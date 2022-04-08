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Durham County, NC

Special Weather Statement issued for Durham, Franklin, Granville, Vance, Warren by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 09:52:00 EDT Expires: 2022-04-08 10:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target...

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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for McCurtain by NWS

Effective: 2022-04-11 00:49:00 CDT Expires: 2022-04-11 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: McCurtain WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM CDT EARLY THIS MORNING With southerly winds falling to around 15 mph with higher gusts through the remainder of the night, the Wind Advisory is allowed to expire.
MCCURTAIN COUNTY, OK
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Severe Weather Statement issued for Rogers, Tulsa, Washington by NWS

Effective: 2022-04-11 00:02:00 CDT Expires: 2022-04-11 00:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Rogers; Tulsa; Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR NORTHWESTERN ROGERS...SOUTHEASTERN OSAGE...WASHINGTON...NOWATA SOUTHEASTERN PAWNEE AND NORTHWESTERN TULSA COUNTIES At 1202 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Wann to 2 miles northeast of Avant to near Westport, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Tulsa... Bartlesville Sand Springs... Nowata Skiatook... Collinsville Dewey... Barnsdall Sperry... South Coffeyville Copan... Ramona Ochelata... Delaware Avant... Westport Lenapah... Talala Vera... Wann HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ROGERS COUNTY, OK
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Thunderstorms#Wind Gust#Doppler
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Winter Weather Advisory issued for Central Coast Range of Western Oregon by NWS

Effective: 2022-04-10 23:13:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Central Coast Range of Western Oregon WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT MONDAY ABOVE 1500 FEET * WHAT...Snow expected above 1500 feet. Total snow accumulations of 1 to 3 inches likely, snow accumulations up to 6 inches possible in the higher terrain. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Central Coast Range of Western Oregon. * WHEN...Until 2 PM PDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
BENTON COUNTY, OR
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Frost Advisory issued for Berkeley, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-04-11 01:39:00 EDT Expires: 2022-04-11 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Berkeley; Jefferson; Morgan FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...The District of Columbia, portions of central, north central, northeast, northern and southern Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Weather Statement issued for Nowata, Osage, Pawnee by NWS

Effective: 2022-04-10 22:10:00 CDT Expires: 2022-04-11 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Nowata; Osage; Pawnee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR NORTHWESTERN ROGERS...SOUTHEASTERN OSAGE...WASHINGTON...NOWATA SOUTHEASTERN PAWNEE AND NORTHWESTERN TULSA COUNTIES At 1202 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Wann to 2 miles northeast of Avant to near Westport, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Tulsa... Bartlesville Sand Springs... Nowata Skiatook... Collinsville Dewey... Barnsdall Sperry... South Coffeyville Copan... Ramona Ochelata... Delaware Avant... Westport Lenapah... Talala Vera... Wann HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
NOWATA COUNTY, OK
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Winter Weather Advisory issued for Central Columbia River Gorge, Greater Vancouver Area by NWS

Effective: 2022-04-10 23:13:00 PDT Expires: 2022-04-11 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Central Columbia River Gorge; Greater Vancouver Area; Lower Columbia and I - 5 Corridor in Cowlitz County; Western Columbia River Gorge WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT MONDAY * WHAT...Snow expected. Snow accumulations between one half inch and 2 inches possible. Locations west of Hillsboro and elevations above 500 ft may see snow accumulations between 3 to 6 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Portions of northwest Oregon and southwest Washington. * WHEN...Until 10 AM PDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute. * ADDITIONAL DETAILS...Heaviest snowfall is expected during the early hours of Monday morning, likely impacting portions of the early morning commute. Given that it is April and many have taken off winter tires, an advisory has been issued. Many places at river level will likely see less than an inch.
CLARK COUNTY, WA
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NWS
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Wind Advisory issued for Angelina, Camp, Cass, Cherokee, Franklin, Gregg, Harrison by NWS

Effective: 2022-04-11 00:49:00 CDT Expires: 2022-04-11 15:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Angelina; Camp; Cass; Cherokee; Franklin; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Nacogdoches; Panola; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby; Smith; Titus; Upshur; Wood WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana as well as east and northeast Texas. * WHEN...Until 3 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
ANGELINA COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Willapa Hills by NWS

Effective: 2022-04-10 23:13:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Willapa Hills WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT MONDAY ABOVE 1000 FEET WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT MONDAY BELOW 1000 FEET * WHAT...For the Winter Storm Warning above 1000 feet, heavy snow expected. Total snow accumulations of 4 to 12 inches. Winds gusting as high as 35 mph. For the Winter Weather Advisory below 1000 feet, snow expected. Total snow accumulations of 3 to 6 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Oregon, Coast Range of Northwest Oregon. In Washington, Willapa Hills. * WHEN...Until 2 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. * ADDITIONAL DETAILS...Heaviest snowfall expected tonight and Monday morning.
PACIFIC COUNTY, WA
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Rip Current Statement issued for Cameron Island, Kenedy Island, Willacy Island by NWS

Effective: 2022-04-11 00:20:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Cameron Island; Kenedy Island; Willacy Island HIGH RIP CURRENT RISK NOW IN EFFECT THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Kenedy Island, Cameron Island and Willacy Island Counties. * WHEN...Through Tuesday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dade, Jasper, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-11 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-11 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Dade; Jasper; Lawrence The National Weather Service in Springfield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Lawrence County in southwestern Missouri Eastern Jasper County in southwestern Missouri Southern Dade County in southwestern Missouri * Until 145 AM CDT. * At 1251 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles south of Golden City to Joplin, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Joplin... Carthage Webb City... Mount Vernon Carterville... Duquesne Greenfield... Sarcoxie Duenweg... Lockwood Miller... Everton Carytown... Fidelity Stotts City... Halltown Avilla... La Russell Brooklyn Heights... Reeds This includes the following highways Interstate 44 between mile markers 10 and 39, and between mile markers 51 and 58. Interstate 49 between mile markers 36 and 48. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DADE COUNTY, MO
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Beach Hazards Statement issued for Santa Barbara County Southeastern Coast by NWS

Effective: 2022-04-10 22:12:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Remain out of the water due to hazardous swimming conditions, or stay near occupied lifeguard towers. Rock jetties can be deadly in such conditions, stay off the rocks. Target Area: Santa Barbara County Southeastern Coast; Santa Barbara County Southwestern Coast BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents and breaking waves due to elevated surf of 3 to 6 feet expected. * WHERE...Santa Barbara County Southwestern Coast, Santa Barbara County Southeastern Coast, Malibu Coast and Los Angeles County Beaches. Highest west facing beaches. * WHEN...Through Tuesday afternoon. * IMPACTS...There is an increased risk for ocean drowning. Rip currents can pull swimmers and surfers out to sea.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Camden, Dallas, Hickory, Polk by NWS

Effective: 2022-04-11 00:06:00 CDT Expires: 2022-04-11 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Camden; Dallas; Hickory; Polk The National Weather Service in Springfield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Hickory County in central Missouri Northern Dallas County in southwestern Missouri Northern Polk County in southwestern Missouri Southwestern Camden County in central Missouri * Until 100 AM CDT. * At 1206 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Wheatland, or near Hermitage, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Pomme de Terre Lake... Pomme De Terre State Park Pittsburg... Hermitage Urbana... Wheatland Macks Creek... Preston Cross Timbers... Flemington Leadmine... Tunas Elkton... Branch Nemo HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CAMDEN COUNTY, MO
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Wind Advisory issued for Columbia, Hempstead, Howard, Lafayette, Little River, Miller by NWS

Effective: 2022-04-11 00:49:00 CDT Expires: 2022-04-11 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Howard; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Sevier; Union WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM CDT EARLY THIS MORNING With southerly winds falling to around 15 mph with higher gusts through the remainder of the night, the Wind Advisory is allowed to expire.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Flash Flood Warning issued for Jasper by NWS

Effective: 2022-04-11 01:12:00 CDT Expires: 2022-04-11 06:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Many flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Jasper FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 AM CDT THIS MORNING FOR CHEROKEE AND JASPER COUNTIES At 112 AM CDT, Local law enforcement reported thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 4 inches of rain have fallen. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Law enforcement reported. Street flooding was reported in Joplin. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Joplin, Carthage, Baxter Springs, Columbus, Webb City, Carl Junction, Galena and Oronogo. This includes the following low water crossings Dry Fork at Pine Road. FLASH FLOOD...OBSERVED
JASPER COUNTY, MO

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