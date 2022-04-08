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Delaware County, NY

Flood Warning issued for Delaware, Otsego by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 05:26:00 EDT Expires: 2022-04-10 01:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Delaware; Otsego...

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Winter Weather Advisory issued for Chenango, Cortland, Delaware, Otsego, Southern Cayuga by NWS

Effective: 2022-03-13 06:46:00 EDT Expires: 2022-03-13 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for New York can be found at 511ny.org, and for Pennsylvania at 511pa.com. Or, dial 5-1-1 from within the respective state. Target Area: Chenango; Cortland; Delaware; Otsego; Southern Cayuga WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Lake effect snow and blowing snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Delaware, Otsego, Chenango, Cortland and Southern Cayuga counties. * WHEN...Until 8 AM EDT this morning. * IMPACTS...Areas of blowing snow could significantly reduce visibility and create icy spots on previously plowed roads. * ADDITIONAL DETAILS...An area of steady lake effect snow will persist early this morning, before shifting north just after sunrise. Significant blowing and drifting snow will be the main hazard. Also, wind chills will hover between 0 and 10 below zero early this morning.
CAYUGA COUNTY, NY
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Delaware County, NY
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Vestal, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Sullivan by NWS

Effective: 2022-03-18 03:31:00 EDT Expires: 2022-03-18 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Broome; Chenango; Delaware; Otsego; Sullivan PATCHY DENSE FOG THIS MORNING Fog has developed over the Catskills and in the Northeastern PA and visibilities have dropped as low as a 1/4 mile. Patchy dense fog will be possible through the morning hours, especially in the lower elevations. Use caution if driving and give yourself extra distance between you and the car in front of you. Use low beam headlights when appropriate.
BROOME COUNTY, NY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Flood#Susquehanna River#Extreme Weather#Waverly Sayre
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Severe Thunderstorm Watch issued for Benton by NWS

Effective: 2022-04-11 03:46:00 CDT Expires: 2022-04-11 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Benton THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 106 TO EXPIRE AT 4 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 1 COUNTY IN NORTHWEST ARKANSAS BENTON IN OKLAHOMA THIS ALLOWS TO EXPIRE 12 COUNTIES IN NORTHEAST OKLAHOMA CRAIG CREEK DELAWARE MAYES NOWATA OSAGE OTTAWA PAWNEE ROGERS TULSA WAGONER WASHINGTON OK THIS INCLUDES THE CITIES OF BARTLESVILLE, BENTONVILLE, CLAREMORE, GROVE, JAY, MIAMI, NOWATA, PAWHUSKA, PAWNEE, PRYOR, ROGERS, SAPULPA, TULSA, VINITA, AND WAGONER.
BENTON COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 2 and 6 inches across the valley floors, and 6 to 12 inches in the mountains. Isolated amounts approaching 20 inches are possible in some mountain locations. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...From Midnight tonight to Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes.
BROADWATER COUNTY, MT
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NWS
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Blizzard Warning issued for Carter, Custer, Fallon by NWS

Effective: 2022-04-12 03:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Carter; Custer; Fallon BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 3 AM TUESDAY TO NOON MDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations between 10 and 18 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Carter, Custer and Fallon. * WHEN...From 3 AM Tuesday to Noon MDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility below a quarter of a mile. The hazardous conditions will impact the Tuesday and Wednesday morning and evening commutes.
CARTER COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Craig, Creek, Delaware, Mayes, Nowata, Osage, Ottawa, Pawnee by NWS

Effective: 2022-04-11 03:46:00 CDT Expires: 2022-04-11 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Craig; Creek; Delaware; Mayes; Nowata; Osage; Ottawa; Pawnee; Rogers; Tulsa; Wagoner; Washington THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 106 TO EXPIRE AT 4 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 1 COUNTY IN NORTHWEST ARKANSAS BENTON IN OKLAHOMA THIS ALLOWS TO EXPIRE 12 COUNTIES IN NORTHEAST OKLAHOMA CRAIG CREEK DELAWARE MAYES NOWATA OSAGE OTTAWA PAWNEE ROGERS TULSA WAGONER WASHINGTON OK THIS INCLUDES THE CITIES OF BARTLESVILLE, BENTONVILLE, CLAREMORE, GROVE, JAY, MIAMI, NOWATA, PAWHUSKA, PAWNEE, PRYOR, ROGERS, SAPULPA, TULSA, VINITA, AND WAGONER.
CRAIG COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Winter Storm Warning issued for Central and Southern Lewis and Clark, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Central and Southern Lewis and Clark; Jefferson; Southern Rocky Mountain Front WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Lewis and Clark County and the Southern Rocky Mountain Front, and Jefferson. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
JEFFERSON COUNTY, MT
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Red Flag Warning issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Yuma RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM MDT TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 The National Weather Service in Goodland has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 11 AM to 7 PM MDT Tuesday. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. * Timing...On Tuesday 11 AM MDT through 7 PM MDT. * Winds...West 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * Relative Humidity...As low as 15 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
YUMA COUNTY, CO
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Wind Advisory issued for Jefferson, Orange by NWS

Effective: 2022-04-11 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jefferson; Orange WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 35 mph expected. * WHERE...Portions of central, south central and southwest Louisiana and southeast Texas. * WHEN...From 10 AM to 7 PM CDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
JEFFERSON COUNTY, TX

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