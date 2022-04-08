ContributorsPublishersAdvertisers
Westchester County, NY

Flood Warning issued for Westchester by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 12:14:00 EDT Expires: 2022-04-09 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Westchester County, NY
State
New Jersey State
City
Essex, NY
City
Staten Island, NY
City
Hudson, NY
City
Monsey, NY
City
Ridgewood, NY
City
Bergen, NY
City
Town Of Union, NY
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Fergus, Judith Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Fergus; Judith Basin WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 15 inches, with isolated amounts approaching 20 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Fergus and Judith Basin Counties. * WHEN...From Midnight tonight to Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes.
FERGUS COUNTY, MT
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 2 and 6 inches across the valley floors, and 6 to 12 inches in the mountains. Isolated amounts approaching 20 inches are possible in some mountain locations. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...From Midnight tonight to Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes.
BROADWATER COUNTY, MT
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Southern Rocky Mountain Front by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Southern Rocky Mountain Front WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Southern Rocky Mountain Front. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
LEWIS AND CLARK COUNTY, MT
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Central and Southern Lewis and Clark, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Central and Southern Lewis and Clark; Jefferson WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Jefferson and Central and Southern Lewis and Clark Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
JEFFERSON COUNTY, MT
IN THIS ARTICLE
#Flood#Urban Areas#Extreme Weather
weather.gov

Red Flag Warning issued for Barton, Russell by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A red flag warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this fire weather product. Target Area: Barton; Russell RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM CDT TUESDAY FOR EXTREME GRASSLAND FIRE DANGER. THIS IS A POTENTIALLY DANGEROUS SITUATION FOR FIRE WEATHER ZONES 032 AND 047 * Extreme Grassland Fire Danger...Is forecast. * Winds...South 30 to 40 mph with gusts over 60 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Impacts...Any fires that develop will likely spread rapidly and become very difficult to control. Outdoor burning is not recommended.
BARTON COUNTY, KS
weather.gov

Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Simcoe Highlands by NWS

Effective: 2022-04-11 10:47:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Simcoe Highlands WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 10 to 20 inches for the Simcoe Highlands and 5 to 10 inches for the Ochoco-John Day Highlands. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Washington, Simcoe Highlands. In Oregon, Ochoco- John Day Highlands. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible.
KLICKITAT COUNTY, WA
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Winter Storm Warning issued for South Washington Cascade Foothills by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: South Washington Cascade Foothills WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 12 to 18 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascade Foothills. * WHEN...Until 5 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
CLARK COUNTY, WA
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Western Chelan County by NWS

Effective: 2022-04-11 10:01:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Western Chelan County SPRING SNOW CONTINUES ACROSS PARTS OF THE INLAND NW WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. Additional snow accumulations up to 3 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Holden Village and Stevens Pass. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Monday evening commute. Gusty winds could bring down tree branches.
CHELAN COUNTY, WA
weather.gov

Red Flag Warning issued for Gove, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised on Tuesday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Gove; Wichita RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027...028...029...041...042 079...080...253 AND 254 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 029 Gove and Fire Weather Zone 042 Wichita. * Timing...Late Tuesday morning through sunset Tuesday evening. * Winds...Southwest at 30 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the Northwest during the afternoon. * Relative Humidity...10 to 20 percent. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
GOVE COUNTY, KS
weather.gov

High Wind Warning issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PDT TODAY HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY * WHAT...For the High Wind Warning, sustained west winds 35 to 45 mph, with gusts around 70 mph expected. For the Wind Advisory, sustained west winds 25 to 35 mph, with gusts around 50 mph expected. * WHERE...Mojave Desert Slopes. * WHEN...For the High Wind Warning, from noon today until 5 AM PDT Tuesday. For the Wind Advisory, until noon PDT today. * IMPACTS...Damaging winds may blow down branches. Blowing dust will reduce visibilities in some locations. Travel will be very difficult, particularly for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Highways affected include, but are not limited to Highway 14, Highway 58 below Tehachapi Pass, and Highway 178 below Walker Pass.
KERN COUNTY, CA
weather.gov

Flood Advisory issued for Craighead by NWS

Effective: 2022-04-11 11:26:00 CDT Expires: 2022-04-12 11:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Craighead FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of East Arkansas, including the following county, Craighead. * WHEN...Until 400 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1248 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Jonesboro, Brookland, Farrville, Apt, Valley View, Needham, Goobertown, Herman, Gilkerson and Craighead Forest Park. - http://www.weather.gov/safety/flood
CRAIGHEAD COUNTY, AR
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
weather.gov

Red Flag Warning issued for Dundy, Hitchcock by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised Today and Tuesday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Dundy; Hitchcock RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027...028...041...079...080 252...253 AND 254......RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027 028...029...041...042...079...080...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect until 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan and Fire Weather Zone 041 Greeley. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Timing for Today...until sunset this evening. * Timing for Tuesday...late Tuesday morning through sunset Tuesday evening. * Winds for Today...S at 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Winds for Tuesday...SW at 30 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the NW during the afternoon. * Relative Humidity...10 to 20 percent Today and Tuesday. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
DUNDY COUNTY, NE
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Coast Range of Northwest Oregon by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Coast Range of Northwest Oregon WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy snow expected. Snow diminishing to showers or flurries by late afternoon. Total snow accumulations of 6 to 12 inches above 1000 feet. Total snow accumulations of 3 to 6 inches below 1000 feet. Winds gusting as high as 35 mph in some locations. * WHERE...In Oregon, Coast Range of Northwest Oregon. In Washington, Willapa Hills. * WHEN...Until 2 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
CLATSOP COUNTY, OR

Comments / 0

Community Policy