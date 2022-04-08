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Alcorn County, MS

Frost Advisory issued for Alcorn, Benton, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, DeSoto, Itawamba by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to...

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Tornado Watch issued for Alcorn, Itawamba, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-03-22 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Itawamba; Monroe; Prentiss; Tishomingo TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN ITAWAMBA MONROE PRENTISS TISHOMINGO THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, BOONEVILLE, CORINTH, FULTON, AND IUKA.
ALCORN COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Frost Advisory issued for Clay, Craighead, Greene, Mississippi by NWS

Effective: 2022-03-27 03:19:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Clay; Craighead; Greene; Mississippi FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures of 33 to 36 will result in frost formation. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill or harm sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CLAY COUNTY, AR
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Cerro Gordo, Emmet, Franklin, Hamilton, Hancock by NWS

Effective: 2022-03-15 05:37:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Cerro Gordo; Emmet; Franklin; Hamilton; Hancock; Hardin; Humboldt; Kossuth; Palo Alto; Pocahontas; Sac; Webster; Winnebago; Worth; Wright DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Much of west central and northern Iowa. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Freezing fog with very minor ice or frost accumulations on elevated surfaces is possible.
CALHOUN COUNTY, IA
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Coahoma, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Chickasaw, Itawamba, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 14:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for northeastern Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for northeastern Mississippi. Target Area: Chickasaw; Itawamba; Monroe The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Chickasaw County in northeastern Mississippi Southern Itawamba County in northeastern Mississippi Monroe County in northeastern Mississippi * Until 345 PM CDT. * At 252 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Okolona to near Prairie to near Griffith, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Amory, Aberdeen, Okolona, Smithville, Tremont, Prairie, New Salem, New Wren, Trebloc, Nettleton, Hatley, Gattman, Quincy, Turon, Egypt, Wise Gap, Wren, Strong, McCondy and Muldon. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHICKASAW COUNTY, MS
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Flood Watch issued for Calhoun, Chickasaw, Monroe, Tallahatchie, Yalobusha by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Monroe; Tallahatchie; Yalobusha FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas and North Mississippi, including the following areas, in East Arkansas, Phillips. In North Mississippi, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tishomingo, Union and Yalobusha. * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, MS
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Lake Wind Advisory issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-19 08:17:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 15 to 20 knots with gusts up to 25 knots. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
AIKEN COUNTY, SC
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Frost Advisory issued for Benton, Carroll, Chester, Crockett, Decatur, Dyer, Fayette by NWS

Effective: 2022-03-27 00:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Benton; Carroll; Chester; Crockett; Decatur; Dyer; Fayette; Gibson; Hardeman; Hardin; Haywood; Henderson; Henry; Lake; Lauderdale; Madison; McNairy; Obion; Shelby; Tipton; Weakley FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM CDT SUNDAY * WHAT...Mostly clear to clear skies, light winds and temperatures of 32 to 36 degrees will result in frost formation. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill or harm sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BENTON COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Frost Advisory#Alcorn Benton Calhoun#Yalobusha Frost Advisory
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Severe Weather Statement issued for Chickasaw, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 14:23:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Chickasaw; Monroe THE TORNADO WARNING FOR CHICKASAW...CALHOUN...SOUTHWESTERN PONTOTOC AND WEST CENTRAL MONROE COUNTIES WILL EXPIRE AT 230 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for northeastern Mississippi.
CHICKASAW COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Coahoma, DeSoto, Quitman, Tate, Tunica by NWS

Effective: 2022-03-21 20:48:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Coahoma; DeSoto; Quitman; Tate; Tunica Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Lee, Phillips, southwestern DeSoto, Coahoma, Tunica, western Tate and northwestern Quitman Counties through 345 AM CDT At 307 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Marianna to near White River National Wildlife Refuge. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
COAHOMA COUNTY, MS
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Frost Advisory issued for Colbert, Cullman, Franklin, Lawrence, Marshall, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-27 03:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Colbert; Cullman; Franklin; Lawrence; Marshall; Morgan FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures in the 33-36 degree range for several hours early Sunday morning will result in widespread frost formation. * WHERE...In Alabama, Colbert, Franklin, Lawrence, Morgan, Marshall and Cullman Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
COLBERT COUNTY, AL
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Frost Advisory issued for Inland McIntosh by NWS

Effective: 2022-03-14 03:23:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Inland McIntosh FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures will fall into the mid 30s resulting in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Beaufort, Coastal Colleton, Coastal Jasper and Charleston Counties. In Georgia, Inland McIntosh County. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
MCINTOSH COUNTY, GA
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Dense Fog Advisory issued for Autauga, Barbour, Bibb, Blount, Bullock, Calhoun, Chambers by NWS

Effective: 2022-03-17 08:38:00 CDT Expires: 2022-03-17 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Autauga; Barbour; Bibb; Blount; Bullock; Calhoun; Chambers; Cherokee; Chilton; Clay; Cleburne; Coosa; Dallas; Elmore; Etowah; Fayette; Greene; Hale; Jefferson; Lamar; Lee; Lowndes; Macon; Marengo; Marion; Montgomery; Perry; Pickens; Pike; Randolph; Russell; Shelby; St. Clair; Sumter; Talladega; Tallapoosa; Tuscaloosa; Walker; Winston DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...All of central Alabama. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
AUTAUGA COUNTY, AL
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Flood Watch issued for Alcorn, Benton, DeSoto, Marshall, Tate, Tippah, Tunica by NWS

Effective: 2022-03-21 10:27:00 CDT Expires: 2022-03-21 22:30:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Alcorn; Benton; DeSoto; Marshall; Tate; Tippah; Tunica FLOOD WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Craighead, Crittenden, Cross, Lee AR, Mississippi, Poinsett and St. Francis. In North Mississippi, Alcorn, Benton MS, DeSoto, Marshall, Tate, Tippah and Tunica. In West Tennessee, Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton. * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
ALCORN COUNTY, MS
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Frost Advisory issued for Dunklin, Pemiscot by NWS

Effective: 2022-03-27 03:19:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Dunklin; Pemiscot FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures of 33 to 36 will result in frost formation. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill or harm sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
DUNKLIN COUNTY, MO
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Frost Advisory issued for Blount, Calhoun, Cherokee, Clay, Cleburne, Etowah, Jefferson by NWS

Effective: 2022-03-27 03:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Blount; Calhoun; Cherokee; Clay; Cleburne; Etowah; Jefferson; Marion; Randolph; Shelby; St. Clair; Talladega; Walker; Winston FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Northern portions of Central Alabama. * WHEN...From 3 AM to 8 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLOUNT COUNTY, AL
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Frost Advisory issued for Charleston by NWS

Effective: 2022-03-14 02:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Charleston FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Charleston County. In Georgia, Inland McIntosh County. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CHARLESTON COUNTY, SC
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Tornado Warning issued for Calhoun, Chickasaw, Monroe, Pontotoc by NWS

Effective: 2022-03-22 14:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Monroe; Pontotoc A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 230 PM CDT FOR CHICKASAW...CALHOUN...SOUTHWESTERN PONTOTOC AND WEST CENTRAL MONROE COUNTIES At 209 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located over Slate Springs, or 24 miles east of Grenada, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Houston, Okolona, Bruce, Calhoun City, Vardaman, Derma, Pittsboro, Slate Springs, Sabougla, Pyland, Randolph, Trebloc, Houlka, New Houlka, Algoma, Big Creek, Woodland, Robbs, Thorn and Egypt. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CALHOUN COUNTY, MS
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Flood Advisory issued for DeSoto by NWS

Effective: 2022-03-17 20:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: DeSoto FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 645 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following counties, in East Arkansas, Crittenden. In North Mississippi, DeSoto. In West Tennessee, Shelby. * WHEN...Until 645 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 346 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Up to 1 inch of rain has fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Bartlett, Southaven, Collierville, Germantown, Olive Branch, West Memphis, Horn Lake, Millington, Cordova, T O Fuller State Park, Memphis, Lakeland, Arlington, Walls, Midtown Memphis, Southeast Memphis, Frayser, Ellendale, Downtown Memphis and Whitehaven. - http://www.weather.gov/safety/flood
DESOTO COUNTY, MS

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