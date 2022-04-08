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Berkeley County, SC

Lake Wind Advisory issued for Inland Berkeley by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 18:52:00 EDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 EDT Urgency:...

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Freeze Warning issued for Allendale, Charleston, Dorchester, Hampton, Inland Berkeley by NWS

Effective: 2022-03-13 10:32:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Allendale; Charleston; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY MORNING FREEZE WARNING WILL EXPIRE AT 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 possible. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...From late tonight through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Special Weather Statement issued for Charleston, Inland Berkeley, Tidal Berkeley by NWS

Effective: 2022-03-18 09:36:00 EDT Expires: 2022-03-18 18:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. You can also email your report to nws.charlestonsc@noaa.gov. Target Area: Charleston; Inland Berkeley; Tidal Berkeley HAZARDOUS SHOWERS WILL IMPACT PORTIONS OF CHARLESTON AND BERKELEY COUNTIES At 606 PM EDT, National Weather Service doppler radar indicated hazardous showers along a line extending from Johns Island to 6 miles southeast of Gourdin, and moving east at 25 mph. HAZARD...strong winds 45 to 55 mph. SOURCE...Radar Indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Some locations in the path of these showers include North Charleston, Mount Pleasant, Goose Creek, Hanahan, Moncks Corner, McClellanville, Downtown Charleston and West Ashley. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
BERKELEY COUNTY, SC
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Lake Wind Advisory issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-19 08:17:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 15 to 20 knots with gusts up to 25 knots. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
AIKEN COUNTY, SC
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Berkeley County, SC
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Winter Weather Advisory issued for Chukchi Sea Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 19:00:00 AKDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chukchi Sea Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Total snow accumulations of 1 to 2 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Chukchi Sea Coast from Cape Krusenstern north. * WHEN...7 PM today to 10 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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High Wind Warning issued for Inland Cameron, Inland Kenedy, Inland Willacy by NWS

Effective: 2022-03-21 12:06:00 CDT Expires: 2022-03-21 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Inland Cameron; Inland Kenedy; Inland Willacy; Southern Hidalgo HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph. * WHERE...Inland Kenedy, Southern Hidalgo, Inland Willacy and Inland Cameron Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CAMERON COUNTY, TX
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Frost Advisory issued for Calhoun, Gadsden, Inland Dixie, Inland Franklin, Inland Gulf by NWS

Effective: 2022-03-14 05:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Frost Advisory means that widespread frost is expected. Sensitive outdoor plants may be killed if left uncovered. Target Area: Calhoun; Gadsden; Inland Dixie; Inland Franklin; Inland Gulf; Inland Jefferson; Inland Taylor; Inland Wakulla; Jackson; Lafayette; Leon; Liberty; Madison FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM EDT /4 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ MONDAY * WHAT...Near freezing to at freezing temperatures in the low 30s are possible, with Frost possibly developing. * WHERE...South Central Georgia, and portions of the Florida Big Bend. * WHEN...5 AM EDT / 4 AM CDT/ To 9 AM EDT/ 8 AM CDT Monday Morning. * IMPACTS...Frost conditions could damage or kill crops and other sensitive vegetation.
CALHOUN COUNTY, FL
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Lake Moultrie#Lake Wind Advisory
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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NWS
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Red Flag Warning issued for Dallam, Deaf Smith, Hartley, Oldham by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Dallam; Deaf Smith; Hartley; Oldham RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR WESTERN PORTIONS OF THE PANHANDLES RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 10 PM CDT TUESDAY FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE ENTIRE COMBINED PANHANDLES| The National Weather Service in Amarillo has issued a Red Flag Warning for strong winds and low relative humidity, which is in effect from 1 PM this afternoon to 9 PM CDT this evening. A Red Flag Warning has also been issued from 11 AM to 10 PM CDT Tuesday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron. In Texas...Dallam Hartley...Oldham and Deaf Smith. * 20 Foot Winds...Tuesday...Southwest 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph. * Relative Humidity...As low as 11 percent. * Red Flag Threat Index...2 to 5 Monday and 6 to 8 on Tuesday. * Timing...From 1 PM to 9 PM Monday and from 11 AM to 10 PM on Tuesday.
DALLAM COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Apple and Lucerne Valleys by NWS

Effective: 2022-04-11 11:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Apple and Lucerne Valleys HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH LATE MONDAY NIGHT * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts to 50 mph possible. * WHERE...Apple and Lucerne Valleys. * WHEN...From Monday morning through late Monday night. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust and sand could lead to visibility restrictions.
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Bay, Midland, Saginaw by NWS

Effective: 2022-04-11 10:00:00 EDT Expires: 2022-04-11 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Bay; Midland; Saginaw A strong thunderstorm will impact portions of Bay, northwestern Saginaw and southern Midland Counties through 600 AM EDT At 501 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over St. Louis, or near Alma, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Merrill around 515 AM EDT. Freeland around 525 AM EDT. Midland around 530 AM EDT. Auburn around 535 AM EDT. Bay City, Kawkawlin, Essexville and Linwood around 545 AM EDT. Other locations impacted by this storm include Laporte, Averill, Gordonville, Hemlock, Porter Township, Crump, Poseyville, Willard and Bay City State Recreation Area. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...30 MPH
BAY COUNTY, MI
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Red Flag Warning issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-04-11 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Cimarron RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR WESTERN PORTIONS OF THE PANHANDLES RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 10 PM CDT TUESDAY FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE ENTIRE COMBINED PANHANDLES| The National Weather Service in Amarillo has issued a Red Flag Warning for strong winds and low relative humidity, which is in effect from 1 PM this afternoon to 9 PM CDT this evening. A Red Flag Warning has also been issued from 11 AM to 10 PM CDT Tuesday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron. In Texas...Dallam Hartley...Oldham and Deaf Smith. * 20 Foot Winds...Tuesday...Southwest 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph. * Relative Humidity...As low as 11 percent. * Red Flag Threat Index...2 to 5 Monday and 6 to 8 on Tuesday. * Timing...From 1 PM to 9 PM Monday and from 11 AM to 10 PM on Tuesday.
CIMARRON COUNTY, OK
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High Wind Warning issued for Missoula, Bitterroot Valleys by NWS

Effective: 2022-04-11 14:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Missoula, Bitterroot Valleys HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Northeast winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected in the Missoula Valley. Northeast wind 35 to 45 mph with gusts to 60 mph in the Rattlesnake area. North winds 25 to 35 mph in the Bitterroot Valley developing late. * WHERE...Missoula/Bitterroot Valleys. * WHEN...From 2 PM Monday to midnight MDT Monday night. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
MISSOULA COUNTY, MT

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