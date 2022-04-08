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Anderson County, KS

Freeze Warning issued for Anderson, Brown, Clay, Cloud, Coffey, Dickinson, Douglas by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing...

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Freeze Warning issued for Baker, Calhoun, Clay, Dougherty, Early, Lee, Miller, Quitman by NWS

Effective: 2022-03-14 05:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Dougherty; Early; Lee; Miller; Quitman; Randolph; Terrell FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 5 AM EDT /4 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low 30s are possible. * WHERE...Southeast Alabama, southwest Georgia, and portions of the western Florida Panhandle. * WHEN...5 AM EDT / 4 AM CDT/ To 9 AM EDT/ 8 AM CDT Monday Morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
BAKER COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-13 03:55:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Hancock; Harrison; Jackson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Portions of southeast and southern Mississippi and southeast Louisiana. * WHEN...Until 10 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
HANCOCK COUNTY, MS
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Freeze Warning issued for Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston by NWS

Effective: 2022-03-14 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-14 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Coffee; Dale; Geneva; Henry; Houston FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 5 AM EDT /4 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low 30s are possible. * WHERE...Southeast Alabama, southwest Georgia, and portions of the western Florida Panhandle. * WHEN...5 AM EDT / 4 AM CDT/ To 9 AM EDT/ 8 AM CDT Monday Morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
COFFEE COUNTY, AL
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Tornado Warning issued for Clay, Lowndes, Oktibbeha by NWS

Effective: 2022-03-22 15:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Clay; Lowndes; Oktibbeha The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Northeastern Oktibbeha County in northeastern Mississippi Southeastern Clay County in northeastern Mississippi Northern Lowndes County in northeastern Mississippi * Until 345 PM CDT. * At 301 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Muldrow, or near West Point, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near West Point around 305 PM CDT. Waverly around 310 PM CDT. Columbus AFB around 315 PM CDT. Kolola Springs around 320 PM CDT. Caledonia around 325 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, MS
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Freeze Warning issued for Anderson, Bledsoe, Bradley, Grainger, Hamblen, Hamilton by NWS

Effective: 2022-03-27 02:12:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Anderson; Bledsoe; Bradley; Grainger; Hamblen; Hamilton; Jefferson; Knox; Loudon; Marion; McMinn; Meigs; Rhea; Roane; Sequatchie; Union FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
ANDERSON COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Anderson, Henderson by NWS

Effective: 2022-03-14 20:03:00 CDT Expires: 2022-03-14 20:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Anderson; Henderson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM CDT FOR EASTERN HENDERSON AND NORTHERN ANDERSON COUNTIES At 802 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Frankston, or 14 miles north of Palestine, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Palestine, Athens, Chandler, Frankston, Brownsboro, Berryville, Edom, Coffee City, Murchison, Poynor and Moore Station. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDERSON COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Attala, Choctaw, Clarke, Clay, Jasper, Jones, Kemper by NWS

Effective: 2022-03-14 05:54:00 CDT Expires: 2022-03-14 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Attala; Choctaw; Clarke; Clay; Jasper; Jones; Kemper; Lauderdale; Leake; Lowndes; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Smith; Winston FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions eastern Mississippi. * WHEN...Until 8 AM CDT today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
ATTALA COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Anderson, Coffey, Douglas, Franklin, Jefferson, Lyon, Osage by NWS

Effective: 2022-03-18 03:51:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Anderson; Coffey; Douglas; Franklin; Jefferson; Lyon; Osage; Shawnee WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Jefferson, Shawnee, Douglas, Lyon, Osage, Franklin, Coffey and Anderson Counties. * WHEN...Until noon CDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ANDERSON COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Brown, Clay, Dickinson, Geary, Jackson, Marshall, Morris by NWS

Effective: 2022-03-18 11:51:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Brown; Clay; Dickinson; Geary; Jackson; Marshall; Morris; Nemaha; Pottawatomie; Riley; Wabaunsee; Washington WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT NOON CDT TODAY North winds will remain breezy this afternoon, but are no longer expected to reach advisory levels. Thus, the Wind Advisory will be allowed to expire.
BROWN COUNTY, KS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for Bulloch, Candler, Effingham, Evans, Inland Bryan by NWS

Effective: 2022-03-14 03:23:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Bulloch; Candler; Effingham; Evans; Inland Bryan; Inland Chatham; Inland Liberty; Jenkins; Long; Screven; Tattnall FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BRYAN COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Clay by NWS

Effective: 2022-03-28 20:43:00 CDT Expires: 2022-04-04 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Clay The Flood Warning is extended for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Buffalo River near Dilworth affecting Clay County. The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Two Rivers River near Hallock affecting Kittson County. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING FOR SNOWMELT REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Fargo. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 23.0 feet, North Broadway bridge floods (Fargo/Moorhead). * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 PM CDT Monday the stage was 22.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 PM CDT Monday was 23.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Sunday. - Flood stage is 18.0 feet.
CLAY COUNTY, MN
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NWS
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Extreme Fire Danger issued for Coffey by NWS

Effective: 2022-03-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-13 19:00:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Coffey extreme fire danger today The rangeland fire danger index will be in the extreme category this afternoon. Extreme fire danger means that fires start quickly...spread furiously and burn intensely. All fires are potentially serious. All outdoor burning should be avoided in areas with extreme fire danger. Check with local authorities to ensure burning is allowed before starting a planned burn.
COFFEY COUNTY, KS
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Dense Fog Advisory issued for Cherokee, Clay, Dickinson, Lyon, O'Brien, Osceola, Plymouth by NWS

Effective: 2022-03-15 02:25:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Cherokee; Clay; Dickinson; Lyon; O'Brien; Osceola; Plymouth; Sioux DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CHEROKEE COUNTY, IA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Christian, Douglas, Greene, Webster by NWS

Effective: 2022-03-18 05:41:00 CDT Expires: 2022-03-18 06:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Christian; Douglas; Greene; Webster A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR SOUTHWESTERN WEBSTER...WESTERN DOUGLAS...EASTERN CHRISTIAN AND SOUTHEASTERN GREENE COUNTIES At 541 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Strafford to near Rogersville to 9 miles east of Sparta to 9 miles east of Taneyville, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Northern Springfield... Rogersville Strafford... Seymour Fordland... Diggins Turners... Elkhead Bruner... Keltner Northview... Rome Goodhope... Dogwood This includes Interstate 44 between mile markers 82 and 96. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHRISTIAN COUNTY, MO
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Fire Weather Watch issued for Aurora, Bon Homme, Brule, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Aurora; Bon Homme; Brule; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; McCook; Turner; Union; Yankton FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW AFTERNOON HUMIDITY FOR PORTIONS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA...EXTREME NORTHEAST NEBRASKA...AND WEST CENTRAL IOWA * AFFECTED AREA...Iowa fire weather zones 020 and 031. Nebraska fire weather zones 013 and 014. South Dakota fire weather zones 050, 057, 058, 059, 060, 061, 063, 064, 065, 066, 068, 069, 070, and 071. * WIND...South winds 15 to 25 mph with gusts to 35 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
AURORA COUNTY, SD
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Special Weather Statement issued for Buena Vista, Cherokee, Clay, Dickinson, Ida, O'Brien, Osceola by NWS

Effective: 2022-03-20 15:36:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buena Vista; Cherokee; Clay; Dickinson; Ida; O'Brien; Osceola VERY HIGH FIRE DANGER TODAY Mild temperatures, dry conditions, and breezy south to southeast winds will promote very high fire danger this afternoon and early evening. Please use extreme caution with any outdoor activity that may spark a fire. Any fires that develop will likely spread rapidly.
BUENA VISTA COUNTY, IA
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Wind Advisory issued for Clay, Dickinson, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 03:59:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Dickinson; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Washington and Clay Counties. * WHEN...From 1 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLAY COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for Clay, Cloud, Marshall, Ottawa, Republic, Riley, Washington by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-25 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clay; Cloud; Marshall; Ottawa; Republic; Riley; Washington RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONES 008, 009, 010, 020, 021, 022, AND 034 * AFFECTED AREA...Fire weather zones 008, 009, 010, 020, 021, 022, and 034. * WIND...Northwest winds sustained near 20 mph with gusts around 30 mph. * HUMIDITY...Between 18 and 22 percent. * HIGHEST THREAT...Located across north central into parts of northeast Kansas. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CLAY COUNTY, KS
weather.gov

Tornado Warning issued for Anderson, Freestone by NWS

Effective: 2022-03-21 21:07:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Anderson; Freestone The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Tornado Warning for Northeastern Freestone County in central Texas Northwestern Anderson County in central Texas * Until 945 PM CDT. * At 907 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Fairfield Lake State Park, or 13 miles east of Fairfield, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Frankston, Berryville and Fairfield Lake State Park. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN
ANDERSON COUNTY, TX

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