ContributorsPublishersAdvertisers
Noble, OK

Severe Thunderstorm Watch In Effect For Parts Of Oklahoma

By News 9
News On 6
 3 days ago

Cover picture for the article--- Update 12:32 a.m. 4/11/2022. A Severe Thunderstorm Warning has been issued for Garfield, Kay and Noble counties until 12:15 a.m. A Severe Thunderstorm Watch has been issued for Garfield,...

www.newson6.com

Comments / 0

Related
11Alive

Live updates | Severe thunderstorms rolling through parts of Georgia

ATLANTA — Several counties around the metro are currently experiencing severe weather, and we are staying on top of the latest warnings. Scattered showers and thunderstorms developed in southwest Atlanta following a mid-day lull in the rain, but those storms have been pushing northeast throughout the evening. The storms...
ATLANTA, GA
WREG

Tornado Watch in effect for parts of north Mississippi

MEMPHIS, Tenn. — The National Weather Service issued a Tornado Watch shortly after noon Tuesday for several counties in north Mississippi. Those counties are: Alcorn, Benton, Lafayette and Tippah. The watch is in effect until 7 p.m. A watch is less severe than a warning. Many of those same Mississippi counties also are under Flood […]
MISSISSIPPI STATE
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Brevard, DeSoto, Flagler, Hardee, Highlands, Indian River by NWS

Effective: 2022-03-16 13:20:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brevard; DeSoto; Flagler; Hardee; Highlands; Indian River; Lake; Marion; Okeechobee; Orange; Osceola; Polk; Putnam; Seminole; St. Lucie; Sumter; Volusia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 47 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BREVARD DESOTO FLAGLER HARDEE HIGHLANDS INDIAN RIVER LAKE MARION OKEECHOBEE ORANGE OSCEOLA POLK PUTNAM SEMINOLE ST. LUCIE SUMTER VOLUSIA
BREVARD COUNTY, FL
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Atoka, Bryan, Cleveland, Coal, Hughes, Lincoln, McClain by NWS

Effective: 2022-03-17 22:09:00 CDT Expires: 2022-03-17 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Atoka; Bryan; Cleveland; Coal; Hughes; Lincoln; McClain; Oklahoma; Pontotoc; Pottawatomie; Seminole SEVERE THUNDERSTORM WATCH 48 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA CLEVELAND LINCOLN MCCLAIN OKLAHOMA POTTAWATOMIE IN EAST CENTRAL OKLAHOMA PONTOTOC SEMINOLE IN SOUTHEAST OKLAHOMA ATOKA BRYAN COAL HUGHES THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ATOKA, BLANCHARD, CHANDLER, COALGATE, DAVENPORT, DURANT, HOLDENVILLE, MEEKER, MOORE, NEWCASTLE, NORMAN, OKLAHOMA CITY, PRAGUE, PURCELL, SEMINOLE, SHAWNEE, STROUD, WELLSTON, WETUMKA, AND WEWOKA.
ATOKA COUNTY, OK
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Noble, OK
City
Kingfisher, OK
State
Oklahoma State
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Atoka, Bryan, Choctaw, Coal, Johnston, Latimer, Le Flore by NWS

Effective: 2022-03-21 17:25:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Atoka; Bryan; Choctaw; Coal; Johnston; Latimer; Le Flore; Marshall; McCurtain; Pittsburg; Pontotoc; Pushmataha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 55 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OK . OKLAHOMA COUNTIES INCLUDED ARE ATOKA BRYAN CHOCTAW COAL JOHNSTON LATIMER LE FLORE MARSHALL MCCURTAIN PITTSBURG PONTOTOC PUSHMATAHA
ATOKA COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Franklin, Noble, Steuben, Union, Wayne, Whitley by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Franklin; Noble; Steuben; Union; Wayne; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
FAYETTE COUNTY, IN
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Crawford, Knox, Marion, Morrow, Richland, Wyandot by NWS

Effective: 2022-03-23 19:20:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Crawford; Knox; Marion; Morrow; Richland; Wyandot SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO CRAWFORD KNOX MARION MORROW RICHLAND IN NORTHWEST OHIO WYANDOT THIS INCLUDES THE CITIES OF BUCYRUS, CARDINGTON, CAREY, CRESTLINE, GALION, MANSFIELD, MARION, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, AND UPPER SANDUSKY.
CRAWFORD COUNTY, OH
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#Heavy Rain#Thunderstorm#Extreme Weather#News 9#Ne
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Archer, Baylor, Callahan, Childress, Clay, Collingsworth by NWS

Effective: 2022-03-21 14:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Archer; Baylor; Callahan; Childress; Clay; Collingsworth; Cottle; Eastland; Foard; Hardeman; Haskell; Jack; Knox; Montague; Palo Pinto; Shackelford; Stephens; Throckmorton; Wichita; Wilbarger; Young SEVERE THUNDERSTORM WATCH 53 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ARCHER BAYLOR CALLAHAN CHILDRESS CLAY COLLINGSWORTH COTTLE EASTLAND FOARD HARDEMAN HASKELL JACK KNOX MONTAGUE PALO PINTO SHACKELFORD STEPHENS THROCKMORTON WICHITA WILBARGER YOUNG
ARCHER COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Carter, Comanche, Cotton, Garvin, Greer, Harmon by NWS

Effective: 2022-03-21 14:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Carter; Comanche; Cotton; Garvin; Greer; Harmon; Jackson; Jefferson; Kiowa; Love; Murray; Stephens; Tillman SEVERE THUNDERSTORM WATCH 53 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OK . OKLAHOMA COUNTIES INCLUDED ARE BECKHAM CARTER COMANCHE COTTON GARVIN GREER HARMON JACKSON JEFFERSON KIOWA LOVE MURRAY STEPHENS TILLMAN
BECKHAM COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Choctaw, Creek, McIntosh, Okfuskee, Okmulgee, Pawnee by NWS

Effective: 2022-03-17 22:52:00 CDT Expires: 2022-03-17 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Creek; McIntosh; Okfuskee; Okmulgee; Pawnee; Pittsburg; Pushmataha THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 48 TO EXPIRE AT 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES IN EAST CENTRAL OKLAHOMA OKFUSKEE IN NORTHEAST OKLAHOMA CREEK OKMULGEE PAWNEE IN SOUTHEAST OKLAHOMA CHOCTAW MCINTOSH PITTSBURG PUSHMATAHA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTLERS, CLAYTON, EUFAULA, HUGO, MCALESTER, OKEMAH, OKMULGEE, PAWNEE, AND SAPULPA.
CHOCTAW COUNTY, OK
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bradley, Calhoun, Cleveland, Dallas, Grant, Ouachita by NWS

Effective: 2022-03-22 01:38:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bradley; Calhoun; Cleveland; Dallas; Grant; Ouachita SEVERE THUNDERSTORM WATCH 57 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN CENTRAL ARKANSAS GRANT IN SOUTHEAST ARKANSAS BRADLEY CLEVELAND IN SOUTHWEST ARKANSAS CALHOUN DALLAS OUACHITA THIS INCLUDES THE CITIES OF CAMDEN, FORDYCE, HAMPTON, KINGSLAND, RISON, SHERIDAN, THORNTON, AND WARREN.
BRADLEY COUNTY, AR
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Eastland, Jack, Montague, Palo Pinto, Stephens, Young by NWS

Effective: 2022-03-21 15:15:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Eastland; Jack; Montague; Palo Pinto; Stephens; Young SEVERE THUNDERSTORM WATCH 53 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL TEXAS EASTLAND JACK MONTAGUE PALO PINTO STEPHENS YOUNG THIS INCLUDES THE CITIES OF BOWIE, BRECKENRIDGE, CISCO, EASTLAND, GORMAN, GRAHAM, JACKSBORO, MINERAL WELLS, NOCONA, OLNEY, AND RANGER.
EASTLAND COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Defiance, Fulton, Henry, Paulding, Putnam, Williams by NWS

Effective: 2022-03-23 17:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Defiance; Fulton; Henry; Paulding; Putnam; Williams SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA DE KALB LAGRANGE STEUBEN IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
DEFIANCE COUNTY, OH
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Champaign, Clark, Delaware, Fairfield, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 18:29:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Champaign; Clark; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Hardin; Hocking; Licking; Logan; Madison; Pickaway; Pike; Ross; Scioto; Union SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL OHIO DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE OH FRANKLIN OH HOCKING LICKING MADISON PICKAWAY UNION OH IN SOUTH CENTRAL OHIO PIKE ROSS SCIOTO IN WEST CENTRAL OHIO CHAMPAIGN CLARK HARDIN LOGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, BELLEFONTAINE, CHILLICOTHE, CIRCLEVILLE, COLUMBUS, DELAWARE, KENTON, LANCASTER, LOGAN, LONDON, MARYSVILLE, NEWARK, PICKERINGTON, PIKE LAKE, PIKETON, PLAIN CITY, PORTSMOUTH, SPRINGFIELD, URBANA, WASHINGTON COURT HOUSE, WAVERLY, WEST JEFFERSON, AND WHEELERSBURG.
CHAMPAIGN COUNTY, OH
News On 6

Cold Front Moves In As Storm Risk Continues In SE Oklahoma

We're tracking thunderstorms Wednesday morning as a strong cold front pushes in. Storms Wednesday morning could become severe to the southeast with wind and hail the primary concern. The tornado threat is low but not zero. It will be a cool and windy afternoon with highs in the 50s and...
OKLAHOMA STATE
News On 6

Live Updates: Severe Weather In Southeast Oklahoma

--Severe Thunderstorm warning for Haskell, Latimer and Le Flore county in OK until 9:15 pm on Monday.-- --A Tornado Watch has been issued for Haskell, Latimer, Le Flore, Pittsburg, Pushmataha, and Sequoyah County in OK until 11:00 pm Monday night.--﻿ According to Chief Meteorologist Travis Meyer, a severe weather threat...
HASKELL, OK
News On 6

EF1 Tornado Causes Damage In Stilwell

The National Weather Service says an EF-1 Tornado swept across parts of Stilwell Wednesday morning. "Today, we surveyed damage near Stilwell, OK, from this morning’s storms. Damage consistent with a tornado begins on the northwest side of town and continues to the east-northeast for a few miles. The tornado will rated and EF1," said NWS in a tweet.
STILWELL, OK
News On 6

Warmer Day Expected Before Possibility Of Storms Tonight

Our warm Sunday will likely come at a cost with higher winds and an increased fire threat. High temperatures in and near Oklahoma City could reach into the upper 80s with north and south winds that will hover between 15 and 25 miles per hour. As we head into the...
OKLAHOMA CITY, OK

Comments / 0

Community Policy