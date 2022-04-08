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Bedford County, TN

Special Weather Statement issued for Bedford, Cannon, Cheatham, Clay, Coffee, Cumberland, Davidson by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bedford; Cannon; Cheatham; Clay; Coffee; Cumberland; Davidson; De Kalb; Dickson; Fentress;...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Dense Fog Advisory issued for Cannon, Clay, Coffee, Cumberland, De Kalb, Fentress, Grundy by NWS

Effective: 2022-03-17 02:15:00 CDT Expires: 2022-03-17 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Cannon; Clay; Coffee; Cumberland; De Kalb; Fentress; Grundy; Houston; Jackson; Macon; Montgomery; Overton; Pickett; Putnam; Robertson; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Van Buren; Warren; White; Wilson DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...All of Middle Tennessee. * WHEN...Until 9 AM CDT Thursday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CANNON COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Rutherford, TN
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Dekalb County, TN
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Perry County, TN
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Special Weather Statement issued for Barbour, Boone, Braxton, Cabell, Calhoun, Clay, Doddridge by NWS

Effective: 2022-03-22 11:20:00 EDT Expires: 2022-03-22 11:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Barbour; Boone; Braxton; Cabell; Calhoun; Clay; Doddridge; Gilmer; Harrison; Jackson; Kanawha; Lewis; Lincoln; Logan; Mason; McDowell; Mingo; Northwest Fayette; Northwest Nicholas; Northwest Pocahontas; Northwest Raleigh; Northwest Randolph; Northwest Webster; Pleasants; Putnam; Ritchie; Roane; Southeast Fayette; Southeast Nicholas; Southeast Pocahontas; Southeast Raleigh; Southeast Randolph; Southeast Webster; Taylor; Tyler; Upshur; Wayne; Wirt; Wood; Wyoming THIS MESSAGE IS FOR TEST PURPOSES ONLY THIS IS A TEST MESSAGE. END OF THE 2022 WEST VIRGINIA STATEWIDE TORNADO DRILL The Practice Tornado Warning has expired, and the 2022 West Virginia Tornado Drill has ended. We thank all who participated, and hope your safety preparedness programs worked properly. If you have any questions about severe weather safety preparedness, please contact your nearest National Weather Service Office, or local Office of Emergency Management for assistance. Repeating...the practice Tornado Warning and 2022 West Virginia Statewide Tornado Drill have ended. THIS IS A TEST MESSAGE. THIS IS A TEST MESSAGE. DO NOT TAKE ACTION BASED ON THIS MESSAGE.
BARBOUR COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Hickman, Humphreys, Lawrence, Lewis, Maury, Perry, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-11 15:51:00 CDT Expires: 2022-04-11 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Hickman; Humphreys; Lawrence; Lewis; Maury; Perry; Wayne; Williamson Strong thunderstorms will impact portions of Lewis, northern Wayne, northern Lawrence, western Maury, west central Williamson, Perry, south central Humphreys and Hickman Counties through 430 PM CDT At 351 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 10 miles south of Hurricane Mills to near Decaturville. Movement was east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbia, Hohenwald, Centerville, Linden, Mount Pleasant, Summertown, Lobelville, Gordonsburg, Kimmins, Henryville, Primm Springs, Flatwoods, Bucksnort, Santa Fe, Hampshire, Pleasantville, Williamsport and Nunnelly. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 146 and 152. Interstate 840 between mile markers 13 and 21. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
HICKMAN COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Braxton, Clay, Harrison, Kanawha, Lewis, Northwest Fayette by NWS

Effective: 2022-03-26 02:45:00 EDT Expires: 2022-03-26 03:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Braxton; Clay; Harrison; Kanawha; Lewis; Northwest Fayette; Northwest Nicholas; Northwest Randolph; Northwest Webster; Southeast Fayette; Southeast Nicholas; Southeast Raleigh; Southeast Randolph; Southeast Webster; Upshur A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT WEST CENTRAL RANDOLPH...NICHOLAS...SOUTHEASTERN KANAWHA...LEWIS...BRAXTON UPSHUR...WEBSTER...CENTRAL CLAY...FAYETTE AND SOUTH CENTRAL HARRISON COUNTIES At 244 AM EDT, radar indicated strong thunderstorms were located along a line extending from near Jackson Mill to 12 miles southwest of Stonewall Jackson to 7 miles northwest of Birch River to Smithers. Movement was southeast at 30 mph. Winds in excess of 30 mph are possible with these storms. Locations impacted include Buckhannon, Weston, Summersville, Fayetteville, Richwood, Sutton, Webster Springs, Babcock State Park, Oak Hill, Montgomery, Ansted, Gassaway, Smithers, Addison (Webster Springs), Gauley Bridge, Camden-On-gauley, Birch River, Holly River State Park, Powellton and Hawks Nest State Park. This includes the following highways Interstate 79 between mile markers 51 and 77, and between mile markers 84 and 110. Route 19 between mile markers 8 and 68. Route 33 between mile markers 1 and 32.
BOONE COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement
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Flood Advisory issued for Aiken by NWS

Effective: 2022-04-11 17:13:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Aiken FLOOD ADVISORY ALONG THE SAVNNAH RIVER IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...Increased discharges at Lake Thurmond will produce high flows along the Savannah River downstream through the Augusta and North Augusta areas. The river will continue to rise through Tuesday and is expected to crest between 115.0 feet and 116.0 feet by midweek. * WHERE...Portions of east central Georgia and central South Carolina, including the following counties, in east central Georgia, Richmond. In central South Carolina, Aiken. Specific areas of interest are along the 5th Street Marina, Rivernorth Drive and Altamaha Drive, the New Savannah Bluff Lock and Dam Park. The high flows will also affect boat launch areas along the river. * WHEN...Until 500 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Nuisance and minor flooding along low lying areas of the Savannah River along Richmond and Aiken Counties. * ADDITIONAL DETAILS - At 459 PM EDT, Heavy rainfall last week caused the lake level at Lake Thurmond to rise above normal levels for early April. The increased discharges from the dam will produce higher than normal flows downstream along the Savannah River. - The Flood Advisory for the Savannah River may need to be extended beyond Wednesday at 5 pm due to upstream reservoir releases. - Some locations that will experience flooding include North Augusta, Augusta, New Savannah Bluff Lock & Dam Park, Beech Island, Phinizy Swamp Nature Park, Springfield Village Park and Riverside Village at Hammond`s Ferry. - This includes the following highways Interstate 520 in Georgia near mile marker 15. - http://www.weather.gov/safety/flood
AIKEN COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Bryan, Caddo, Canadian, Carter by NWS

Effective: 2022-04-05 22:00:00 CDT Expires: 2022-04-06 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Bryan; Caddo; Canadian; Carter; Cleveland; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Ellis; Garfield; Garvin; Grady; Grant; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Jefferson; Johnston; Kay; Kingfisher; Kiowa; Logan; Love; Major; Marshall; McClain; Murray; Oklahoma; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita; Woods; Woodward WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southeast, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...From 10 PM this evening to 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Gage, Jefferson, Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Gage; Jefferson; Johnson; Nemaha; Pawnee; Richardson; Saline WIND ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TUESDAY TO MIDNIGHT CDT TUESDAY NIGHT * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Saline, Jefferson, Gage, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson Counties. * WHEN...From noon Tuesday to midnight CDT Tuesday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
GAGE COUNTY, NE
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NWS
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Tornado Warning issued for Crawford, Sebastian by NWS

Effective: 2022-04-11 16:17:00 CDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Crawford; Sebastian The National Weather Service in Tulsa has issued a * Tornado Warning for Southwestern Crawford County in northwestern Arkansas Northern Sebastian County in west central Arkansas Southeastern Sequoyah County in east central Oklahoma Northeastern Le Flore County in southeastern Oklahoma * Until 500 PM CDT. * At 416 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 3 miles north of Spiro, moving east at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations in or near the path include Fort Smith... Van Buren Alma... Barling Muldrow... Roland Lavaca... Spiro Arkoma... Mulberry Dyer... Moffett Fort Smith Regional Airport... Kibler Central City... Concord Shibley... Scullyville Braden... Mill Creek This includes the following highways, Interstate 40 in Arkansas between mile markers 3 and 18. Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 319 and 325. Interstate 540 between mile markers 1 and 14. Interstate 49 near mile marker 22. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CRAWFORD COUNTY, AR
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Tornado Warning issued for Le Flore, Sequoyah by NWS

Effective: 2022-04-11 16:18:00 CDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Le Flore; Sequoyah A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR SOUTHWESTERN CRAWFORD...NORTHERN SEBASTIAN...SOUTHEASTERN SEQUOYAH AND NORTHEASTERN LE FLORE COUNTIES At 418 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 4 miles north of Spiro, moving east at 40 mph. HAZARD...Tornado and tennis ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations in or near the path include Fort Smith... Van Buren Alma... Barling Muldrow... Roland Lavaca... Spiro Arkoma... Mulberry Dyer... Moffett Fort Smith Regional Airport... Kibler Central City... Concord Shibley... Scullyville Braden... Mill Creek This includes the following highways, Interstate 40 in Arkansas between mile markers 3 and 18. Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 319 and 325. Interstate 540 between mile markers 1 and 14. Interstate 49 near mile marker 22. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.50 IN
LE FLORE COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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High Wind Warning issued for Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Wind of this magnitude may down trees, power lines, and damage property. If you must drive, watch for objects blowing across the roadway and into your path. Keep a safe distance from cars in adjacent lanes as strong gusts could suddenly push a vehicle outside its lane of travel. Take extra care in high-profile vehicles such as a truck, van, or SUV, or when towing a trailer, as these are more prone to be pushed or even flipped by high winds. High dust concentrations can aggravate asthma and cause respiratory problems, especially in children, the elderly, or those with pre-existing respiratory conditions. The Kansas Department of Health and Environment recommends taking preventative measures such as staying indoors or wearing protective breathing masks, if outside. Target Area: Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ TUESDAY * WHAT...Strong southwest winds during the late morning and early afternoon, shifting to the northwest during the mid to late afternoon. Expect sustained winds ranging anywhere from 30 to 50 mph with gusts up to 65 mph. * WHERE...Portions of northwest Kansas. This includes Interstate 70 from Kanorado to Quinter. * WHEN...From 11 AM MDT /noon CDT/ to 7 PM MDT /8 PM CDT/ Tuesday. * IMPACTS...Dangerous travel conditions associated with strong winds and (potentially) blowing dust, especially on major routes such as Interstate 70, Highway 83, and Highway 283. * ADDITIONAL DETAILS...Southwest or west southwest winds will abruptly shift to the northwest during the afternoon. Near the Colorado border, the wind shift is anticipated to occur during the late morning or early afternoon. In northwest Kansas, along and east of Highway 83, the wind shift is anticipated to occur during the mid to late afternoon.
DECATUR COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Camden, Charlton, Ware by NWS

Effective: 2022-04-07 02:23:00 EDT Expires: 2022-04-07 03:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move immediately to shelter inside a strong building. Stay away from windows. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Camden; Charlton; Ware The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Nassau County in northeastern Florida North central Baker County in northeastern Florida Southwestern Camden County in southeastern Georgia Southeastern Ware County in southeastern Georgia Northeastern Charlton County in southeastern Georgia * Until 300 AM EDT. * At 223 AM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Race Pond to 7 miles southwest of Folkston to 6 miles north of Taylor, moving east at 50 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Kingsland, Hilliard, Folkston, Woodbine, Homeland, Kings Ferry, Tarboro and Colesburg. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CAMDEN COUNTY, GA

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