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Adair County, MO

Freeze Warning issued for Adair, Andrew, Atchison, Bates, Buchanan, Caldwell, Carroll by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water...

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Freeze Warning issued for Bulloch, Candler, Effingham, Evans, Inland Bryan by NWS

Effective: 2022-03-14 03:23:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Bulloch; Candler; Effingham; Evans; Inland Bryan; Inland Chatham; Inland Liberty; Jenkins; Long; Screven; Tattnall FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BRYAN COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Burke, Columbia, Lincoln, McDuffie, Richmond by NWS

Effective: 2022-03-13 01:15:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Burke; Columbia; Lincoln; McDuffie; Richmond FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low to mid 20s. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 11 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BURKE COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Allendale, Charleston, Dorchester, Hampton, Inland Berkeley by NWS

Effective: 2022-03-13 10:32:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Allendale; Charleston; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY MORNING FREEZE WARNING WILL EXPIRE AT 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 possible. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...From late tonight through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Freeze Warning issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-13 01:15:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low to mid 20s. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 11 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
AIKEN COUNTY, SC
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Holt County, MO
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Freeze Warning issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-13 03:55:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Hancock; Harrison; Jackson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Portions of southeast and southern Mississippi and southeast Louisiana. * WHEN...Until 10 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
HANCOCK COUNTY, MS
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Freeze Warning issued for Banks, Barrow, Bartow, Carroll, Catoosa, Chattooga, Cherokee by NWS

Effective: 2022-03-13 10:35:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Banks; Barrow; Bartow; Carroll; Catoosa; Chattooga; Cherokee; Clayton; Cobb; Coweta; Dade; Dawson; DeKalb; Douglas; Fannin; Fayette; Floyd; Forsyth; Gilmer; Gordon; Gwinnett; Hall; Haralson; Heard; Jackson; Lumpkin; Murray; North Fulton; Paulding; Pickens; Polk; South Fulton; Towns; Union; Walker; White; Whitfield FREEZE WARNING WILL EXPIRE AT 11 AM EDT THIS MORNING Temperatures will continue to rise above freezing through midday, therefore the Freeze Warning for north Georgia will be allowed to expire by 11 AM.
BANKS COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Baldwin, Banks, Barrow, Bartow, Bibb, Bleckley, Butts, Carroll by NWS

Effective: 2022-03-14 03:37:00 EDT Expires: 2022-03-14 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Baldwin; Banks; Barrow; Bartow; Bibb; Bleckley; Butts; Carroll; Catoosa; Chattahoochee; Chattooga; Cherokee; Clarke; Clayton; Cobb; Coweta; Crawford; Crisp; Dade; DeKalb; Dodge; Dooly; Douglas; Emanuel; Fayette; Floyd; Forsyth; Glascock; Gordon; Greene; Gwinnett; Hall; Hancock; Haralson; Harris; Heard; Henry; Houston; Jackson; Jasper; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Macon; Madison; Marion; Meriwether; Monroe; Montgomery; Morgan; Murray; Muscogee; Newton; North Fulton; Oconee; Oglethorpe; Paulding; Peach; Pike; Polk; Pulaski; Putnam; Rockdale; Schley; South Fulton; Spalding; Stewart; Sumter; Talbot; Taliaferro; Taylor; Telfair; Toombs; Treutlen; Troup; Twiggs; Upson; Walker; Walton; Warren; Washington; Webster; Wheeler; Whitfield; Wilcox; Wilkes; Wilkinson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28. * WHERE...Portions of central, east central, north central, northeast, northwest, southeast and west central Georgia. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing. * ADDITIONAL DETAILS...Several counties in far northeast Georgia were excluded from this Warning because our local Frost/Freeze program (for the higher elevations of northeast Georgia) does not begin until mid April. Also, the low temperatures expected for tonight across those areas is closer to normal for this time of year (compared to Sunday morning).
BALDWIN COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston by NWS

Effective: 2022-03-14 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-14 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Coffee; Dale; Geneva; Henry; Houston FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 5 AM EDT /4 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low 30s are possible. * WHERE...Southeast Alabama, southwest Georgia, and portions of the western Florida Panhandle. * WHEN...5 AM EDT / 4 AM CDT/ To 9 AM EDT/ 8 AM CDT Monday Morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
COFFEE COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Adair Andrew#Chariton#Daviess#Nodaway#Saline
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Freeze Warning issued for Holmes, North Walton by NWS

Effective: 2022-03-14 05:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Holmes; North Walton FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 5 AM EDT /4 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low 30s are possible. * WHERE...Southeast Alabama, southwest Georgia, and portions of the western Florida Panhandle. * WHEN...5 AM EDT / 4 AM CDT/ To 9 AM EDT/ 8 AM CDT Monday Morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
HOLMES COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Carroll, Chariton, Linn, Livingston by NWS

Effective: 2022-03-23 22:30:00 CDT Expires: 2022-03-25 02:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Carroll; Chariton; Linn; Livingston The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri Grand River near Sumner affecting Linn MO, Chariton, Livingston and Carroll Counties. For the Grand River...including Sumner...Minor flooding is forecast. This product along with additional weather and stream information is available at www.weather.gov/kc/. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM WEDNESDAY EVENING TO EARLY FRIDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Grand River near Sumner. * WHEN...From Wednesday evening to early Friday morning. * IMPACTS...At 23.0 feet, Bottomland 1 to 2 miles south of the gage begins to flood. At 26.0 feet, Rural land adjacent to the river is flooded. At 28.0 feet, Rural roads are under water. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 10.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late tomorrow evening to a crest of 26.5 feet early Thursday morning. It will then fall below flood stage early Thursday morning. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Obs Forecasts Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu 1pm 1pm 1pm Grand River Sumner 26.0 10.0 Tue 9am 11.1 22.7 23.3
CARROLL COUNTY, MO
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Advisory issued for Carroll by NWS

Effective: 2022-03-23 21:59:00 EDT Expires: 2022-03-24 01:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Carroll FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 1130 PM EDT THIS EVENING The Flood Advisory will expire at 1130 PM EDT this evening for a portion of southwest Virginia, including the following counties and independent city, Carroll, City of Galax and Grayson. Rainfall has diminished within the warned area and flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
CARROLL COUNTY, VA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Special Weather Statement issued for Buchanan, Dickenson by NWS

Effective: 2022-03-13 05:38:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buchanan; Dickenson SLICK SPOTS EXPECTED OVERNIGHT THROUGH EARLY SUNDAY MORNING Temperatures dropping through the teens and into the single digits overnight will allow re-freezing of melted snow, especially on secondary and untreated road surfaces, as well as bridges and overpasses. Also watch for patches of packed snow, as well as blowing snow in open areas, also causing slick conditions. If traveling this morning, use caution, slow down, and allow extra time to reach your destination.
BUCHANAN COUNTY, VA
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Freeze Warning issued for Adams, Attala, Bolivar, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clarke by NWS

Effective: 2022-03-13 04:05:00 CDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Adams; Attala; Bolivar; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Humphreys; Issaquena; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Sharkey; Simpson; Smith; Sunflower; Warren; Washington; Webster; Winston; Yazoo FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...This morning, sub-freezing low temperatures in the low to middle 20s. * WHERE...Portions of northeast Louisiana, central, east central, north central, northeast, northwest and west central Mississippi and southeast Arkansas. * WHEN...Until 9 AM CDT today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ADAMS COUNTY, MS
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Flash Flood Warning issued for Bastrop, Caldwell, Guadalupe, Hays, Lee, Travis, Williamson by NWS

Effective: 2022-03-22 02:19:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Bastrop; Caldwell; Guadalupe; Hays; Lee; Travis; Williamson FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 345 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR CENTRAL BASTROP, CALDWELL, NORTHEASTERN GUADALUPE, SOUTHEASTERN HAYS, NORTHWESTERN LEE, SOUTHEASTERN TRAVIS AND SOUTHEASTERN WILLIAMSON COUNTIES At 219 AM CDT, Doppler radar indicated rainfall rates have decreased rapidly across the warned area. Between 1 and 7 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts up to 1/4 inch are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Life threatening flash flooding. Thunderstorms producing flash flooding. SOURCE...Radar. IMPACT...Life threatening flash flooding of creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses. Some locations that will experience flash flooding include Austin, San Marcos, Pflugerville, Kyle, Seguin, Taylor, Buda, Lockhart, Elgin, Bastrop, Luling, Wimberley, Austin Bergstrom Int Airport, Tanglewood Forest, Manor, Rollingwood, Martindale, Uhland, Mustang Ridge and Thrall. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED FLASH FLOOD DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
BASTROP COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Buchanan, Dickenson by NWS

Effective: 2022-03-12 22:57:00 EDT Expires: 2022-03-12 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Buchanan; Dickenson WINTER STORM WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM EST THIS EVENING The majority of snow as come to an end, though a few isolated snow showers may continue tonight. Gusty winds will allow for some blowing snow and reduced visibilities at times. Drivers should use caution if traveling in the area tonight.
BUCHANAN COUNTY, VA
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Tornado Warning issued for Carroll, Patrick by NWS

Effective: 2022-03-23 23:35:00 EDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Carroll; Patrick A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT FOR NORTHEASTERN SURRY...SOUTHEASTERN CARROLL AND SOUTHWESTERN PATRICK COUNTIES At 1134 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Flat Rock, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Mount Airy Flat Rock Ararat Cana and Toast. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CARROLL COUNTY, VA
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Flood Warning issued for Caldwell, Grant, La Salle, Winn by NWS

Effective: 2022-03-26 06:00:00 CDT Expires: 2022-03-28 08:31:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Friday evening at 845 PM CDT. Target Area: Caldwell; Grant; La Salle; Winn The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana Little River Of Louisiana Near Rochelle affecting Caldwell, Winn, La Salle and Grant Parishes. For the Little River Of Louisiana...including Rochelle...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING TO MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Little River Of Louisiana Near Rochelle. * WHEN...From Saturday morning to Monday morning. * IMPACTS...At 32.0 feet, Expect minor lowland flooding with some camps and recreational areas facing flooding. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:30 PM CDT Thursday the stage was 28.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Saturday morning to a crest of 32.5 feet Saturday evening. It will then fall below flood stage early Sunday afternoon. - Flood stage is 32.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 32.8 feet on 12/04/1969. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALDWELL PARISH, LA

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