEY COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Auglaize, Brown, Butler, Champaign, Clark, Clermont by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Auglaize; Brown; Butler; Champaign; Clark; Clermont; Clinton; Darke; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Hamilton; Hardin; Highland; Hocking; Licking; Logan; Madison; Mercer; Miami; Montgomery; Pickaway; Pike; Preble; Ross; Scioto; Shelby; Union; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN AUGLAIZE BROWN BUTLER CHAMPAIGN CLARK CLERMONT CLINTON CRAWFORD DARKE DEFIANCE DELAWARE ERIE FAIRFIELD FAYETTE FRANKLIN FULTON GREENE HAMILTON HANCOCK HARDIN HENRY HIGHLAND HOCKING HURON KNOX LICKING LOGAN LUCAS MADISON MARION MERCER MIAMI MONTGOMERY MORROW OTTAWA PAULDING PICKAWAY PIKE PREBLE PUTNAM RICHLAND ROSS SANDUSKY SCIOTO SENECA SHELBY UNION VAN WERT WARREN WILLIAMS WOOD WYANDOT
ADAMS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Choctaw, Latimer, Le Flore, McCurtain, Pittsburg, Pushmataha by NWS

Effective: 2022-03-21 17:25:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Latimer; Le Flore; McCurtain; Pittsburg; Pushmataha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 55 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OK . OKLAHOMA COUNTIES INCLUDED ARE ATOKA BRYAN CHOCTAW COAL JOHNSTON LATIMER LE FLORE MARSHALL MCCURTAIN PITTSBURG PONTOTOC PUSHMATAHA
CHOCTAW COUNTY, OK
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#Severe Thunderstorm Watch#Thunderstorm#Extreme Weather
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Severe Thunderstorm Watch issued for Crawford, Erie, Hancock, Huron, Knox, Lucas, Marion, Morrow by NWS

Effective: 2022-03-23 14:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Knox; Lucas; Marion; Morrow; Ottawa; Richland; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO CRAWFORD ERIE HURON KNOX MARION MORROW RICHLAND IN NORTHWEST OHIO HANCOCK LUCAS OTTAWA SANDUSKY SENECA WOOD WYANDOT THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLEVUE, BOWLING GREEN, BUCYRUS, CARDINGTON, CAREY, CLYDE, CRESTLINE, FINDLAY, FOSTORIA, FREMONT, GALION, GENOA, HURON, MANSFIELD, MARION, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NORWALK, OAK HARBOR, PERRYSBURG, PORT CLINTON, SANDUSKY, TIFFIN, TOLEDO, UPPER SANDUSKY, AND WILLARD.
CRAWFORD COUNTY, OH

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