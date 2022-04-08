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Clay County, AR

Freeze Warning issued for Clay, Greene by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold....

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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Special Weather Statement issued for Clay, Craighead, Greene, Mississippi by NWS

Effective: 2022-03-24 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 02:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Clay; Craighead; Greene; Mississippi Strong thunderstorms will impact portions of Greene, Craighead, central Poinsett, northwestern Mississippi, Clay, northwestern Cross, northwestern Pemiscot and Dunklin Counties through 245 AM CDT At 220 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near McDougal to near Jonesboro to 6 miles west of Cherry Valley. Movement was northeast at 65 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Jonesboro, Paragould, Kennett, Trumann, Malden, Piggott, Manila, Harrisburg, Lake City, Leachville, Campbell, Rector, Lepanto, Bay, Senath, Brookland, Monette, Caraway, Marmaduke and Chalk Bluff Natural Area. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CLAY COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Greene County, AR
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Arkansas State
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Braxton, Clay, Nicholas by NWS

Effective: 2022-03-23 17:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Braxton; Clay; Nicholas THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN NICHOLAS SOUTHWESTERN BRAXTON AND CLAY COUNTIES WILL EXPIRE AT 545 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm.
BRAXTON COUNTY, WV
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
IN THIS ARTICLE
#Clay Greene
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Freeze Warning issued for Southwestern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-03-20 00:00:00 PDT Expires: 2022-03-20 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Southwestern Mendocino Interior FREEZE WARNING IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Southwestern Mendocino Interior County. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors.
MENDOCINO COUNTY, CA
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Flash Flood Warning issued for Chilton, Clay, Coosa, Shelby, Talladega by NWS

Effective: 2022-03-23 02:28:00 CDT Expires: 2022-03-23 03:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Chilton; Clay; Coosa; Shelby; Talladega The National Weather Service in Birmingham has extended the * Flash Flood Warning for Central Chilton County in central Alabama Southeastern Shelby County in central Alabama West Central Clay County in east central Alabama Northwestern Coosa County in east central Alabama Southwestern Talladega County in east central Alabama * Until 345 AM CDT. * At 228 AM CDT, Local law enforcement reported thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. Though heavy rainfall has mostly come to an end, there are reports of numerous flooded and impassable roadways. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Law enforcement reported. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Sylacauga, Clanton, Childersburg, Jemison, Wilsonville, Talladega Springs, Thorsby, Maplesville, Oak Grove, Bon Air, Lay Lake, Marble Valley, Lay Lake Dam, Strickland Crossroads, Gap Of The Mountain, Fayetteville, Mitchell Lake, Chilton County Motor Sports Park, Sycamore and Winterboro. FLASH FLOOD...OBSERVED
CHILTON COUNTY, AL
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Knox, Pierce by NWS

Effective: 2022-04-11 16:04:00 CDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that extreme fire danger conditions are expected. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Knox; Pierce RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST NEBRASKA * Affected Area...In Nebraska, Knox and Pierce. * Winds...South 10 to 15 mph. * Relative Humidity...As low as 19 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
KNOX COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Lake Casitas by NWS

Effective: 2022-04-11 22:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lake Casitas WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 10 AM PDT TUESDAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Lake Casitas. * WHEN...From 10 PM this evening to 10 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
VENTURA COUNTY, CA
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Dust Storm Warning issued for Nye by NWS

Effective: 2022-04-11 13:55:00 PDT Expires: 2022-04-11 15:15:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Nye The National Weather Service in Elko Nevada has issued a * Dust Storm Warning for South central Nye County in south central Nevada * Until 315 PM PDT. * At 149 PM PDT, a dust channel was 8 miles northeast of Tonopah, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with damaging wind in excess of 60 mph. SOURCE...Detected by National Weather Service meteorologists. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. * This will impact the city of Tonopah, Tonopah Airport and locations east of Tonopah along US-6 into north-central Nye county. Locations impacted include Tonopah, Tonopah Airport, Warm Springs and Saulsbury Summit. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
NYE COUNTY, NV
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Red Flag Warning issued for Antelope, Boone, Madison by NWS

Effective: 2022-04-11 16:04:00 CDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that extreme fire danger conditions are expected. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Antelope; Boone; Madison RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST NEBRASKA FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA * Affected Area...In Nebraska, Antelope, Boone and Madison. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 18 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
ANTELOPE COUNTY, NE
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Sierra Madre Range by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Sierra Madre Range WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 8 to 16 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Sierra Madre Range. * WHEN...From 6 PM this evening to noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Outdoor recreation could become life threatening to those caught unprepared for severe winter conditions. Hikers and snowmobilers may easily become disoriented. Frostbite and hypothermia can develop quickly. Blowing snow could significantly reduce visibility.
CARBON COUNTY, WY
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High Wind Warning issued for Santa Barbara County Interior Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Santa Barbara County Interior Mountains; Santa Ynez Mountains Eastern Range HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 10 AM PDT TUESDAY * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...Santa Ynez Mountains Eastern Range and Santa Barbara County Interior Mountains. * WHEN...From 6 PM this evening to 10 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down large objects such as trees and power lines. Power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for Snowy Range by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Snowy Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 6 to 12 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Snowy Range. * WHEN...From 6 PM this evening to noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Outdoor recreation could become life threatening to those caught unprepared for severe winter conditions. Hikers and snowmobilers may easily become disoriented. Frostbite and hypothermia can develop quickly. Blowing snow could significantly reduce visibility.
ALBANY COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Gage, Jefferson, Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Gage; Jefferson; Johnson; Nemaha; Pawnee; Richardson; Saline WIND ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TUESDAY TO MIDNIGHT CDT TUESDAY NIGHT * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Saline, Jefferson, Gage, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson Counties. * WHEN...From noon Tuesday to midnight CDT Tuesday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
GAGE COUNTY, NE

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