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Alachua County, FL

Wind Advisory issued for Baker, Bradford, Central Marion, Coastal Duval by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 14:55:00 EDT Expires: 2022-04-09 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor...

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Wind Advisory issued for Humboldt County by NWS

Effective: 2022-04-11 11:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Humboldt County; Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; Southwest Elko County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 20 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Humboldt County, Northern Lander County and Northern Eureka County, Southern Lander County and Southern Eureka County and Southwest Elko County. * WHEN...From 11 AM to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. * ADDITIONAL DETAILS...Light snow showers are expected with this system. Blowing snow is likely at times, which may result in reduced visibilities.
ELKO COUNTY, NV
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Lake Wind Advisory issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-19 08:17:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 15 to 20 knots with gusts up to 25 knots. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
AIKEN COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Baker, Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BAKER COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for McCurtain by NWS

Effective: 2022-03-18 15:15:00 CDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: McCurtain WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West northwest winds near 20 mph with gusts between 35 to 40 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southeast Oklahoma, south central and southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
MCCURTAIN COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Belknap, Cheshire, Coastal Rockingham, Eastern Hillsborough by NWS

Effective: 2022-03-13 02:28:00 EDT Expires: 2022-03-13 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Belknap; Cheshire; Coastal Rockingham; Eastern Hillsborough; Interior Rockingham; Merrimack; Southern Carroll; Strafford; Western And Central Hillsborough WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT EARLY THIS MORNING * WHAT...West winds 15 to 20 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of southwest and western Maine. Portions of central, northern, and southern New Hampshire. * WHEN...Until 5 AM EDT early this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BELKNAP COUNTY, NH
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Dense Fog Advisory issued for Coastal Rockingham by NWS

Effective: 2022-03-18 02:00:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should exercise caution and be prepared for rapidly changing visibilities. Slow down and allow extra distance between vehicles. Always use low beams in the fog. Target Area: Coastal Rockingham DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of south central, southwest, and western Maine. Portions of southern New Hampshire. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Low visibility could make driving conditions hazardous.
ROCKINGHAM COUNTY, NH
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Frost Advisory issued for Beaufort, Coastal Colleton, Coastal Jasper by NWS

Effective: 2022-03-14 02:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Beaufort; Coastal Colleton; Coastal Jasper FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...Beaufort, Coastal Colleton and Coastal Jasper Counties. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BEAUFORT COUNTY, SC
IN THIS ARTICLE
#South Central#Wind Advisory#Coastal Duval#Central Marion#Coastal Flagler#Coastal Nassau#Coastal St Johns#Eastern Alachua#Eastern Clay#Eastern Marion#Eastern Putnam#Inland Flagler#Inland Nassau#Inland St Johns#Trout River#Western Alachua#Western Clay
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Butler, Cowley, Harvey, Marion, Sedgwick, Sumner by NWS

Effective: 2022-03-22 20:55:00 CDT Expires: 2022-03-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Butler; Cowley; Harvey; Marion; Sedgwick; Sumner WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 25 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of south-central Kansas. * WHEN...Until 1 AM CDT tonight. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
BUTLER COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Central Marion, Western Marion by NWS

Effective: 2022-03-15 21:38:00 EDT Expires: 2022-03-15 23:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service office in Jacksonville. Target Area: Central Marion; Western Marion A strong thunderstorm will impact portions of south central Marion County through 1145 PM EDT At 1104 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Wildwood, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Weirsdale, Ocklawaha, Silver Springs Shores, Lake Weir, Belleview and Summerfield. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
MARION COUNTY, FL
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Rip Current Statement issued for Coastal Duval, Coastal Flagler, Coastal Nassau by NWS

Effective: 2022-03-16 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Duval; Coastal Flagler; Coastal Nassau; Coastal St. Johns HIGH RIP CURRENT RISK IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents expected. * WHERE...Northeast Florida Beaches. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
DUVAL COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for Coastal North Bay Including Point Reyes National Seashore by NWS

Effective: 2022-03-27 16:00:00 PDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Coastal North Bay Including Point Reyes National Seashore; North Bay Interior Valleys; North Bay Mountains; San Francisco; San Francisco Bay Shoreline WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT MONDAY * WHAT...South winds 15 to 30 mph with intermittent gusts 35 to 50 mph possible. * WHERE...San Francisco, Coastal North Bay Including Point Reyes National Seashore, North Bay Interior Valleys, North Bay Mountains and San Francisco Bay Shoreline. * WHEN...Until 5 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Southerly pressure gradient is increasing and we are already seeing strong gusts 40 to 45 mph at SFO. Hi- resolution models indicate that enhanced winds could spread into the North Bay as the evening progresses.
SAN FRANCISCO, CA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Bee, Coastal Kleberg, Coastal Nueces, Duval, Inland Kleberg by NWS

Effective: 2022-03-22 18:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Residents are urged to exercise care with respect to all outdoor activities that could inadvertently cause wildfires. Report wildfires quickly to the nearest fire department or law enforcement office. Target Area: Bee; Coastal Kleberg; Coastal Nueces; Duval; Inland Kleberg; Inland Nueces; Inland San Patricio; Jim Wells; Kleberg Islands; La Salle; Live Oak; McMullen; Nueces Islands; Webb Critical Fire Danger Conditions Expected Today .Northwest winds of 20 mph with gusts to 30 mph will continue this early evening. Relative humidity will fall to 25 to 35 percent for the coastal regions of the southern Coastal Bend to 15 to 25 percent Brush Country. Conditions are expected to improve this evening as winds decrease and humidity values increase. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND VERY LOW HUMIDITY FOR THE SOUTHERN COASTAL BEND TO BRUSH COUNTRY * TIMING...Through 9 PM. * WIND...Northwest 20 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...25 to 35 percent coastal region of southern Coastal Bend to 15 to 25 percent Brush Country. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BEE COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Central Brewster County, Chinati Mountains, Chisos Basin by NWS

Effective: 2022-03-21 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Brewster County; Chinati Mountains; Chisos Basin; Loving; Lower Brewster County; Marfa Plateau; Mitchell; Presidio Valley; Terrell; Ward; Winkler WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of southwest and western Texas. * WHEN...From 9 AM CDT /8 AM MDT/ Monday to midnight CDT /11 PM MDT/ Monday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Blowing dust may reduce visibility and make travel difficult.
BREWSTER COUNTY, TX
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Frost Advisory issued for Coastal Georgetown, Coastal Horry by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Coastal Georgetown; Coastal Horry FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low 33 to 36 may result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Coastal Horry and Coastal Georgetown Counties. In North Carolina, Coastal Pender, Coastal New Hanover and Coastal Brunswick Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered. * ADDITIONAL DETAILS...Temperature sensitive pets should be protected.
GEORGETOWN COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Bowie, Camp, Cass, Cherokee, Franklin, Gregg, Harrison, Marion by NWS

Effective: 2022-03-18 15:15:00 CDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Bowie; Camp; Cass; Cherokee; Franklin; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Nacogdoches; Panola; Red River; Rusk; Shelby; Smith; Titus; Upshur; Wood WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West northwest winds near 20 mph with gusts between 35 to 40 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southeast Oklahoma, south central and southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
BOWIE COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS

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