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Midway, FL

Saturday evening First To Know Forecast (04/09/22)

By Alexa Trischler
wtxl.com
 3 days ago

Cover picture for the articleMIDWAY, Fla. (WTXL) — Good Saturday evening! It's going to be a sunny and windy early evening. Transitioning through tonight, winds will become lighter and skies will remain clear. It will be on the cold-side tonight...

www.wtxl.com

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MARQUETTE, MI

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