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Appling County, GA

Wind Advisory issued for Appling, Atkinson, Bacon, Brantley, Clinch, Coastal Camden by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 14:55:00 EDT Expires: 2022-04-09 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a...

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Winter Weather Advisory issued for Chukchi Sea Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 19:00:00 AKDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chukchi Sea Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Total snow accumulations of 1 to 2 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Chukchi Sea Coast from Cape Krusenstern north. * WHEN...7 PM today to 10 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
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KTAL

Storms increasing Tornado Watch in effect

Tornado Watch: Thunderstorms are increasing over the northwestern half of the ArkLaTex. The National Weather Service has issued a Tornado Watch for all of NE TX, most of NW LA, and the southern half of SW AR until 4 am. There is a strong storm north of Sulphur Springs that is moving towards Texarkana with an estimated ETA based on its current speed of 12:30 to 1 am.
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Ware County, GA
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Glynn, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 17:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Glynn; Wayne TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN GLYNN WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, ORTEGA, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. SIMONS, THALMANN, WAYNESVILLE, AND YULEE.
BRANTLEY COUNTY, GA
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Severe Weather Statement issued for Atkinson, Clinch, Ware by NWS

Effective: 2022-03-19 17:24:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Atkinson; Clinch; Ware THE TORNADO WARNING FOR SOUTHERN ATKINSON...NORTHWESTERN WARE AND NORTHWESTERN CLINCH COUNTIES IS CANCELLED The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, large hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. However small hail, gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm.
ATKINSON COUNTY, GA
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Tornado Warning issued for Atkinson, Clinch, Ware by NWS

Effective: 2022-03-19 17:29:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Atkinson; Clinch; Ware The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for Southern Atkinson County in southeastern Georgia Northwestern Ware County in southeastern Georgia Northwestern Clinch County in southeastern Georgia * Until 600 PM EDT. * At 529 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles southwest of Pearson, moving east at 35 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Pearson around 540 PM EDT. Cogdell around 550 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Millwood and Axson. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
ATKINSON COUNTY, GA
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Frost Advisory issued for Beaufort, Charleston, Coastal Colleton, Coastal Jasper by NWS

Effective: 2022-03-14 03:23:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures will fall into the mid 30s resulting in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Beaufort, Coastal Colleton, Coastal Jasper and Charleston Counties. In Georgia, Inland McIntosh County. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BEAUFORT COUNTY, SC
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#Coastal Camden#Coastal Glynn#Coffee#Inland Camden#Northeastern Charlton#Western Charlton Wind
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Chill Advisory issued for Coastal Charlotte, Coastal Citrus, Coastal Hernando by NWS

Effective: 2022-03-13 02:00:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Chill Advisory means that cold air and the wind will combine to create low wind chills. Hypothermia can occur if precautions are not taken. Make sure you wear a hat and gloves. Target Area: Coastal Charlotte; Coastal Citrus; Coastal Hernando; Coastal Hillsborough; Coastal Lee; Coastal Levy; Coastal Manatee; Coastal Pasco; Coastal Sarasota; DeSoto; Hardee; Highlands; Inland Charlotte; Inland Citrus; Inland Hernando; Inland Hillsborough; Inland Lee; Inland Levy; Inland Manatee; Inland Pasco; Inland Sarasota; Pinellas; Polk; Sumter WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM EST TO 10 AM EDT SUNDAY * WHAT...Very cold wind chills expected. Wind chills in the lower 20s are expected across the Nature Coast with mid 20s to lower 30s elsewhere. * WHERE...Portions of west central and southwest Florida. * WHEN...From 1 AM EST to 10 AM EDT Sunday.
CHARLOTTE COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for Apple and Lucerne Valleys, Coachella Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 19:51:00 PDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Apple and Lucerne Valleys; Coachella Valley; Riverside County Mountains; San Diego County Deserts; San Diego County Mountains; San Gorgonio Pass Near Banning WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM PDT THIS EVENING Winds will turn more northerly overnight and decrease below Advisory levels most areas.
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Central Siskiyou County by NWS

Effective: 2022-03-12 22:50:00 PDT Expires: 2022-03-12 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Central Siskiyou County WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM PST THIS EVENING Gusty winds will continue to gradually lower late this evening into tonight.
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Wind Advisory issued for Corson by NWS

Effective: 2022-03-24 14:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 02:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Corson WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 2 AM MDT FRIDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Corson County. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 2 AM MDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
CORSON COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Barnstable, Dukes, Nantucket by NWS

Effective: 2022-03-13 03:50:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Barnstable; Dukes; Nantucket WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Barnstable MA, Dukes MA and Nantucket MA Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
NANTUCKET, MA
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Special Weather Statement issued for Coastal Camden, Coastal Glynn, Inland Glynn by NWS

Effective: 2022-03-19 10:10:00 EDT Expires: 2022-03-19 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Coastal Camden; Coastal Glynn; Inland Glynn A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Camden and central Glynn Counties through 900 PM EDT At 813 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 7 miles east of Waverly, or 8 miles southwest of Brunswick, moving east at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph, pea size hail, and minor flooding due to heavy rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Minor flooding due to heavy rainfall is possible. Locations impacted include Brunswick, St. Simons Island, Woodbine, Dock Junction, Country Club Estates, Waverly, Sea Island, Jekyll Island and Dover Bluff. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CAMDEN COUNTY, GA
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Wind Chill Advisory issued for Russell, Washington by NWS

Effective: 2022-03-13 03:30:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use caution while traveling outside. Wear appropriate clothing, a hat, and gloves. Target Area: Russell; Washington WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills as low as 10 below zero. * WHERE...Far east Tennessee Mountains and the higher elevations of southwest Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken.
RUSSELL COUNTY, VA
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Wind Advisory issued for Santa Clarita Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 06:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 06:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Clarita Valley WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO 6 AM PDT MONDAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Clarita Valley. * WHEN...From 6 AM Sunday to 6 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Belknap, Cheshire, Coastal Rockingham, Eastern Hillsborough by NWS

Effective: 2022-03-13 02:28:00 EDT Expires: 2022-03-13 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Belknap; Cheshire; Coastal Rockingham; Eastern Hillsborough; Interior Rockingham; Merrimack; Southern Carroll; Strafford; Western And Central Hillsborough WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT EARLY THIS MORNING * WHAT...West winds 15 to 20 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of southwest and western Maine. Portions of central, northern, and southern New Hampshire. * WHEN...Until 5 AM EDT early this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BELKNAP COUNTY, NH
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Wind Advisory issued for Androscoggin, Central Interior Cumberland, Coastal Cumberland by NWS

Effective: 2022-03-13 02:28:00 EDT Expires: 2022-03-13 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Androscoggin; Central Interior Cumberland; Coastal Cumberland; Coastal York; Interior Cumberland Highlands; Interior York; Southern Franklin; Southern Oxford WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT EARLY THIS MORNING * WHAT...West winds 15 to 20 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of southwest and western Maine. Portions of central, northern, and southern New Hampshire. * WHEN...Until 5 AM EDT early this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ANDROSCOGGIN COUNTY, ME
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High Surf Advisory issued for Baldwin Coastal, Mobile Coastal by NWS

Effective: 2022-03-22 18:02:00 CDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Baldwin Coastal; Mobile Coastal COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT WEDNESDAY NIGHT HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE THURSDAY NIGHT * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 5 to 8 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, minor coastal flooding expected. For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents. * WHERE...Mobile Coastal and Baldwin Coastal Counties. * WHEN...For the High Surf Advisory, until midnight CDT Wednesday night. For the Coastal Flood Advisory, from 1 PM this afternoon to 9 PM CDT this evening. For the High Rip Current Risk, through late Thursday night. * IMPACTS...Flooding of lots, parks, and roads with only isolated road closures expected. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BALDWIN COUNTY, AL

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