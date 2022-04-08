ContributorsPublishersAdvertisers
Isle Of Wight County, VA

Special Weather Statement issued for Isle of Wight, Suffolk by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 15:13:00 EDT Expires: 2022-04-08 16:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Isle of Wight; Suffolk...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
weather.gov

Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
weather.gov

Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Suffolk, VA
County
Isle Of Wight County, VA
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Willapa Hills by NWS

Effective: 2022-04-11 13:55:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Willapa Hills WINTER STORM WARNING WILL EXPIRE AT 2 PM PDT THIS AFTERNOON Any additional snow accumulations this afternoon will remain generally an inch or less.
PACIFIC COUNTY, WA
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Snowy Range by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Snowy Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 6 to 12 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Snowy Range. * WHEN...From 6 PM this evening to noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Outdoor recreation could become life threatening to those caught unprepared for severe winter conditions. Hikers and snowmobilers may easily become disoriented. Frostbite and hypothermia can develop quickly. Blowing snow could significantly reduce visibility.
ALBANY COUNTY, WY
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wight#Holland#16 45 00#Nurney
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for West Slope Northern Sierra Nevada by NWS

Effective: 2022-04-11 14:09:00 PDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: West Slope Northern Sierra Nevada WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Snow occurring. Plan on slippery road conditions. Additional snow accumulations in the Sierra Nevada of 3 to 6 inches, with localized amounts up to 8 inches, are expected. * WHERE...West Slope Northern Sierra Nevada. * WHEN...Until 8 PM today. * ADDITIONAL DETAILS...Be prepared for reduced visibilities at times. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow means periods of snow will cause primarily travel difficulties. Be prepared for snow covered roads and limited visibilities, and use caution while driving. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1.
ALPINE COUNTY, CA
weather.gov

High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-11 14:15:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST TUESDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Central Mountains, Wasatch Plateau, Book Cliffs by NWS

Effective: 2022-04-11 20:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 03:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For graphical depictions of the snowfall forecast, including Official NWS Forecast, High End Amount, and Low End Amount, visit weather.gov/slc/winter. For winter road conditions from the Utah Department of Transportation, visit http://www.udottraffic.utah.gov/roadweatherforecast.aspx or dial 511. Target Area: Central Mountains; Wasatch Plateau, Book Cliffs WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 3 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 5 to 10 inches, locally higher. * WHERE...Wasatch Plateau/Book Cliffs and Central Mountains. * WHEN...From 8 PM this evening to 3 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Winter driving conditions are expected on all area routes. Traction restrictions may be enacted.
CARBON COUNTY, UT
weather.gov

Rip Current Statement issued for North Central, Northeast, Northwest, San Juan and Vicinity by NWS

Effective: 2022-04-11 19:00:00 Expires: 2022-04-13 19:00:00 Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: North Central; Northeast; Northwest; San Juan and Vicinity HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents expected due to breaking waves of 6 to 9 feet. * WHERE...San Juan and Vicinity, northeast, north central and northwest Puerto Rico. * WHEN...From this evening through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
Country
Netherlands
NewsBreak
NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Eastern Cochise County Below 5000 Feet including Douglas, Willcox by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Cochise County Below 5000 Feet including Douglas, Willcox; Upper Gila River and Aravaipa Valleys including Clifton, Safford BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MST THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM MST TUESDAY WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM MST TUESDAY * WHAT...Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. For the Wind Advisory, southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected in wind prone areas. * WHERE...Eastern Cochise County below 5000 feet and Upper Gila River Valley. * WHEN...For the first Blowing Dust Advisory, until 7 PM MST this evening. For the second Blowing Dust Advisory, from 11 AM to 7 PM MST Tuesday. For the Wind Advisory, from 11 AM to 7 PM MST Tuesday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS....Blowing dust will produce low visibilities, especially along Interstate 10 from Willcox to the New Mexico state line.
COCHISE COUNTY, AZ
weather.gov

Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 14:15:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM MST TUESDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Prescott, Seligman, and Ash Fork. * WHEN...Until 8 AM MST Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Antelope, Boone, Madison by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that extreme fire danger conditions are expected. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Antelope; Boone; Madison RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST NEBRASKA FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA * Affected Area...In Nebraska, Antelope, Boone and Madison. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 18 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
ANTELOPE COUNTY, NE
weather.gov

Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
weather.gov

Tornado Warning issued for Crawford, Sebastian by NWS

Effective: 2022-04-11 16:17:00 CDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Crawford; Sebastian The National Weather Service in Tulsa has issued a * Tornado Warning for Southwestern Crawford County in northwestern Arkansas Northern Sebastian County in west central Arkansas Southeastern Sequoyah County in east central Oklahoma Northeastern Le Flore County in southeastern Oklahoma * Until 500 PM CDT. * At 416 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 3 miles north of Spiro, moving east at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations in or near the path include Fort Smith... Van Buren Alma... Barling Muldrow... Roland Lavaca... Spiro Arkoma... Mulberry Dyer... Moffett Fort Smith Regional Airport... Kibler Central City... Concord Shibley... Scullyville Braden... Mill Creek This includes the following highways, Interstate 40 in Arkansas between mile markers 3 and 18. Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 319 and 325. Interstate 540 between mile markers 1 and 14. Interstate 49 near mile marker 22. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CRAWFORD COUNTY, AR
weather.gov

Red Flag Warning issued for Morton, Stanton by NWS

Effective: 2022-04-11 15:56:00 CDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Morton; Stanton Extremely Critical Fire Weather Conditions Tuesday RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074 AND 084 RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM CDT TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074 AND 084 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 074 Stanton and Fire Weather Zone 084 Morton. * Winds...This afternoon...South 15 to 30 mph, gusting to 35 mph. Tuesday...Southwest 35 to 45 mph, gusting to 65 mph. Wind shift to the northwest early to mid evening Tuesday. * Relative Humidity...This afternoon...As low as 15 percent. Tuesday...As low as 8 to 12 percent. * Impacts...Extremely critical fire weather conditions on Tuesday will lead to very dangerous fire behavior. Fire storms can develop in such severe conditions of extremely low relative humidity and high winds. Spot fire development is likely. Springer
MORTON COUNTY, KS
weather.gov

Wind Advisory issued for Lake Casitas by NWS

Effective: 2022-04-11 22:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lake Casitas WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 10 AM PDT TUESDAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Lake Casitas. * WHEN...From 10 PM this evening to 10 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
VENTURA COUNTY, CA
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Coast Range of Northwest Oregon by NWS

Effective: 2022-04-11 13:55:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Coast Range of Northwest Oregon WINTER STORM WARNING WILL EXPIRE AT 2 PM PDT THIS AFTERNOON Any additional snow accumulations this afternoon will remain generally an inch or less.
CLATSOP COUNTY, OR

Comments / 0

Community Policy