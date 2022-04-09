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Alachua County, FL

Wind Advisory issued for Baker, Bradford, Central Marion, Coastal Duval by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 14:55:00 EDT Expires: 2022-04-09 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor...

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Special Weather Statement issued for Baker, Bradford, Coastal Nassau, Inland Nassau, Trout River by NWS

Effective: 2022-03-20 09:12:00 EDT Expires: 2022-03-19 23:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Baker; Bradford; Coastal Nassau; Inland Nassau; Trout River; Union; Western Clay; Western Duval A strong thunderstorm will impact portions of central Nassau, northern Bradford, southeastern Baker, eastern Union, northwestern Clay, western Duval and south central Charlton Counties through 1115 PM EDT At 1033 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Raiford, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Wind gusts of 45 to 55 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Lake Butler, Callahan, Raiford, Macclenny, Glen St. Mary, Maxville, Beasley, New River, Bryceville and Cecil Field. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...55 MPH
BAKER COUNTY, FL
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Frost Advisory issued for Beaufort, Charleston, Coastal Colleton, Coastal Jasper by NWS

Effective: 2022-03-14 03:23:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures will fall into the mid 30s resulting in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Beaufort, Coastal Colleton, Coastal Jasper and Charleston Counties. In Georgia, Inland McIntosh County. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BEAUFORT COUNTY, SC
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Special Weather Statement issued for Central Marion, Coastal Flagler, Coastal St. Johns by NWS

Effective: 2022-03-15 21:51:00 EDT Expires: 2022-03-16 01:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Brief periods of heavy rainfall may occur and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Central Marion; Coastal Flagler; Coastal St. Johns; Eastern Clay; Eastern Marion; Eastern Putnam; Inland Flagler; Inland St. Johns; Western Clay; Western Putnam Showers and Isolated Thunderstorms will impact portions of Flagler, St. Johns, northeastern Marion, Putnam and southern Clay Counties through 145 AM EDT At 1246 AM EDT, Doppler radar was tracking a large area of rain, showers and isolated thunderstorms across the area, moving northeast at 20 to 30 mph. HAZARD...Winds of around 40 mph and minor flooding due to heavy rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor flooding due to heavy rainfall is possible. Locations impacted include Palm Coast, Saint Augustine, Palatka, Flagler Beach, Bunnell, Crescent City, Interlachen, Pomona Park, Hastings and East Palatka. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CLAY COUNTY, FL
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Suwannee, FL
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Lake Wind Advisory issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-19 08:17:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 15 to 20 knots with gusts up to 25 knots. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
AIKEN COUNTY, SC
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Rip Current Statement issued for Coastal Duval, Coastal Flagler, Coastal Nassau by NWS

Effective: 2022-03-16 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Duval; Coastal Flagler; Coastal Nassau; Coastal St. Johns HIGH RIP CURRENT RISK IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents expected. * WHERE...Northeast Florida Beaches. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
DUVAL COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Baker, Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BAKER COUNTY, FL
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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
IN THIS ARTICLE
#South Central#Wind Advisory#Coastal Duval#Central Marion#Coastal Flagler#Coastal Nassau#Coastal St Johns#Eastern Alachua#Eastern Clay#Eastern Marion#Eastern Putnam#Inland Flagler#Inland Nassau#Inland St Johns#Trout River#Western Alachua#Western Clay
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Wind Chill Advisory issued for Central Virginia Blue Ridge, Northern Virginia Blue Ridge by NWS

Effective: 2022-03-13 06:46:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use caution while traveling outside. Wear appropriate clothing, a hat, and gloves. Target Area: Central Virginia Blue Ridge; Northern Virginia Blue Ridge WIND CHILL ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills around 10 degrees below zero. * WHERE...Central Virginia Blue Ridge and Northern Virginia Blue Ridge. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken.
AUGUSTA COUNTY, VA
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Wind Advisory issued for Dewey by NWS

Effective: 2022-03-24 14:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 02:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Dewey WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 2 AM MDT FRIDAY * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Dewey County. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 2 AM MDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
DEWEY COUNTY, SD
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Frost Advisory issued for Coastal Georgetown, Coastal Horry by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Coastal Georgetown; Coastal Horry FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low 33 to 36 may result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Coastal Horry and Coastal Georgetown Counties. In North Carolina, Coastal Pender, Coastal New Hanover and Coastal Brunswick Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered. * ADDITIONAL DETAILS...Temperature sensitive pets should be protected.
GEORGETOWN COUNTY, SC
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Flood Advisory issued for Marion, Tuscaloosa, Walker by NWS

Effective: 2022-03-22 17:03:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Marion; Tuscaloosa; Walker FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Fayette, Lamar, Marion, Pickens, Tuscaloosa, Walker and Winston. * WHEN...Until 800 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 600 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to slow moving thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. - Some locations that will experience flooding include Tuscaloosa, Northport, Jasper, Winfield, Fayette, Haleyville, Carbon Hill, Gordo, Reform, Millport, Carrollton, Lynn, Pickensville, Arley, Holt, Berry, Double Springs, Coker, Brilliant and Oakman.
MARION COUNTY, AL
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NWS
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Red Flag Warning issued for Bee, Coastal Kleberg, Coastal Nueces, Duval, Inland Kleberg by NWS

Effective: 2022-03-22 18:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Residents are urged to exercise care with respect to all outdoor activities that could inadvertently cause wildfires. Report wildfires quickly to the nearest fire department or law enforcement office. Target Area: Bee; Coastal Kleberg; Coastal Nueces; Duval; Inland Kleberg; Inland Nueces; Inland San Patricio; Jim Wells; Kleberg Islands; La Salle; Live Oak; McMullen; Nueces Islands; Webb Critical Fire Danger Conditions Expected Today .Northwest winds of 20 mph with gusts to 30 mph will continue this early evening. Relative humidity will fall to 25 to 35 percent for the coastal regions of the southern Coastal Bend to 15 to 25 percent Brush Country. Conditions are expected to improve this evening as winds decrease and humidity values increase. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND VERY LOW HUMIDITY FOR THE SOUTHERN COASTAL BEND TO BRUSH COUNTRY * TIMING...Through 9 PM. * WIND...Northwest 20 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...25 to 35 percent coastal region of southern Coastal Bend to 15 to 25 percent Brush Country. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BEE COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Central Brewster County, Chinati Mountains, Chisos Basin by NWS

Effective: 2022-03-21 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Brewster County; Chinati Mountains; Chisos Basin; Loving; Lower Brewster County; Marfa Plateau; Mitchell; Presidio Valley; Terrell; Ward; Winkler WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of southwest and western Texas. * WHEN...From 9 AM CDT /8 AM MDT/ Monday to midnight CDT /11 PM MDT/ Monday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Blowing dust may reduce visibility and make travel difficult.
BREWSTER COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Butler, Cowley, Harvey, Marion, Sedgwick, Sumner by NWS

Effective: 2022-03-22 20:55:00 CDT Expires: 2022-03-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Butler; Cowley; Harvey; Marion; Sedgwick; Sumner WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 25 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of south-central Kansas. * WHEN...Until 1 AM CDT tonight. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
BUTLER COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Bowie, Camp, Cass, Cherokee, Franklin, Gregg, Harrison, Marion by NWS

Effective: 2022-03-18 09:10:00 CDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Bowie; Camp; Cass; Cherokee; Franklin; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Nacogdoches; Panola; Red River; Rusk; Shelby; Smith; Titus; Upshur; Wood WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West northwest winds near 20 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southeast Oklahoma, south central and southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
BOWIE COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Coastal Rockingham by NWS

Effective: 2022-03-18 02:00:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should exercise caution and be prepared for rapidly changing visibilities. Slow down and allow extra distance between vehicles. Always use low beams in the fog. Target Area: Coastal Rockingham DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of south central, southwest, and western Maine. Portions of southern New Hampshire. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Low visibility could make driving conditions hazardous.
ROCKINGHAM COUNTY, NH
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Wind Advisory issued for Coastal North Bay Including Point Reyes National Seashore by NWS

Effective: 2022-03-27 16:00:00 PDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Coastal North Bay Including Point Reyes National Seashore; North Bay Interior Valleys; North Bay Mountains; San Francisco; San Francisco Bay Shoreline WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT MONDAY * WHAT...South winds 15 to 30 mph with intermittent gusts 35 to 50 mph possible. * WHERE...San Francisco, Coastal North Bay Including Point Reyes National Seashore, North Bay Interior Valleys, North Bay Mountains and San Francisco Bay Shoreline. * WHEN...Until 5 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Southerly pressure gradient is increasing and we are already seeing strong gusts 40 to 45 mph at SFO. Hi- resolution models indicate that enhanced winds could spread into the North Bay as the evening progresses.
SAN FRANCISCO, CA
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Dense Fog Advisory issued for Allen, Defiance, Fulton, Henry, Paulding, Putnam, Van Wert by NWS

Effective: 2022-04-12 05:04:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you are traveling early this morning, slow down and allow extra time to reach your destination. Watch out for children waiting for the school bus. Target Area: Allen; Defiance; Fulton; Henry; Paulding; Putnam; Van Wert; Williams DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Areas of dense fog with visibilities of one quarter of a mile or less. * WHERE...Portions of northern Indiana and northwest Ohio. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Patchy dense for had developed over northeast Indiana and northwest Ohio mainly south of a line from Wauseon to Columbia City. Visibilities in this area will occasionally drop to a quarter of a mile or less early this morning.
ALLEN COUNTY, OH

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