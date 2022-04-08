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Taliaferro County, GA

Flood Warning issued for Taliaferro, Wilkes by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 22:37:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur...

alerts.weather.gov

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Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
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Severe Storms With Damaging Winds, Downpours, Isolated Tornadoes Will Lead To Temperature Swing

A new storm system with severe thunderstorms will bring downpours, gusty winds and the chance for isolated tornadoes, leading to a big swing in temperatures. Wednesday, March 30 will be mostly cloudy with the high temperature climbing into the mid 40s and calmer winds. There will be a slight chance of rain and snow showers in the mid afternoon, followed by a chance of light rain through the evening and overnight.
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#Flood#Extreme Weather
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Johnson County WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations of 5 to 8 inches possible. * WHERE...Northeast Johnson County. * WHEN...From late Monday night through late Tuesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult at times including along Interstates 25 and 90. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less.
JOHNSON COUNTY, WY
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NWS
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Cody Foothills by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Cody Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations of 3 to 6 inches possible. * WHERE...Cody Foothills. * WHEN...From Monday evening through late Tuesday night. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less.
PARK COUNTY, WY
weather.gov

Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Butte, Harding, Northern Meade Co Plains, Perkins, Ziebach by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Winter Storm Watch for blizzard conditions means falling and blowing snow with strong winds may produce dangerous whiteout conditions. Monitor NOAA weather radio, local radio or television, or the Internet for updates on this potentially dangerous storm. Take time to prepare for severe winter conditions before the storm develops. Target Area: Butte; Harding; Northern Meade Co Plains; Perkins; Ziebach WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions possible. Total snow accumulations of 6 inches or more possible, with 12 inches or more possible across far northwest South Dakota. Winds could gust as high as 50 mph Tuesday afternoon through Wednesday evening. * WHERE...Harding County, Perkins County, Butte County, the Northern Meade County Plains and Ziebach County. This includes the Tribal Lands of the Cheyenne River Reservation. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
BUTTE COUNTY, SD
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Dawson, Eastern Roosevelt, Garfield, McCone, Petroleum by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 18:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Dawson; Eastern Roosevelt; Garfield; McCone; Petroleum; Prairie; Richland; Wibaux WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations of 8 to 16 inches possible. Winds could gust as high as 35 mph. * WHERE...Portions of northeast Montana. * WHEN...From Tuesday morning through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Severe stress to newborn livestock will also be likely.
DAWSON COUNTY, MT
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Bighorn Mountains Southeast, Bighorn Mountains West by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Slow down and use caution while traveling. Monitor the latest forecasts for updates on this situation. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Bighorn Mountains Southeast; Bighorn Mountains West WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...For the Winter Weather Advisory, additional snow accumulations of 2 to 4 inches are expected mainly along and south of Powder River Pass. For the Winter Storm Watch, heavy snow possible with total snow accumulations of 6 to 12 inches possible. * WHERE...Bighorn Mountains. * WHEN...The Winter Weather Advisory remains in effect until 3 PM this afternoon. The Winter Storm Watch is in effect from Monday evening through late Tuesday night. * IMPACTS...Travel could be difficult at times including over Powder River and Granite mountain passes. Bitter cold wind chills could cause frostbite on exposed skin in as little as 30 minutes. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less. People recreating in the back country could become disoriented and lost.
BIG HORN COUNTY, WY
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Broadwater, Cascade, Fergus, Judith Basin, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Cascade; Fergus; Judith Basin; Meagher WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH WEDNESDAY MORNING * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations over 6 inches possible at lower elevations and over 12 inches possible in the mountains. Winds could gust as high as 35 mph. * WHERE...Cascade, Fergus, Judith Basin, Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...From late Monday night through Wednesday morning. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes.
BROADWATER COUNTY, MT
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Absaroka Mountains, Salt River and Wyoming Ranges by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Absaroka Mountains; Salt River and Wyoming Ranges; Wind River Mountains East; Wind River Mountains West; Yellowstone National Park WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Periods of snow, possibly heavy at times. Total snow accumulations of 6 to 12 inches possible with isolated amounts to 18 inches. * WHERE...Yellowstone National Park, Absaroka Mountains, Wind River Mountains and Salt River and Wyoming Ranges. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. Bitterly cold wind chills could cause frostbite on exposed skin in as little as 30 minutes. * IMPACTS...Travel will be difficult at times. People recreating in the back country could become disoriented and lost. * ADDITIONAL DETAILS...Please monitor the Bridger-Teton Avalanche Center at JHAVALANCHE.ORG, if your plans include travel into the back country. Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less.
FREMONT COUNTY, WY

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