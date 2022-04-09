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Dunklin County, MO

Wind Advisory issued for Dunklin, Pemiscot by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-10 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving,...

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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Pemiscot County, MO
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Dunklin County, MO
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
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Flood Watch issued for Lake by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:24:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Lake .Several rounds of thunderstorms tonight through Wednesday evening will produce locally heavy rainfall. Rainfall amounts of 1.5 to 2 inches are expected with isolated higher amounts. Recent heavy rainfall has resulted in a saturated ground which will result in additional runoff. FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Through Wednesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
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Severe Thunderstorm Warning issued for Harrison, Monona by NWS

Effective: 2022-04-12 19:09:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for west central Iowa...and northeastern and east central Nebraska. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. These thunderstorms are capable of producing all types of severe weather including extremely large hail, destructive straight line winds and tornadoes. Move quickly to a safe shelter, such as an interior room, a bathroom or closet or basement. Target Area: Harrison; Monona A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR SOUTHWESTERN MONONA...NORTHWESTERN HARRISON...BURT...SOUTHEASTERN CUMING...WASHINGTON...DODGE...NORTHWESTERN DOUGLAS...SOUTHEASTERN THURSTON AND NORTHERN SAUNDERS COUNTIES At 709 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Lyons to Cedar Bluffs, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe storms will be near Lyons around 715 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Craig, Valley, Tekamah, Arlington, Decatur and Kennard. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
HARRISON COUNTY, IA
IN THIS ARTICLE
#West Tennessee#North Mississippi#Wind Advisory
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Wind Advisory issued for Clay, Craighead, Crittenden, Cross, Greene, Lee, Mississippi by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Craighead; Crittenden; Cross; Greene; Lee; Mississippi; Phillips; Poinsett; St. Francis WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT WEDNESDAY WIND ADVISORY FOR TODAY HAS EXPIRED * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...9 AM to 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLAY COUNTY, AR
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Severe Weather Statement issued for Wright by NWS

Effective: 2022-04-12 18:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is developing. To protect your life, TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wright A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR NORTHERN WRIGHT...SOUTHEASTERN KOSSUTH...SOUTHWESTERN HANCOCK AND NORTHERN HUMBOLDT COUNTIES At 705 PM CDT, a large and extremely dangerous tornado was located 12 miles northeast of Dakota City, moving northeast at 50 mph. This is a PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. TAKE COVER NOW! HAZARD...Damaging tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...You are in a life-threatening situation. Flying debris may be deadly to those caught without shelter. Mobile homes will be destroyed. Considerable damage to homes, businesses, and vehicles is likely and complete destruction is possible. Locations impacted include Humboldt, Belmond, Britt, Elm Lake, Kanawha, Livermore, Corwith, Bode, Lu Verne, Renwick, Goodell, Rutland, St. Joseph, Hardy, Hutchins, Belmond Municipal Airport and Humboldt Municipal Airport. TORNADO...RADAR INDICATED TORNADO DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE MAX HAIL SIZE...1.50 IN
WRIGHT COUNTY, IA
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Wind Advisory issued for Crockett, Fayette, Gibson, Haywood, Weakley by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Crockett; Fayette; Gibson; Haywood; Weakley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Weakley, Gibson, Haywood, Crockett and Fayette Counties. * WHEN...From 9 AM to 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CROCKETT COUNTY, TN
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Tornado Warning issued for Pocahontas by NWS

Effective: 2022-04-12 19:06:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pocahontas THE TORNADO WARNING FOR NORTHWESTERN POCAHONTAS COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northwestern Iowa.
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Wind Advisory issued for Coahoma, DeSoto, Panola, Quitman, Tallahatchie, Tate, Tunica by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Coahoma; DeSoto; Panola; Quitman; Tallahatchie; Tate; Tunica WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT WEDNESDAY WIND ADVISORY FOR TODAY HAS EXPIRED * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...9 AM to 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
COAHOMA COUNTY, MS
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Winter Weather Advisory issued for Wyoming Black Hills by NWS

Effective: 2022-04-12 17:57:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Wyoming Black Hills WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to two inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...The Wyoming Black Hills. * WHEN...Until 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility.
weather.gov

Flood Watch issued for Craighead, Greene, Mississippi by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Craighead; Greene; Mississippi .Several rounds of thunderstorms tonight through Wednesday evening will produce locally heavy rainfall. Rainfall amounts of 1.5 to 2 inches are expected with isolated higher amounts. Recent heavy rainfall has resulted in a saturated ground which will result in additional runoff. FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Through Wednesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CRAIGHEAD COUNTY, AR
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Winter Weather Advisory issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-12 18:03:00 MDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT WINTER STORM WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Snow and blowing snow. Additional snow accumulations of up to one inch. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Northeast Johnson County and Southeast Johnson County. * WHEN...Until midnight MDT tonight. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Blowing snow could significantly reduce visibility.
JOHNSON COUNTY, WY
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Flood Watch issued for Benton, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Obion, Weakley by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Benton; Carroll; Dyer; Gibson; Henry; Obion; Weakley .Several rounds of thunderstorms tonight through Wednesday evening will produce locally heavy rainfall. Rainfall amounts of 1.5 to 2 inches are expected with isolated higher amounts. Recent heavy rainfall has resulted in a saturated ground which will result in additional runoff. FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Through Wednesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
BENTON COUNTY, TN
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Tornado Warning issued for Hancock, Humboldt, Kossuth, Wright by NWS

Effective: 2022-04-12 19:17:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hancock; Humboldt; Kossuth; Wright A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR NORTHERN WRIGHT...SOUTHEASTERN KOSSUTH...SOUTHWESTERN HANCOCK AND NORTHEASTERN HUMBOLDT COUNTIES At 716 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 15 miles southwest of Britt, or 15 miles southeast of Algona, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Britt. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
HANCOCK COUNTY, IA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Coastal Cameron, Inland Cameron by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Coastal Cameron; Inland Cameron A strong thunderstorm will impact portions of east central Cameron County through 745 PM CDT At 716 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Holly Beach, or 9 miles east of Laureles, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Holly Beach, Palmer Laasko Elementary, Laguna Vista Police Department, Bayview, Del Mar Heights and Port Isabel--Laguna Heights. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CAMERON COUNTY, TX

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