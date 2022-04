E_Bohm 3 (3). DP_New York 1, Philadelphia 2. LOB_New York 6, Philadelphia 5. 2B_Bohm (2), Hoskins (2), Gregorius (1). HR_Realmuto (1). SB_McCann (1). S_Nimmo (1). May pitched to 1 batter in the 8th, Nelson pitched to 3 batters in the 7th. Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Marvin Hudson; Second, Adrian Johnson;...

PHILADELPHIA, PA ・ 19 HOURS AGO