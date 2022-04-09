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Dyer County, TN

Wind Advisory issued for Dyer, Lake, Lauderdale, Obion, Shelby, Tipton by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-10 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving,...

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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Great Salt Lake Desert and Mountains by NWS

Effective: 2022-03-20 06:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Great Salt Lake Desert and Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. Locally stronger gusts expected on the lee side of the Raft River and Grouse Creek Mountains. * WHERE...Great Salt Lake Desert and Mountains. * WHEN...From 6 AM to 3 PM MDT Sunday. * IMPACTS...Strong cross winds may result in difficult travel along I-80, Highway 30, and other east-west oriented roadways. Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
BOX ELDER COUNTY, UT
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Lake Wind Advisory issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-19 08:17:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 15 to 20 knots with gusts up to 25 knots. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
AIKEN COUNTY, SC
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Obion County, TN
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Obion, TN
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Dyer, TN
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Arkansas State
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Lake Wind Advisory issued for Laurel, McCreary, Pulaski, Wayne, Whitley by NWS

Effective: 2022-03-26 10:48:00 EDT Expires: 2022-03-26 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Laurel; McCreary; Pulaski; Wayne; Whitley LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 15 to 20 mph with gusts around 35 mph. * WHERE...Pulaski, Laurel, Wayne, McCreary and Whitley Counties. * WHEN...Until 5 PM EDT this afternoon. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
LAUREL COUNTY, KY
IN THIS ARTICLE
#West Tennessee#North Mississippi#Wind Advisory#Dyer Lake#Tipton Wind
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Lake Havasu and Fort Mohave, Northwest Deserts by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Postpone boating plans or stay in safe harbor during the advisory period. Secure outdoor objects. Target Area: Lake Havasu and Fort Mohave; Northwest Deserts WIND ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM MONDAY * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...In Arizona, Lake Havasu and Fort Mohave and Northwest Deserts. In California, Cadiz Basin and San Bernardino County- Upper Colorado River Valley. * WHEN...From noon today to 8 PM Monday. * IMPACTS...Driving will be difficult for high profile vehicles and motorcycles. Strong winds will create dangerous boating conditions on area lakes during the advisory period. Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Wind speeds will be strongest tonight through Monday morning with gusts 50 to 55 mph possible.
MOHAVE COUNTY, AZ
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
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Flood Warning issued for Crockett, Dyer, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-03-23 01:42:00 CDT Expires: 2022-03-25 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/memphis. The next statement will be issued as conditions warrant. Target Area: Crockett; Dyer; Lauderdale The Flood Warning continues for the following rivers in Tennessee South Fork of the Forked Deer near Halls For the South Fork Forked Deer River...including Jackson, Halls Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL FRIDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...South Fork of the Forked Deer near Halls. * WHEN...Until Friday morning. * IMPACTS...At 10.5 feet, flooding affects agricultural land near the river. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:00 PM CDT Tuesday the stage was 9.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:00 PM CDT Tuesday was 10.8 feet. - Forecast...The river has crested and is expected to hover around 9 feet into the weekend. - Flood stage is 9.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CROCKETT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Eastern Black Range Foothills, Sierra County Lakes by NWS

Effective: 2022-03-20 13:38:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Black Range Foothills; Sierra County Lakes; Southern Gila Foothills, Mimbres Valley; Southern Gila Highlands, Black Range WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...For portions of southwest and south central New Mexico including Hidalgo, Grant, Luna, Dona Ana, and Sierra Counties. Area strongest wind will be west of the Rio Grande. * WHEN...From noon today to 8 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds will create hazardous driving conditions, especially for high profile vehicles. Loose outdoor objects will be blown around and minor damage to weak structures will be possible. Blowing dust may also become an issue which can reduce visibilities.
GRANT COUNTY, NM
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Lake Wind Advisory issued for Burke, Columbia, Lincoln, McDuffie, Richmond by NWS

Effective: 2022-03-19 08:17:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Burke; Columbia; Lincoln; McDuffie; Richmond LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 15 to 20 knots with gusts up to 25 knots. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
BURKE COUNTY, GA
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Lake Wind Advisory issued for Chesterfield, Northern Lancaster, Southern Lancaster by NWS

Effective: 2022-03-27 14:21:00 EDT Expires: 2022-03-27 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Chesterfield; Northern Lancaster; Southern Lancaster LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 29 expected. For the Lake Wind Advisory, west winds around 15 knots with gusts up to 30 knots possible. * WHERE...Chesterfield, Northern Lancaster and Southern Lancaster Counties. * WHEN...For the Freeze Warning, from 3 AM to 9 AM EDT Monday. For the Lake Wind Advisory, until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft. Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CHESTERFIELD COUNTY, SC
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Special Weather Statement issued for Shelby, Tipton by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Shelby; Tipton Strong thunderstorms will impact portions of northeastern Lee, eastern St. Francis, southwestern Mississippi, Crittenden, northwestern DeSoto, northern Tunica, Tipton, southern Lauderdale and Shelby Counties through 345 AM CDT At 304 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Keiser to near Brickeys. Movement was northeast at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
SHELBY COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Crockett, Dyer, Gibson, Lake, Lauderdale, Obion, Weakley by NWS

Effective: 2022-03-21 19:38:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Crockett; Dyer; Gibson; Lake; Lauderdale; Obion; Weakley Strong thunderstorms will impact portions of eastern Mississippi, northwestern Crockett, northwestern Weakley, Dyer, northwestern Gibson, Obion, northeastern Lauderdale and eastern Lake Counties through 400 AM CDT At 323 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 6 miles west of Clayton to near Ashport. Movement was east at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CROCKETT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Ellsworth by NWS

Effective: 2022-03-22 03:20:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ellsworth WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds around 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Ellsworth Country * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ELLSWORTH COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Dunklin, Pemiscot by NWS

Effective: 2022-04-13 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Dunklin; Pemiscot WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT WEDNESDAY WIND ADVISORY FOR TODAY HAS EXPIRED * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...9 AM to 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
DUNKLIN COUNTY, MO
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Flood Watch issued for Clay by NWS

Effective: 2022-04-12 10:48:00 CDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Clay .Several rounds of thunderstorms tonight through Wednesday evening will produce locally heavy rainfall. Rainfall amounts of 1.5 to 2 inches are expected with isolated higher amounts. Recent heavy rainfall has resulted in a saturated ground which will result in additional runoff. FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Through Wednesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CLAY COUNTY, AR

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