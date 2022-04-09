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Anderson County, TN

Freeze Warning issued for Anderson, Campbell, Claiborne, East Polk, Grainger, Hamblen by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold....

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Freeze Warning issued for Allendale, Beaufort, Charleston, Coastal Colleton by NWS

Effective: 2022-03-12 22:51:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Allendale; Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures, in the upper 20s for coastal counties and the lower to middle 20s for inland counties. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...Until 11 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Freezing conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Freeze Warning issued for Allendale, Charleston, Dorchester, Hampton, Inland Berkeley by NWS

Effective: 2022-03-13 10:32:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Allendale; Charleston; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY MORNING FREEZE WARNING WILL EXPIRE AT 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 possible. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...From late tonight through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Freeze Warning issued for Barbour, Bullock, Macon, Montgomery, Pike, Russell by NWS

Effective: 2022-03-12 21:00:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Barbour; Bullock; Macon; Montgomery; Pike; Russell FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 21 to 23 Sunday morning. * WHERE...Southeast portions of central Alabama. * WHEN...Until 10 AM CDT Sunday. * IMPACTS...A significant freeze could kill crops, sensitive vegetation, and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BARBOUR COUNTY, AL
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Freeze Warning issued for Burke, Columbia, Lincoln, McDuffie, Richmond by NWS

Effective: 2022-03-13 01:15:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Burke; Columbia; Lincoln; McDuffie; Richmond FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low to mid 20s. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 11 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BURKE COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-13 01:15:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low to mid 20s. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 11 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
AIKEN COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Anderson, Henderson by NWS

Effective: 2022-03-14 20:03:00 CDT Expires: 2022-03-14 20:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Anderson; Henderson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM CDT FOR EASTERN HENDERSON AND NORTHERN ANDERSON COUNTIES At 802 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Frankston, or 14 miles north of Palestine, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Palestine, Athens, Chandler, Frankston, Brownsboro, Berryville, Edom, Coffee City, Murchison, Poynor and Moore Station. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDERSON COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Anderson, Bledsoe, Blount Smoky Mountains, Bradley, Campbell by NWS

Effective: 2022-03-12 21:04:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Anderson; Bledsoe; Blount Smoky Mountains; Bradley; Campbell; Claiborne; Cocke Smoky Mountains; East Polk; Grainger; Hamblen; Hamilton; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Knox; Loudon; Marion; McMinn; Meigs; Morgan; NW Blount; North Sevier; Northwest Carter; Northwest Cocke; Northwest Greene; Northwest Monroe; Rhea; Roane; Scott; Sequatchie; Sevier Smoky Mountains; Southeast Carter; Southeast Greene; Southeast Monroe; Sullivan; Unicoi; Union; Washington; West Polk Patchy Black Ice and Very Cold Temperatures this Morning Refreeze of the melted snowfall yesterday may produce patchy areas of black ice this morning. When traveling, drive with caution, slow down, and allow extra time to reach your destination. In addition, very cold air has settled across the area with temperatures near record low minimums. Wind chills in the single digits are possible. When venturing out this morning, dress appropriately for the unseasonably cold temperatures. Please ensure pets and animals have warm shelter. Sunny sky and return of southerly winds this afternoon will allow temperatures to slowly moderate today with highs in the 40s most locations.
ANDERSON COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for Adams, Attala, Bolivar, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clarke by NWS

Effective: 2022-03-13 04:05:00 CDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Adams; Attala; Bolivar; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Humphreys; Issaquena; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Sharkey; Simpson; Smith; Sunflower; Warren; Washington; Webster; Winston; Yazoo FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...This morning, sub-freezing low temperatures in the low to middle 20s. * WHERE...Portions of northeast Louisiana, central, east central, north central, northeast, northwest and west central Mississippi and southeast Arkansas. * WHEN...Until 9 AM CDT today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ADAMS COUNTY, MS
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#East Tennessee#Campbell#Northwest Cocke
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Severe Weather Statement issued for Claiborne by NWS

Effective: 2022-03-23 13:21:00 CDT Expires: 2022-03-23 13:31:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Claiborne THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN CLAIBORNE SOUTHEASTERN UNION AND WESTERN GRAINGER COUNTIES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled.
CLAIBORNE COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for Baker, Bradford, Central Marion, Coastal Nassau by NWS

Effective: 2022-03-13 03:45:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Appropriate action should be taken to ensure tender vegetation and outdoor pets have adequate protection from the cold temperatures. Young children, the elderly and the homeless are especially vulnerable to the cold. Take measures to protect them. Target Area: Baker; Bradford; Central Marion; Coastal Nassau; Eastern Alachua; Eastern Clay; Eastern Marion; Eastern Putnam; Gilchrist; Hamilton; Inland Flagler; Inland Nassau; Inland St. Johns; Northern Columbia; South Central Duval; Southern Columbia; Suwannee; Trout River; Union; Western Alachua; Western Clay; Western Duval; Western Marion; Western Putnam FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures around 26 to 30 degrees expected. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
ALACHUA COUNTY, FL
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Child Abduction Emergency issued for Anderson, Bedford, Benton, Bledsoe, Blount, Bradley, Campbell by NWS

Effective: 2022-03-25 18:28:00 CDT Expires: 2022-03-25 20:30:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Anderson; Bedford; Benton; Bledsoe; Blount; Bradley; Campbell; Cannon; Carroll; Carter; Cheatham; Chester; Claiborne; Clay; Cocke; Coffee; Crockett; Cumberland; Davidson; De Kalb; Decatur; Dickson; Dyer; Fayette; Fentress; Franklin; Gibson; Giles; Grainger; Greene; Grundy; Hamblen; Hamilton; Hancock; Hardeman; Hardin; Hawkins; Haywood; Henderson; Henry; Hickman; Houston; Humphreys; Jackson; Jefferson; Johnson; Knox; Lake; Lauderdale; Lawrence; Lewis; Lincoln; Loudon; Macon; Madison; Marion; Marshall; Maury; McMinn; McNairy; Meigs; Monroe; Montgomery; Moore; Morgan; Obion; Overton; Perry; Pickett; Polk; Putnam; Rhea; Roane; Robertson; Rutherford; Scott; Sequatchie; Sevier; Shelby; Smith; Stewart; Sullivan; Sumner; Tipton; Trousdale; Unicoi; Union; Van Buren; Warren; Washington; Wayne; Weakley; White; Williamson; Wilson The following message is transmitted at the request of the Tennessee Bureau of Investigation. An AMBER Alert has been issued on behalf of the Franklin Police Department for Aziah Lumpkin. Aziah is a 1 year-old black male, 21 pounds, with black hair, and brown eyes. Aziah was last seen in Franklin, TN wearing black pants, a black shirt, and a green puff vest. Aziah may be with his non custodial father Sharles James Lumpkin, Jr. Lumpkin is wanted by the Franklin Police Department for Especially Aggravated Kidnapping and Domestic Assault. There is no known direction of travel. If you have seen Aziah or Sharles Lumpkin or have information regarding their whereabouts, please contact the Franklin Police Department at 6 1 5 5 5 0 6 8 4 0 or the T B I at 1 8 0 0 T B I F I N D.
ANDERSON COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for Baldwin, Bibb, Bleckley, Butts, Chattahoochee, Clarke by NWS

Effective: 2022-03-13 03:52:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Baldwin; Bibb; Bleckley; Butts; Chattahoochee; Clarke; Crawford; Crisp; Dodge; Dooly; Emanuel; Glascock; Greene; Hancock; Harris; Henry; Houston; Jasper; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Macon; Madison; Marion; Meriwether; Monroe; Montgomery; Morgan; Muscogee; Newton; Oconee; Oglethorpe; Peach; Pike; Pulaski; Putnam; Rockdale; Schley; Spalding; Stewart; Sumter; Talbot; Taliaferro; Taylor; Telfair; Toombs; Treutlen; Troup; Twiggs; Upson; Walton; Warren; Washington; Webster; Wheeler; Wilcox; Wilkes; Wilkinson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 24. * WHERE...Portions of central, east central, north central, northeast, southeast and west central Georgia. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BALDWIN COUNTY, GA
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NWS
weather.gov

High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Freeze Warning issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-13 03:55:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Hancock; Harrison; Jackson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Portions of southeast and southern Mississippi and southeast Louisiana. * WHEN...Until 10 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
HANCOCK COUNTY, MS
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Hard Freeze Warning issued for East Feliciana, Northern Tangipahoa, Pointe Coupee, St. Helena by NWS

Effective: 2022-03-13 09:53:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: East Feliciana; Northern Tangipahoa; Pointe Coupee; St. Helena; Washington; West Feliciana HARD FREEZE WARNING WILL EXPIRE AT 10 AM CDT THIS MORNING Hard freeze conditions are no longer occurring and the hard freeze warning will be allowed to expire.
EAST FELICIANA PARISH, LA
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Freeze Warning issued for Coastal Bryan, Coastal Chatham, Coastal Liberty by NWS

Effective: 2022-03-13 03:40:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Coastal Bryan; Coastal Chatham; Coastal Liberty; Coastal McIntosh FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the middle to upper 20s. * WHERE...In South Carolina, Beaufort, Coastal Colleton and Coastal Jasper Counties. In Georgia, Coastal Liberty, Coastal Chatham, Coastal Bryan and Coastal McIntosh Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BRYAN COUNTY, GA

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