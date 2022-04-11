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Cheyenne County, KS

Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Decatur, Logan, Rawlins, Sheridan, Sherman, Thomas by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Avoid creating sparks. Take notice of any local burn bans. Target Area: Cheyenne; Decatur; Logan; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 9 PM MDT /10 PM CDT/ THIS EVENING...

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Flood Watch issued for Chester, Crockett, Decatur, Haywood, Henderson, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 13:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Haywood; Henderson; Lauderdale; Madison; Tipton FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT THIS MORNING THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Craighead, Crittenden, Cross, Lee AR, Mississippi, Phillips, Poinsett and St. Francis. In North Mississippi, Alcorn, Benton MS, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, DeSoto, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Marshall, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tate, Tippah, Tishomingo, Tunica, Union and Yalobusha. In West Tennessee, Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton. * WHEN...From 7 AM CDT this morning through this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts will likely lead to areas of flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHESTER COUNTY, TN
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Fire Weather Watch issued for Kent, Stonewall by NWS

Effective: 2022-03-28 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-28 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Monitor later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Kent; Stonewall FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT MONDAY FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE SOUTHERN ROLLING PLAINS FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT TUESDAY FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE SOUTHERN ROLLING PLAINS * Timing...From 11 AM to 9 PM CDT Monday and Tuesday. * Wind...On Monday: Southwest at 15-25 mph. On Tuesday: Southwest at 30-40 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the northwest Tuesday night and decreasing to 20-30 mph thereafter. * Humidity...On Monday: As low as 5 percent on the Caprock; 10 percent across the Rolling Plains. On Tuesday: as low as 11 percent. * Fuels...Extremely dry. * Impacts...Any fires that develop can spread rapidly. Outdoor burning is discouraged.
KENT COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Mellette and Todd Counties, Tripp County by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Mellette and Todd Counties; Tripp County FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 334 AND 335 .Unseasonably warm temperatures in the 70s are expected Sunday afternoon. Minimum relative humidities will drop into the teens as south winds potentially gust to 35 mph. With very dry fuels in place, critical fire weather conditions may develop Sunday afternoon. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 334 AND 335 The National Weather Service in Rapid City has issued a Fire Weather Watch for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zones 334 Mellette and Todd Counties and 335 Tripp County. * WINDS...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 14 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds and low relative humidity would produce critical fire weather conditions.
MELLETTE COUNTY, SD
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Fire Weather Watch issued for Edwards, Kinney, Maverick, Val Verde by NWS

Effective: 2022-03-17 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-17 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Edwards; Kinney; Maverick; Val Verde RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 9 PM TODAY FOR PORTIONS OF THE EDWARDS PLATEAU AND RIO GRANDE PLAINS FIRE WEATHER WATCH FROM 1 PM TO 10 PM THURSDAY FOR LOCATIONS GENERALLY WEST OF A LINE FROM LLANO TO EAGLE PASS .Dry air with relative humidity values below 20 percent will continue to remain in place today with moderate south- southeasterly sustained winds of around 15 to 20 mph across portions of the Rio Grande and southern Edwards Plateau. For tonight, the low relative humidity values gradually recover while wind speeds subside to around 5 to 15 mph. A dryline will advance eastward during Thursday to near the highway 281 corridor ahead of a weak pacific cold front that evening. To the west of this dryline, critical fire weather conditions will likely develop with relative humidity values below 20 percent with shifting and increasings winds coming out of the west. Sustained winds of 20 to 30 mph could be possible with gusts up to 40 mph, especially over Val Verde County. To the east of the dryline, relative humidity values expected to be much higher. Fuels are still in a cured state from the end of the winter season, and with little precipitation in the past few months, conditions are tinder dry. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE EDWARDS PLATEAU AND RIO GRANDE PLAINS FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE EDWARDS PLATEAU AND RIO GRANDE PLAINS * WINDS...For Today in the Red Flag Warning, South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. For Thursday within the Fire Weather Watch, West 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...For Today in the Red Flag Warning, 10 to 20 percent. For Thursday within the Fire Weather Watch, 5 to 15 percent. * IMPACTS...Any wildfires ignited may spread rapidly and unpredictably. Prevention of fire starts by avoiding planned burning, or by limiting activities prone to produce sparks can stop the start and spread of wildfires.
EDWARDS COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Kingsbury, Lake, Lincoln, Minnehaha by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Kingsbury; Lake; Lincoln; Minnehaha FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001, 012, 039, 055, 062, AND 067 * AFFECTED AREA...Fire weather zones 001 and 012.Fire weather zones 039, 055, 062, and 067. * WIND...South winds 15 to 25 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...As low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
KINGSBURY COUNTY, SD
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 18:29:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GRACEVILLE, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LITTLE HOPE, LITTMAN, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Fire Weather Watch issued for Lyon, Plymouth, Sioux, Woodbury by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-25 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Lyon; Plymouth; Sioux; Woodbury FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA...SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA...NORTHEASTERN NEBRASKA...AND FAR NORTHWESTERN IOWA * AFFECTED AREA...In Iowa...Fire weather zones 001, 012, 020, and031. In Nebraska...Fire weather zones 013 and 014. In South Dakota...Fire weather zones 038, 039, 050, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, and 071. * WIND...Northwesterly winds 25 to 35 mph with gusts 40 to50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
LYON COUNTY, IA
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Fire Weather Watch issued for Foard, Hardeman, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-03-28 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-28 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Foard; Hardeman; Wilbarger FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR BREEZY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR WESTERN OKLAHOMA AND ADJACENT AREAS OF TEXAS FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR BREEZY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR WESTERN OKLAHOMA AND ADJACENT AREAS OF TEXAS * WINDS...South 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * MAXIMUM TEMPERATURES...85 to 89 degrees.
FOARD COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Fire Weather Watch#Humidity#Rfw#Sherman Fire Weather Zone
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Fire Weather Watch issued for Frenchman Basin, Loess Plains by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Frenchman Basin; Loess Plains; Sandhills, Valentine NWR, Nebraska National Forest FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF SOUTHWEST INTO CENTRAL AND NORTH CENTRAL NEBRASKA The National Weather Service in North Platte has issued a Fire Weather Watch FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In NEZ206...Fire Weather Zone 206 Sandhills/Valentine NWR/Nebraska National Forest. In NEZ210 Fire Weather Zone 210 Frenchman Basin. In NEZ219...Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...South 10 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 12 percent. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control.
BLAINE COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised on Sunday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS TODAY RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ THIS MORNING TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 013...014...015...016...027...028...029...041...042...079...080 081...252...253 AND 254 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 11 to 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Fire Weather Watch issued for Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Osborne; Phillips; Rooks; Smith FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 005, 006, 017, 018, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 064, 072, 073, 074, 075, 076, 082, 083, 084 AND 085 * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 005 Phillips, Fire Weather Zone 006 Smith, Fire Weather Zone 017 Rooks and Fire Weather Zone 018 Osborne. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 064 York, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 075 Adams, Fire Weather Zone 076 Clay, Fire Weather Zone 082 Furnas, Fire Weather Zone 083 Harlan, Fire Weather Zone 084 Franklin and Fire Weather Zone 085 Webster. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 11 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
OSBORNE COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Butler, Logan, Ohio by NWS

Effective: 2022-03-22 23:20:00 EDT Expires: 2022-03-23 00:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Butler; Logan; Ohio Very Gusty Winds Possible Late This Evening Through 11 PM CDT...as the rain tapers off or ends over south central Kentucky, wind gusts to 40 to 50 mph out of the southeast will be possible. Winds this strong will make driving difficult, especially on east-west highways.
BUTLER COUNTY, KY
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NWS
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Fire Weather Watch issued for East Central Plains, Northeast Plains by NWS

Effective: 2022-03-29 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-29 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Fire Weather Watch. Target Area: East Central Plains; Northeast Plains RED FLAG WARNING FROM 2 PM TO 8 PM MDT TODAY FOR THE NORTHEAST AND EAST CENTRAL PLAINS DUE TO STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND AN UNSTABLE AIRMASS FIRE WEATHER WATCH TUESDAY AFTERNOON THROUGH EARLY EVENING FOR THE NORTHEAST AND EAST CENTRAL PLAINS DUE TO VERY STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY .Widespread critical fire weather conditions are likely today as the flow aloft strengthens ahead of an approaching storm system. These stronger winds aloft will mix down to the surface late this afternoon, and relative humidity values in eastern portions of the state will drop into the single digits. High temperatures will also climb between 15 to 20 degrees above average, and a very unstable airmass/Haines Index of 6 is also forecast this afternoon. The same areas have the potential to see critical fire weather conditions again Tuesday with much stronger southwest winds ahead of a Pacific cold front along with relative humidity values in the low to mid teens. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 8 PM MDT THIS EVENING FIRE WEATHER WATCH NOW IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING The National Weather Service in Albuquerque has issued a Red Flag Warning...which is in effect from 2 PM to 8 PM MDT Monday. A Fire Weather Watch has also been issued from Tuesday morning through Tuesday afternoon. * AREA AND TIMING...Northeast and east-central plains during the afternoon and early evening hours today and again on Tuesday. * 20 FOOT WINDS...Southwest at 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph this afternoon through early evening. For Tuesday, potential southwest winds 30 to 40 mph with occasional gusts up to 60 mph. * RELATIVE HUMIDITY...5 to 9 percent today and 13 to 18 percent Tuesday. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is highly discouraged.
CURRY COUNTY, NM
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Winter Weather Advisory issued for Cheyenne County by NWS

Effective: 2022-03-21 15:10:00 MDT Expires: 2022-03-21 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Cheyenne County WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT /9 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to two inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...In Kansas, Sherman, Cheyenne and Wallace Counties. In Colorado, Cheyenne County. * WHEN...Until 8 PM MDT /9 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...Light snow with occasional moderate to heavy snow will continue with wind gusts to 40 mph that may result in areas of near blizzard conditions. Travelers should be prepared for rapid reductions in visibility.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Fire Weather Watch issued for Burke, Columbia, Lincoln, McDuffie, Richmond by NWS

Effective: 2022-03-26 12:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Burke; Columbia; Lincoln; McDuffie; Richmond FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE MIDLANDS OF SOUTH CAROLINA AND THE CENTRAL SAVANNAH RIVER AREA The National Weather Service in Columbia has issued a Fire Weather Watch for strong winds and low relative humidity, which is in effect from Saturday afternoon through Saturday evening. * AFFECTED AREA...Midlands of South Carolina and Central Savannah River area. * TIMING...Noon to 8 pm Saturday. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 20 percent. * IMPACTS...With dry fuels and strong gusty winds, any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is strongly discouraged.
BURKE COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Arthur, Deuel, Garden, Grant, Keith, Sheridan, Western Cherry by NWS

Effective: 2022-03-20 03:21:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Arthur; Deuel; Garden; Grant; Keith; Sheridan; Western Cherry Near critical fire weather conditions today Warm temperatures will combine with low humidity, breezy conditions, and dry fuels to bring near critical fire weather conditions to the western sandhills and panhandle of Nebraska this afternoon into this evening. Use caution when handling open flames outside. Outdoor fires may grow unexpectedly and become difficult to control. Dispose of hot coals from grilling in an appropriate container and thoroughly extinguish camp fires. Never leave open flames unattended.
ARTHUR COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Decatur by NWS

Effective: 2022-03-25 11:41:00 EDT Expires: 2022-03-31 08:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Decatur THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR RUSH AND NORTHEASTERN DECATUR COUNTIES WILL EXPIRE AT 1015 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire.
DECATUR COUNTY, IN
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High Wind Warning issued for Decatur, Gove, Graham, Norton, Sheridan by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Decatur; Gove; Graham; Norton; Sheridan HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Decatur, Norton, Sheridan, Graham and Gove Counties. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Light snow is anticipated to still be ongoing for the start of the High Wind Warning which may create some areas of reduced visibilities.
DECATUR COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD
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Fire Weather Watch issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that the potential for critical fire weather conditions exists. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE ENTIRE OKLAHOMA PANHANDLE AND ENTIRE TEXAS PANHANDLE The National Weather Service in Amarillo has issued a Fire Weather Watch for strong winds and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron...Texas and Beaver. In Texas...Dallam...Sherman...Hansford...Ochiltree...Lipscomb Hartley...Moore...Hutchinson...Roberts...Hemphill...Oldham Potter...Carson...Gray...Wheeler...Deaf Smith...Randall Armstrong...Donley...Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...25 to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Red Flag Threat Index...3 to 5. * Timing...Noon until 9 PM CDT.
BEAVER COUNTY, OK

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