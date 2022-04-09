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Sussex County, NJ

Flood Warning issued for Sussex by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-12 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty:...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Winter Storm Warning issued for Gallatin by NWS

Effective: 2022-04-12 14:52:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Gallatin WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations up to two inches. * WHERE...Gallatin County. * WHEN...Until 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Tuesday evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...While most of the additional snowfall will be over the mountains, a brief heavier snow shower will be possible through this evening in the valleys as well.
GALLATIN COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for Campbell, Corson by NWS

Effective: 2022-04-14 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Campbell; Corson HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Corson and Campbell Counties. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
CAMPBELL COUNTY, SD
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Severe Weather Statement issued for Madison by NWS

Effective: 2022-04-05 20:23:00 CDT Expires: 2022-04-06 20:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Madison THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR EAST CENTRAL MADISON COUNTY IS CANCELLED The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning has been cancelled.
MADISON COUNTY, AR
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County
Sussex County, NJ
City
Sussex, NJ
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-12 14:52:00 MDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations up to two inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...Until Midnight MDT tonight. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Tuesday evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...While most of the additional snowfall will be over the mountains, a brief heavier snow shower will be possible through this evening in the valleys as well.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Red Flag Warning issued for Boone, Butler, Jefferson, Platte, Saline, Seward by NWS

Effective: 2022-04-12 15:54:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Boone; Butler; Jefferson; Platte; Saline; Seward RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA * Affected Area...In Nebraska, Boone, Platte, Butler, Seward, Saline and Jefferson. * Affected Areas...Fire weather zones 042, 043, 050, 065, 078, and 088. * Winds...Northwest 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 18 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
BOONE COUNTY, NE
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High Wind Warning issued for Cheyenne County by NWS

Effective: 2022-04-12 15:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IS CANCELLED * WHAT...Southwest winds at 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the northwest and decreasing to 20 to 35 mph with gusts up to 50 mph later this afternoon. Local reductions in visibility associated with blowing dust possible. * WHERE...Cheyenne County. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions.
ENVIRONMENT
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#Flood#Extreme Weather
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Severe Thunderstorm Warning issued for Jackson, Monroe by NWS

Effective: 2022-04-12 15:57:00 CDT Expires: 2022-04-12 16:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Jackson; Monroe A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR CENTRAL JACKSON AND NORTHWESTERN MONROE COUNTIES At 356 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Millston, or 13 miles southeast of Black River Falls, moving east at 70 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Public reported 1 inch hail 3 miles northeast of Cataract at 352 pm. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. This severe thunderstorm will remain over mainly rural areas of central Jackson and northwestern Monroe Counties, including the following locations... East Fork Campground, Sand Pillow, Shamrock, The Black River Correctional Center, Pigeon Creek Campground, The Black River Falls Airport and Castle Mound. This includes Interstate 94 between mile markers 112 and 135. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
JACKSON COUNTY, WI
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High Wind Warning issued for Walsenburg Vicinity, Upper Huerfano River Basin Below 7500 Ft by NWS

Effective: 2022-04-12 15:09:00 MDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Walsenburg Vicinity, Upper Huerfano River Basin Below 7500 Ft HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, west winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust. * WHERE...Walsenburg Vicinity/Upper Huerfano River Basin Below 7500 Feet. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
HUERFANO COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bosque, Comanche, Erath, Hamilton by NWS

Effective: 2022-04-12 16:19:00 CDT Expires: 2022-04-12 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for central Texas. For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Bosque; Comanche; Erath; Hamilton The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Hamilton County in central Texas Southern Erath County in north central Texas West central Bosque County in central Texas Southeastern Comanche County in central Texas * Until 515 PM CDT. * At 418 PM CDT, severe thunderstorms were located near Hico and Hamilton, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Dublin, Hamilton, Hico, Iredell and Cranfills Gap. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOSQUE COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for East Cameron, Vermilion by NWS

Effective: 2022-04-12 11:52:00 CDT Expires: 2022-04-12 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: East Cameron; Vermilion A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Cameron and Vermilion Parishes through 430 PM CDT At 401 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Pecan Island, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Abbeville, Kaplan, Rockefeller Wildlife Range, Intracoastal City, Forked Island, Pecan Island, Erath, Delcambre, Meaux, Esther and Henry. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CAMERON PARISH, LA
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NWS
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Winter Storm Warning issued for Central and Southern Lewis and Clark, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-12 14:52:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Central and Southern Lewis and Clark; Jefferson; Southern Rocky Mountain Front WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations up to two inches. * WHERE...Lewis and Clark County and the Southern Rocky Mountain Front, and Jefferson. * WHEN...Until 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Tuesday evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...While most of the additional snowfall will be over the mountains, a brief heavier snow shower will be possible through this evening in the valleys and plains as well.
JEFFERSON COUNTY, MT
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Winter Weather Advisory issued for Blaine by NWS

Effective: 2022-04-12 14:52:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Blaine WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 1 and 3 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Blaine County. * WHEN...Until Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Tuesday evening and Wednesday morning commutes. * ADDITIONAL DETAILS...Brief heavy snow showers may cause sudden reductions in visibility and sudden changes to road conditions this afternoon.
BLAINE COUNTY, MT
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Rip Current Statement issued for Guam by NWS

Effective: 2022-04-13 06:55:00 Expires: 2022-04-16 06:00:00 Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Guam HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM SATURDAY ALONG WEST FACING REEFS HIGH RISK OF RIP CURRENTS THROUGH FRIDAY NIGHT ALONG WEST FACING REEFS * WHAT...Large breaking waves of 9 to 11 feet today could increase to 10 to 12 by Thursday. * WHERE...West facing reefs of Guam, Rota, Tinian and Saipan. * WHEN...Through Friday night. * IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water. * ADDITIONAL DETAILS...These west swells are being caused by fresh to strong monsoon flow and Typhoon Malakas.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Jasper, Lucas, Mahaska, Marion, Monroe, Poweshiek by NWS

Effective: 2022-04-12 15:28:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Jasper; Lucas; Mahaska; Marion; Monroe; Poweshiek Strong Southeast Winds Developing Winds are increasing ahead of a warm front moving into southern Iowa this afternoon. Expect winds of 30 to 45 mph at times for the next several hours. High profile vehicles may experience some problems holding the lane on area highways and interstates. Please use caution while driving this afternoon and secure any loose objects.
JASPER COUNTY, IA
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Winter Storm Warning issued for Wasatch Mountains I-80 North, Wasatch Mountains South of I-80 by NWS

Effective: 2022-04-12 14:44:00 MDT Expires: 2022-04-13 03:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For graphical depictions of the snowfall forecast, including Official NWS Forecast, High End Amount, and Low End Amount, visit weather.gov/slc/winter. For winter road conditions from the Utah Department of Transportation, visit http://www.udottraffic.utah.gov/roadweatherforecast.aspx or dial 511. Target Area: Wasatch Mountains I-80 North; Wasatch Mountains South of I-80; Western Uinta Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Periods of heavy snow expected. Additional snow accumulations of 5 to 9 inches expected through 3 AM. * WHERE...Wasatch Mountains I-80 North, Wasatch Mountains South of I-80 and Western Uinta Mountains. * WHEN...Until 3 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Winter driving conditions are expected on all area routes. Traction restrictions may be enacted.
CACHE COUNTY, UT
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Red Flag Warning issued for Elbert, Central and East Douglas Counties Above 6000 Feet by NWS

Effective: 2022-04-12 15:01:00 MDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Elbert, Central and East Douglas Counties Above 6000 Feet; North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR NORTHERN LINCOLN AND ELBERT AND EASTERN DOUGLAS COUNTIES * Affected Area...Fire Weather Zones 241 and 246. * Timing...11 AM MDT until 7 PM MDT Tuesday. * Winds...West 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 15 percent. * Impacts...Any fire that develops will have the potential to spread rapidly. Outdoor burning should be avoided, as well as any activity that may produce a spark and start a fast moving wildfire.
DOUGLAS COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton, Sheridan, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-12 16:08:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: The Kansas Department of Health and Environment recommends that you take preventative measures during this blowing dust event...such as staying indoors or wearing protective breathing masks if outside. High dust concentrations can cause respiratory problems...decrease lung activity...aggravate asthma...and lead to potential heart-related problems...especially with children...elderly...or those with pre-existing respiratory conditions. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Sheridan; Wichita HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Southwest winds at 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the northwest and decreasing to 20 to 35 mph with gusts up to 50 mph later this afternoon. Local reductions in visibility associated with blowing dust possible. * WHERE...Portions of northwest and west central Kansas and east central Colorado. * WHEN...Until 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions.
GOVE COUNTY, KS

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