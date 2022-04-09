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Appling County, GA

Wind Advisory issued for Appling, Atkinson, Bacon, Brantley, Clinch, Coastal Camden by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 14:55:00 EDT Expires: 2022-04-09 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a...

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Special Weather Statement issued for Appling, Atkinson, Bacon, Coffee, Jeff Davis, Northern Ware by NWS

Effective: 2022-03-19 08:17:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Appling; Atkinson; Bacon; Coffee; Jeff Davis; Northern Ware; Pierce A strong thunderstorm will impact portions of Coffee, north central Pierce, north central Atkinson, north central Ware, Bacon, southeastern Jeff Davis and southwestern Appling Counties through 630 PM EDT At 552 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Douglas, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Douglas, Alma, Broxton, Nicholls, West Green, Denton, New Lacy, Pine Grove and Bickley. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
APPLING COUNTY, GA
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Winter Weather Advisory issued for Chukchi Sea Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 19:00:00 AKDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chukchi Sea Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Total snow accumulations of 1 to 2 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Chukchi Sea Coast from Cape Krusenstern north. * WHEN...7 PM today to 10 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
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Special Weather Statement issued for Brantley, Clinch, Northern Ware, Pierce, Southern Ware by NWS

Effective: 2022-03-19 08:17:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Brantley; Clinch; Northern Ware; Pierce; Southern Ware; Western Charlton A strong thunderstorm will impact portions of southern Pierce, northwestern Brantley, central Ware, northeastern Clinch and northwestern Charlton Counties through 700 PM EDT At 632 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Manor, or near Argyle, moving east at 20 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph, half inch hail, and minor flooding due to heavy rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Minor flooding due to heavy rainfall is possible. Locations impacted include Waycross, Blackshear, Nahunta, Argyle, Boggy Bay, Manor, Braganza, Raybon, Fort Mudge and Needham. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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High Wind Watch issued for Apple and Lucerne Valleys by NWS

Effective: 2022-04-11 11:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Apple and Lucerne Valleys HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH LATE MONDAY NIGHT * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts to 50 mph possible. * WHERE...Apple and Lucerne Valleys. * WHEN...From Monday morning through late Monday night. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust and sand could lead to visibility restrictions.
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Severe Weather Statement issued for Atkinson, Clinch, Ware by NWS

Effective: 2022-03-19 17:24:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Atkinson; Clinch; Ware THE TORNADO WARNING FOR SOUTHERN ATKINSON...NORTHWESTERN WARE AND NORTHWESTERN CLINCH COUNTIES IS CANCELLED The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, large hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. However small hail, gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm.
ATKINSON COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#Coastal Camden#Coastal Glynn#Coffee#Inland Camden#Northeastern Charlton#Western Charlton Wind
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Special Weather Statement issued for Coastal Camden, Coastal Glynn, Inland Glynn by NWS

Effective: 2022-03-19 10:10:00 EDT Expires: 2022-03-19 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Coastal Camden; Coastal Glynn; Inland Glynn A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Camden and central Glynn Counties through 900 PM EDT At 813 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 7 miles east of Waverly, or 8 miles southwest of Brunswick, moving east at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph, pea size hail, and minor flooding due to heavy rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Minor flooding due to heavy rainfall is possible. Locations impacted include Brunswick, St. Simons Island, Woodbine, Dock Junction, Country Club Estates, Waverly, Sea Island, Jekyll Island and Dover Bluff. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CAMDEN COUNTY, GA
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Frost Advisory issued for Beaufort, Charleston, Coastal Colleton, Coastal Jasper by NWS

Effective: 2022-03-14 03:23:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures will fall into the mid 30s resulting in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Beaufort, Coastal Colleton, Coastal Jasper and Charleston Counties. In Georgia, Inland McIntosh County. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BEAUFORT COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Charlton, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Charlton; Glynn; Pierce; Wayne TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BRANTLEY COUNTY, GA
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Coastal Flood Advisory issued for Anne Arundel by NWS

Effective: 2022-03-24 08:00:00 EDT Expires: 2022-03-24 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Anne Arundel COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level expected in low lying areas due to tidal flooding. * WHERE...Shoreline in Anne Arundel County. * WHEN...Until 2 PM EDT this afternoon, especially around the time of high tide. * IMPACTS...At 2.8 feet, flooding of some of the parking area near Dock Street in Annapolis may occur, with water surrounding the Alex Haley Memorial. * ADDITIONAL DETAILS...Tides one and a half to two feet above normal. The next high tide at Annapolis U.S. Naval Academy is at 11:11 AM. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Severn River at Annapolis MLLW Categories - Minor 2.6 ft, Moderate 3.3 ft, Major 6.0 ft MHHW Categories - Minor 1.2 ft, Moderate 1.9 ft, Major 4.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 24/11 AM 2.8 1.4 1.6 0 None 24/11 PM 2.0 0.6 1.3 0-1 None 25/11 AM 2.1 0.7 1.0 0 None 26/12 AM 1.5 0.1 0.7 0 None 26/01 PM 1.7 0.3 0.5 0 None 26/11 PM 0.8 -0.6 0.2 0 None
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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NWS
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High Surf Advisory issued for Baldwin Coastal, Mobile Coastal by NWS

Effective: 2022-03-22 18:02:00 CDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Baldwin Coastal; Mobile Coastal COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT WEDNESDAY NIGHT HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE THURSDAY NIGHT * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 5 to 8 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, minor coastal flooding expected. For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents. * WHERE...Mobile Coastal and Baldwin Coastal Counties. * WHEN...For the High Surf Advisory, until midnight CDT Wednesday night. For the Coastal Flood Advisory, from 1 PM this afternoon to 9 PM CDT this evening. For the High Rip Current Risk, through late Thursday night. * IMPACTS...Flooding of lots, parks, and roads with only isolated road closures expected. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BALDWIN COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Knox by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Knox WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts of 45 to 50 mph expected. * WHERE...Portions of central and northern Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
KNOX COUNTY, TX
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Frost Advisory issued for Coastal Georgetown, Coastal Horry by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Coastal Georgetown; Coastal Horry FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low 33 to 36 may result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Coastal Horry and Coastal Georgetown Counties. In North Carolina, Coastal Pender, Coastal New Hanover and Coastal Brunswick Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered. * ADDITIONAL DETAILS...Temperature sensitive pets should be protected.
GEORGETOWN COUNTY, SC
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Tornado Warning issued for Atkinson, Clinch, Ware by NWS

Effective: 2022-03-19 17:29:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Atkinson; Clinch; Ware The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for Southern Atkinson County in southeastern Georgia Northwestern Ware County in southeastern Georgia Northwestern Clinch County in southeastern Georgia * Until 600 PM EDT. * At 529 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles southwest of Pearson, moving east at 35 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Pearson around 540 PM EDT. Cogdell around 550 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Millwood and Axson. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
ATKINSON COUNTY, GA
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Central Siskiyou County by NWS

Effective: 2022-03-14 14:45:00 PDT Expires: 2022-03-15 02:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Siskiyou County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM PDT TUESDAY * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Interstate 5, south of Grenada, this includes Gazelle and Weed. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 2 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
SISKIYOU COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Apple and Lucerne Valleys, San Bernardino County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-13 13:09:00 PDT Expires: 2022-03-13 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Apple and Lucerne Valleys; San Bernardino County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts to 45 to 55 mph. * WHERE...Apple and Lucerne Valleys and San Bernardino County Mountains. * IMPACTS...Blowing dust and sand reducing visibility at times. Difficult driving conditions, especially for high profile vehicles.
SAN BERNARDINO COUNTY, CA

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