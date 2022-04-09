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Clark County, IL

Freeze Warning issued for Clark, Clay, Coles, Crawford, Cumberland, Effingham, Jasper by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-10 00:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect...

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Freeze Warning issued for Baker, Calhoun, Clay, Dougherty, Early, Lee, Miller, Quitman by NWS

Effective: 2022-03-14 05:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Dougherty; Early; Lee; Miller; Quitman; Randolph; Terrell FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 5 AM EDT /4 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low 30s are possible. * WHERE...Southeast Alabama, southwest Georgia, and portions of the western Florida Panhandle. * WHEN...5 AM EDT / 4 AM CDT/ To 9 AM EDT/ 8 AM CDT Monday Morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
BAKER COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Effingham, Screven by NWS

Effective: 2022-03-25 08:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Effingham; Screven FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 815 AM EDT Friday, the stage was 11.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 12.9 feet Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
EFFINGHAM COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Bladen, Cumberland by NWS

Effective: 2022-03-20 09:37:00 EDT Expires: 2022-03-21 16:43:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=ilm . The next statement will be issued by this evening. Target Area: Bladen; Cumberland The Flood Warning continues for the following rivers in North Carolina...South Carolina Cape Fear River At Elizabethtown affecting Bladen County. Cape Fear River At William O Huske Lock And Dam 3 affecting Bladen and Cumberland Counties. Great Pee Dee River At Pee Dee affecting Marion and Florence Counties. Black Creek At Quinby affecting Florence and Darlington Counties. For the Cape Fear River...including William O Huske Lock And Dam 3, Elizabethtown, Lock And Dam 1...Minor flooding is forecast. For the Great Pee Dee River...including Pee Dee...Minor flooding is forecast. For the Black Creek...including Quinby...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Cape Fear River At William O Huske Lock And Dam 3. * WHEN...Until tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 47.0 feet, The access road for the wildlife boat ramp at Tar Heel Ferry Road may begin to flood. Lowland flooding along the river worsens along both sides of the river. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM EDT Sunday the stage was 46.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late tonight and continue falling to 36.8 feet Friday morning. - Flood stage is 42.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (8 am EDT) Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Cape Fear River William O Huske Lock And Dam 42.0 46.5 Sun 9 am EDT 40.8 36.8 36. 6
BLADEN COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Moultrie County, IL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Jasper, Newton by NWS

Effective: 2022-03-22 15:15:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for east central Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Jasper; Newton A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 330 PM CDT FOR NORTHERN JASPER AND EASTERN NEWTON COUNTIES At 315 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near House to near Garlandville to Turnerville, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Bay Springs, Paulding, Garlandville, Duffee, Rose Hill, Turnerville, Little Rock, Orange, Hickory, Chunky, Louin and Montrose. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
JASPER COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Hampton, Jasper by NWS

Effective: 2022-03-26 20:47:00 EDT Expires: 2022-03-27 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Hampton; Jasper FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 815 PM EDT Saturday, the stage was 11.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 13.4 feet early Thursday afternoon. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
HAMPTON COUNTY, SC
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Tornado Warning issued for Hardin, Jasper, Tyler by NWS

Effective: 2022-03-22 07:45:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hardin; Jasper; Tyler The National Weather Service in Lake Charles has issued a * Tornado Warning for Southeastern Tyler County in southeastern Texas Northeastern Hardin County in southeastern Texas South central Jasper County in southeastern Texas * Until 815 AM CDT. * At 744 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Village Mills, or near Wildwood, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Fred and Caney Head around 805 AM CDT. Spurger around 810 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HARDIN COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Crawford, Lawrence by NWS

Effective: 2022-03-25 21:25:00 CDT Expires: 2022-04-02 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated by 1200 PM EDT Saturday. Target Area: Crawford; Lawrence The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana Illinois White River from Spencer to Hazleton. Wabash River from Lafayette to Mount Carmel. .Multiple rounds of rain over the past few weeks has lead to lowland flooding along the entire length of the Wabash River, on most of the White River from Spencer downstream, and on the East Fork White River at Seymour. Flooding on the Wabash River is expected to last as late as April 3, on the White River until as late as April 1, and on the East Fork White River until March 26. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SATURDAY, APRIL 02 * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Wabash River at Riverton. * WHEN...Until Saturday, April 02. * IMPACTS...At 18.0 feet, Extensive lowland flooding is in progress. High water surrounds many river cabins. Access to most river cabins is by boat only. Levees begin to protect farmland. Extensive flooding of Leaverton Park occurs in Palestine, Illinois. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 PM CDT Friday /10:00 PM EDT Friday/ the stage was 17.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:00 PM CDT Friday /10:00 PM EDT Friday/ was 17.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.1 feet early Monday afternoon. It will then fall below flood stage Saturday, April 02. - Flood stage is 15.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CRAWFORD COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
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Flood Warning issued for Clarke by NWS

Effective: 2022-03-25 20:24:00 CDT Expires: 2022-03-27 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 24 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued Saturday morning at 800 AM CDT. Target Area: Clarke The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi Chickasawhay River At Enterprise affecting Clarke County. Tallahala Creek At Laurel affecting Jones County. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Chickasawhay River At Enterprise. * WHEN...Until Sunday morning. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Friday the stage was 27.8 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early tomorrow afternoon and continue falling to 14.1 feet Wednesday evening. - Flood stage is 25.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Chickasawhay River Enterprise 25.0 27.8 Fri 8 pm CDT 24.3 21.3 17.9
CLARKE COUNTY, MS
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Tornado Warning issued for Crawford, Orange by NWS

Effective: 2022-03-18 19:33:00 EDT Expires: 2022-03-18 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Crawford; Orange A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR NORTH CENTRAL CRAWFORD AND SOUTHEASTERN ORANGE COUNTIES At 733 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near English, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include English, Ethel, Trotter Crossing, Valeene, Fargo, Bacon and Rego. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CRAWFORD COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Clarke, Clay, Covington, Forrest, Jasper, Jefferson Davis by NWS

Effective: 2022-03-22 15:11:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clarke; Clay; Covington; Forrest; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Lowndes; Marion; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Smith; Winston WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...In advance of thunderstorms today, south winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph are expected. * WHERE...Portions of central and eastern Mississippi. * WHEN...Through 9 PM CDT Today. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
WDAM-TV

Freeze warning issued for Jasper, Jones counties

PINE BELT, Miss. (WDAM) - The National Weather Service has issued a “freeze warning” coming out of the wee hours of Monday morning for two Pine Belt counties. The NWS said Jasper and Jones counties will be facing conditions that could produce temperatures as low as 28 degrees during a four-hour window from 4 a.m. to 8 a.m. Monday.
JASPER COUNTY, MS
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NWS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Flash Flood Warning issued for Clarke, Jasper, Kemper, Lauderdale, Neshoba by NWS

Effective: 2022-03-22 18:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Clarke; Jasper; Kemper; Lauderdale; Neshoba The National Weather Service in Jackson has issued a * Flash Flood Warning for Clarke County in east central Mississippi Jasper County in east central Mississippi Kemper County in east central Mississippi Lauderdale County in east central Mississippi Southeastern Neshoba County in east central Mississippi * Until 1000 PM CDT. * At 601 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. The expected rainfall rate is 1 to 2 inches in 1 hour. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Lauderdale, Meridian, Quitman, Meridian Station, Preston, Stringer, Neshoba, Bay Springs, Marion, De Kalb, Stonewall, Liberty, Heidelberg, Nellieburg, Savoy, Suqualena, Meehan, Zero, Sable and Martin. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1-2 INCHES IN 1 HOUR
CLARKE COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Brown by NWS

Effective: 2022-04-13 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 16:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM CDT for west central Texas. Target Area: Brown A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Brown County through 415 PM CDT At 353 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Zephyr, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Blanket and Zephyr. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...55 MPH
BROWN COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Gallatin by NWS

Effective: 2022-04-12 14:52:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Gallatin WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations up to two inches. * WHERE...Gallatin County. * WHEN...Until 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Tuesday evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...While most of the additional snowfall will be over the mountains, a brief heavier snow shower will be possible through this evening in the valleys as well.
GALLATIN COUNTY, MT
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Freeze Warning issued for Cumberland, Edgecombe, Hoke, Sampson, Scotland, Wayne, Wilson by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cumberland; Edgecombe; Hoke; Sampson; Scotland; Wayne; Wilson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the upper 20s to around 32 degrees expected. * WHERE...Scotland, Wilson, Hoke, Wayne, Sampson, Cumberland and Edgecombe Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation, and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CUMBERLAND COUNTY, NC
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High Wind Warning issued for Brown, Clark, Codington, Day, Deuel, Grant, Hamlin, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-15 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Brown; Clark; Codington; Day; Deuel; Grant; Hamlin; Marshall; Roberts; Spink HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM WEDNESDAY TO 1 AM CDT FRIDAY * WHAT...West winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Portions of northeast South Dakota and west central Minnesota. * WHEN...From 7 AM Wednesday to 1 AM CDT Friday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
BROWN COUNTY, SD
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Red Flag Warning issued for Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTHERN LINCOLN AND ELBERT COUNTIES RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 7 PM MDT WEDNESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTHERN LINCOLN AND ELBERT COUNTIES The National Weather Service in Denver has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from noon to 7 PM MDT Wednesday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...Fire Weather Zone 247. * Timing...11 AM MDT until 7 PM MDT Tuesday. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * Relative Humidity...As low as 12 percent. * Impacts...Any fire that develops will have the potential to spread rapidly. Outdoor burning should be avoided, as well as any activity that may produce a spark and start a fast moving wildfire.
LINCOLN COUNTY, CO

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