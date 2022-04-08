ContributorsPublishersAdvertisers
Chowan County, NC

Special Weather Statement issued for Chowan, Perquimans by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 04:00:00 EDT Expires: 2022-04-08 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Strong wind gusts are possible with these storms. These wind gusts are capable of knocking...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
weather.gov

High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Perquimans County, NC
City
Hertford, NC
City
Center Hill, NC
County
Chowan County, NC
City
Winfall, NC
weather.gov

Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Willapa Hills by NWS

Effective: 2022-04-11 13:55:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Willapa Hills WINTER STORM WARNING WILL EXPIRE AT 2 PM PDT THIS AFTERNOON Any additional snow accumulations this afternoon will remain generally an inch or less.
PACIFIC COUNTY, WA
weather.gov

Red Flag Warning issued for Knox, Pierce by NWS

Effective: 2022-04-11 16:04:00 CDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that extreme fire danger conditions are expected. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Knox; Pierce RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST NEBRASKA * Affected Area...In Nebraska, Knox and Pierce. * Winds...South 10 to 15 mph. * Relative Humidity...As low as 19 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
KNOX COUNTY, NE
weather.gov

High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-11 14:15:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST TUESDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
IN THIS ARTICLE
#West Wind#Special Weather Statement#Tornado#Wind Gust#Perquimans
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Coast Range of Northwest Oregon by NWS

Effective: 2022-04-11 13:55:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Coast Range of Northwest Oregon WINTER STORM WARNING WILL EXPIRE AT 2 PM PDT THIS AFTERNOON Any additional snow accumulations this afternoon will remain generally an inch or less.
CLATSOP COUNTY, OR
weather.gov

Flood Advisory issued for Aiken by NWS

Effective: 2022-04-11 17:34:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Aiken FLOOD ADVISORY ALONG THE SAVANNAH RIVER IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...Increased discharges at Lake Thurmond will produce high flows along the Savannah River downstream through the Augusta and North Augusta areas. The river will continue to rise through Tuesday and is expected to crest between 115.0 feet and 116.0 feet by midweek. * WHERE...Portions of east central Georgia and central South Carolina, including the following counties, in east central Georgia, Richmond. In central South Carolina, Aiken. Specific areas of interest are along the 5th Street Marina, Rivernorth Drive and Altamaha Drive, the New Savannah Bluff Lock and Dam Park. The high flows will also affect boat launch areas along the river. * WHEN...Until 500 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Nuisance and minor flooding along low lying areas of the Savannah River along Richmond and Aiken Counties. * ADDITIONAL DETAILS - At 513 PM EDT, Heavy rainfall last week caused the lake level at Lake Thurmond to rise above normal levels for early April. The increased discharges from the dam will produce higher than normal flows downstream along the Savannah River. - The Flood Advisory for the Savannah River may need to be extended beyond Wednesday at 5 pm due to upstream reservoir releases. - Some locations that will experience flooding include North Augusta, Augusta, New Savannah Bluff Lock & Dam Park, Beech Island, Phinizy Swamp Nature Park, Springfield Village Park and Riverside Village at Hammond`s Ferry. - This includes the following highways Interstate 520 in Georgia near mile marker 15. - http://www.weather.gov/safety/flood
AIKEN COUNTY, SC
weather.gov

Tornado Warning issued for Le Flore, Sequoyah by NWS

Effective: 2022-04-11 16:18:00 CDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Le Flore; Sequoyah A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR SOUTHWESTERN CRAWFORD...NORTHERN SEBASTIAN...SOUTHEASTERN SEQUOYAH AND NORTHEASTERN LE FLORE COUNTIES At 418 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 4 miles north of Spiro, moving east at 40 mph. HAZARD...Tornado and tennis ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations in or near the path include Fort Smith... Van Buren Alma... Barling Muldrow... Roland Lavaca... Spiro Arkoma... Mulberry Dyer... Moffett Fort Smith Regional Airport... Kibler Central City... Concord Shibley... Scullyville Braden... Mill Creek This includes the following highways, Interstate 40 in Arkansas between mile markers 3 and 18. Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 319 and 325. Interstate 540 between mile markers 1 and 14. Interstate 49 near mile marker 22. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.50 IN
LE FLORE COUNTY, OK
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
Cisco
NewsBreak
NWS
weather.gov

Tornado Warning issued for Crawford, Sebastian by NWS

Effective: 2022-04-11 16:17:00 CDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Crawford; Sebastian The National Weather Service in Tulsa has issued a * Tornado Warning for Southwestern Crawford County in northwestern Arkansas Northern Sebastian County in west central Arkansas Southeastern Sequoyah County in east central Oklahoma Northeastern Le Flore County in southeastern Oklahoma * Until 500 PM CDT. * At 416 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 3 miles north of Spiro, moving east at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations in or near the path include Fort Smith... Van Buren Alma... Barling Muldrow... Roland Lavaca... Spiro Arkoma... Mulberry Dyer... Moffett Fort Smith Regional Airport... Kibler Central City... Concord Shibley... Scullyville Braden... Mill Creek This includes the following highways, Interstate 40 in Arkansas between mile markers 3 and 18. Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 319 and 325. Interstate 540 between mile markers 1 and 14. Interstate 49 near mile marker 22. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CRAWFORD COUNTY, AR
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Snowy Range by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Snowy Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 6 to 12 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Snowy Range. * WHEN...From 6 PM this evening to noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Outdoor recreation could become life threatening to those caught unprepared for severe winter conditions. Hikers and snowmobilers may easily become disoriented. Frostbite and hypothermia can develop quickly. Blowing snow could significantly reduce visibility.
ALBANY COUNTY, WY
weather.gov

Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 14:15:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM MST TUESDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Prescott, Seligman, and Ash Fork. * WHEN...Until 8 AM MST Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
weather.gov

Rip Current Statement issued for Culebra, Mayaguez and Vicinity by NWS

Effective: 2022-04-12 07:00:00 Expires: 2022-04-13 19:00:00 Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Culebra; Mayaguez and Vicinity HIGH RIP CURRENT RISK IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents expected due to breaking waves of 6 to 9 feet. * WHERE...Beaches of St. Thomas, St. John, and adjacent islands, beaches of Culebra, Aguada, and Rincon. * WHEN...From Tuesday morning through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
weather.gov

Rip Current Statement issued for North Central, Northeast, Northwest, San Juan and Vicinity by NWS

Effective: 2022-04-11 19:00:00 Expires: 2022-04-13 19:00:00 Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: North Central; Northeast; Northwest; San Juan and Vicinity HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents expected due to breaking waves of 6 to 9 feet. * WHERE...San Juan and Vicinity, northeast, north central and northwest Puerto Rico. * WHEN...From this evening through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Central Mountains, Wasatch Plateau, Book Cliffs by NWS

Effective: 2022-04-11 20:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 03:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For graphical depictions of the snowfall forecast, including Official NWS Forecast, High End Amount, and Low End Amount, visit weather.gov/slc/winter. For winter road conditions from the Utah Department of Transportation, visit http://www.udottraffic.utah.gov/roadweatherforecast.aspx or dial 511. Target Area: Central Mountains; Wasatch Plateau, Book Cliffs WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 3 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 5 to 10 inches, locally higher. * WHERE...Wasatch Plateau/Book Cliffs and Central Mountains. * WHEN...From 8 PM this evening to 3 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Winter driving conditions are expected on all area routes. Traction restrictions may be enacted.
CARBON COUNTY, UT
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
weather.gov

Rip Current Statement issued for St.Thomas...St. John.. and Adjacent Islands by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 EDT Expires: 2022-04-13 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: St.Thomas...St. John.. and Adjacent Islands HIGH RIP CURRENT RISK IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents expected due to breaking waves of 6 to 9 feet. * WHERE...Beaches of St. Thomas, St. John, and adjacent islands, beaches of Culebra, Aguada, and Rincon. * WHEN...From Tuesday morning through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT

Comments / 0

Community Policy