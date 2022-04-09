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Cheyenne County, KS

Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Decatur, Norton, Rawlins by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Avoid creating sparks. Take notice of any local burn bans. Target Area: Cheyenne; Decatur; Norton; Rawlins RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON MDT /1 PM CDT/ TO 7 PM MDT /8 PM...

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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Fire Weather Watch issued for Kingsbury, Lake, Lincoln, Minnehaha by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Kingsbury; Lake; Lincoln; Minnehaha FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001, 012, 039, 055, 062, AND 067 * AFFECTED AREA...Fire weather zones 001 and 012.Fire weather zones 039, 055, 062, and 067. * WIND...South winds 15 to 25 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...As low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
KINGSBURY COUNTY, SD
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Decatur County, KS
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Norton, KS
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Cheyenne County, KS
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Norton County, KS
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Rawlins County, KS
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Nebraska State
Daily Voice

Line Of Severe Storms Will Bring Downpours, Strong Winds, Possible Isolated Tornadoes

Potentially severe thunderstorms with strong wind gusts will sweep through the region on the final day of the winter season on Saturday, March 19. "The threat will stem from an area of low pressure and its associated cold front that will march eastward through the Ohio Valley and Northeast through the day Saturday and into the evening hours Saturday night," said AccuWeather Meteorologist Brandon Buckingham.
ENVIRONMENT
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#Fire Weather Watch#Red Willow
Daily Voice

Severe Storms With Damaging Winds, Downpours, Isolated Tornadoes Will Lead To Temperature Swing

A new storm system with severe thunderstorms will bring downpours, gusty winds and the chance for isolated tornadoes, leading to a big swing in temperatures. Wednesday, March 30 will be mostly cloudy with the high temperature climbing into the mid 40s and calmer winds. There will be a slight chance of rain and snow showers in the mid afternoon, followed by a chance of light rain through the evening and overnight.
ENVIRONMENT
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Fire Weather Watch issued for Allendale, Beaufort, Charleston, Coastal Colleton by NWS

Effective: 2022-03-26 12:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Fire officials should advise their crews in the field. The public should postpone outdoor burning during this period since fires could quickly get out of control. Target Area: Allendale; Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTHEAST GEORGIA AND SOUTHERN SOUTH CAROLINA * TIMING...Noon to 8 pm EDT Saturday. * WINDS...West 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 20 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Fire Weather Watch issued for Buffalo, Dawson, Franklin, Furnas, Gosper, Greeley, Hall by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Buffalo; Dawson; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Phelps; Polk; Sherman; Valley FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 005, 017, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 072, 073, 074, 082, 083 AND 084 * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 005 Phillips and Fire Weather Zone 017 Rooks. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 082 Furnas, Fire Weather Zone 083 Harlan and Fire Weather Zone 084 Franklin. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 11 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
BUFFALO COUNTY, NE
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NWS
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 18:29:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GRACEVILLE, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LITTLE HOPE, LITTMAN, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Decatur, Grady, Thomas by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for Big Bend of Florida...and southwestern Georgia. Target Area: Decatur; Grady; Thomas Strong thunderstorms will impact portions of eastern Gadsden, northwestern Jefferson, northeastern Leon, southeastern Decatur, southern Grady and southwestern Thomas Counties through 545 PM EDT At 459 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 6 miles south of Whigham to near Midway. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Midway, Tallahassee, Havana, Thomasville, Florida State University, Florida A And M, Tallahassee Comm College, Doak Campbell Stadium, Gaither Community Center, Tallahassee Memorial Hosp, Florence, Jamieson, Rocky Hill, Miccosukee, Iamonia, Calvary, Princes Still, Tallahassee Mall, Nickleville and Governors Square Mall. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DECATUR COUNTY, GA
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Flood Watch issued for Chester, Decatur, Hardeman, Hardin, Henderson, Madison by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 13:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Target Area: Chester; Decatur; Hardeman; Hardin; Henderson; Madison; McNairy FLOOD WATCH WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING The Flood Watch will expire for portions of North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in North Mississippi, Alcorn, Calhoun, Chickasaw, Itawamba, Lee MS, Monroe, Pontotoc, Prentiss, Tippah, Tishomingo and Union. In West Tennessee, Chester, Decatur, Hardeman, Hardin, Henderson, Madison and McNairy. The flooding threat has ended. Therefore, the Flood Watch will expire at 7 PM CDT this evening.
CHESTER COUNTY, TN
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Fire Weather Watch issued for Bosque, Comanche, Coryell, Eastland, Erath, Hamilton, Hood by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Bosque; Comanche; Coryell; Eastland; Erath; Hamilton; Hood; Jack; Lampasas; Mills; Montague; Palo Pinto; Parker; Somervell; Stephens; Wise; Young ELEVATED TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED ON SUNDAY AFTERNOON .Warm temperatures, breezy south to southwest winds, and low relative humidity will make for elevated to critical fire weather conditions across portions of North and Central Texas on Sunday afternoon. The most critical conditions are expected to exist near and west of U.S. Highway 281. FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING FOR ELEVATED TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR LOCATIONS NEAR AND WEST OF U.S. HIGHWAY 281 * AFFECTED AREA...Locations near and west of U.S. Highway 281. * TIMING...Sunday afternoon through early Sunday evening. * WINDS...South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * TEMPERATURES...In the lower 80s. * IMPACTS...Any ongoing fires or fires that start will spread rapidly and be difficult to contain.
BOSQUE COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Baylor, Foard, Hardeman, Knox, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-03-16 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-16 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Baylor; Foard; Hardeman; Knox; Wilbarger DANGEROUS FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE ON WEDNESDAY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR BREEZY WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND DRY FUELS FOR WESTERN OKLAHOMA AND NORTH TEXAS The National Weather Service in Norman has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from Wednesday afternoon through Wednesday evening. * TIMING...Noon Wednesday through 7pm Wednesday * WINDS...South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 11 percent. * TEMPERATURES...Upper 70s and low 80s. * IMPACTS...Any fires which start will be difficult to contain.
BAYLOR COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Crane, Pecos, Reagan, Reeves County Plains, Upton, Ward by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Crane; Pecos; Reagan; Reeves County Plains; Upton; Ward FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT SUNDAY AFTERNOON FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT MONDAY AFTERNOON FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR THE DAVIS MOUNTAINS, MARFA PLATEAU, TRANS PECOS, AND THE SOUTHERN PERMIAN BASIN FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR THE DAVIS MOUNTAINS, MARFA PLATEAU, TRANS PECOS, AND THE SOUTHERN PERMIAN BASIN * AFFECTED AREA...Ward, Crane, Upton, Reagan, Pecos and Reeves County Plains. * TIMING...Sunday afternoon into evening and again Monday afternoon into evening. * WINDS...South 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph Sunday. West 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph Monday. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 10 percent Sunday. As low as 12 percent Monday * RFTI...3-4 or near critical Sunday. 5-6 or critical Monday.
CRANE COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Fire Weather Watch issued for Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 PDT Expires: 2022-03-20 19:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of the Fire Weather Watch for portions of Southeast Arizona. Target Area: Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise; Mountains above 5500 feet; Southern Graham-Central and Eastern Cochise-Southern Greenlee-Lower Elevations of the San Carlos Apache Nation in Graham County FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND HIGH FIRE DANGER IN PORTIONS OF FIRE WEATHER ZONES 151, 152, AND 154 * AFFECTED AREA...Southern portion of Fire weather zone 151. Southern and eastern Fire weather zone 152. Lower and Middle Elevation of Southern Fire weather zone 154. * TIMING...11 AM until 7 PM. * WINDS...Southwest to west 20 to 25 mph, with gusts to 45 mph. * RELATIVE HUMIDITY...10 to 15 percent. * IMPACTS...Any fires that develop or are ongoing will have the potential to spread rapidly. * FOR A DETAILED VIEW OF THE HAZARD AREA...Visit weather.gov/Tucson and click on the Detailed Hazards Icon.
GILA COUNTY, AZ

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