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Delaware County, NY

Flood Warning issued for Delaware, Sullivan by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 07:37:00 EDT Expires: 2022-04-09 00:57:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Stay tuned to further developments by listening to your local radio, television, or NOAA Weather Radio for further information....

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High Wind Warning issued for Tusas Mountains Including Chama by NWS

Effective: 2022-04-11 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Tusas Mountains Including Chama HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Tusas Mountains Including Chama. * WHEN...Until 9 PM MDT Tuesday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
RIO ARRIBA COUNTY, NM
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Blizzard Warning issued for Campbell, Corson by NWS

Effective: 2022-04-12 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Campbell; Corson BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 4 PM CDT /3 PM MDT/ TUESDAY TO 7 AM CDT /6 AM MDT/ THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 2 to 4 inches and ice accumulations of a light glaze. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...Corson and Campbell Counties. * WHEN...From 4 PM CDT /3 PM MDT/ Tuesday to 7 AM CDT /6 AM MDT/ Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. Strong winds could cause extensive damage to trees and power lines.
CAMPBELL COUNTY, SD
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Winter Storm Warning issued for Musselshell, Northeastern Yellowstone by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Persons should consider delaying all travel. If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Musselshell; Northeastern Yellowstone; Southwestern Yellowstone WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Musselshell, Northeastern Yellowstone and Southwestern Yellowstone. * WHEN...From Midnight tonight to 6 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates late tonight and Tuesday morning could exceed an inch per hour at times.
MUSSELSHELL COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for Central Chaffee County Below 9000 Ft by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Central Chaffee County Below 9000 Ft HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 PM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Central Chaffee County Below 9000 Feet. * WHEN...From midnight tonight to 6 PM MDT Tuesday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CHAFFEE COUNTY, CO
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Sullivan, NY
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High Wind Warning issued for Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-11 19:54:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northwestern Nye County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 45 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...Northwestern Nye County. * WHEN...From 11 AM this morning to 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Periods of blowing snow and or blowing dust are likely during this event, which may result in reduced visibilities at times.
NYE COUNTY, NV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Atoka by NWS

Effective: 2022-04-11 22:17:00 CDT Expires: 2022-04-11 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Atoka A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR NORTHEASTERN ATOKA COUNTY At 1017 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles northwest of Stanley to 6 miles northeast of Daisy, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Daisy. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ATOKA COUNTY, OK
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Severe Weather Statement issued for Atoka by NWS

Effective: 2022-04-11 22:17:00 CDT Expires: 2022-04-11 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Atoka A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR NORTHEASTERN ATOKA COUNTY At 1017 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles northwest of Stanley to 6 miles northeast of Daisy, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Daisy. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ATOKA COUNTY, OK
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Winter Storm Watch issued for McPherson by NWS

Effective: 2022-04-12 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: McPherson WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY MORNING * WHAT...Heavy mixed precipitation possible. Total snow accumulations of 1 to 3 inches and ice accumulations of a light glaze possible. Winds could gust as high as 60 mph. * WHERE...McPherson County. * WHEN...From Tuesday afternoon through Thursday morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. Strong winds could cause extensive damage to trees and power lines.
MCPHERSON COUNTY, SD
IN THIS ARTICLE
#Flood#Extreme Weather#Noaa Weather Radio#The Beaver Kill Creek
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Blizzard Warning issued for Burleigh, Dunn, Emmons, McKenzie, McLean, Mercer, Oliver by NWS

Effective: 2022-04-12 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Burleigh; Dunn; Emmons; McKenzie; McLean; Mercer; Oliver; Sheridan; Wells BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ TUESDAY TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions expected. Total snow accumulations between 12 and 24 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Portions of west central, north central, and south central North Dakota. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ Tuesday to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...Travel will become very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
BURLEIGH COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Humboldt County by NWS

Effective: 2022-04-11 19:54:00 PDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Humboldt County; Northern Lander County and Northern Eureka County; Southwest Elko County WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM PDT THIS EVENING Winds have subsided below advisory criteria and will continue to subside overnight. Therefore, the advisory has been allowed to expire.
ELKO COUNTY, NV
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High Wind Warning issued for Chaves County Plains, Curry County, De Baca County by NWS

Effective: 2022-04-12 08:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Chaves County Plains; Curry County; De Baca County; Eastern San Miguel County; Glorieta Mesa Including Glorieta Pass; Harding County; Quay County; Roosevelt County; Southwest Mountains; Union County; Upper Tularosa Valley HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TO 9 PM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of central, east central, north central, northeast, southeast, and west central New Mexico. * WHEN...From 8 AM to 9 PM MDT Tuesday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CATRON COUNTY, NM
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High Wind Warning issued for Southern Lander County and Southern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-11 19:54:00 PDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Southern Lander County and Southern Eureka County HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 8 PM PDT THIS EVENING Winds have subsided below warning criteria and will continue to subside overnight. Therefore, the warning has been allowed to expire.
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NWS
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Winter Storm Warning issued for Absaroka, Beartooth Mountains, Crazy Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 20:36:00 MDT Expires: 2022-04-13 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Persons should consider delaying all travel. If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Absaroka, Beartooth Mountains; Crazy Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 16 inches, with higher-end amounts on north facing slopes. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Absaroka/Beartooth Mountains and Crazy Mountains. * WHEN...Until 6 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Recreation in the high country will be impacted by heavy accumulating snow. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
CARBON COUNTY, MT
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Blizzard Warning issued for Bottineau, Burke, Divide, McHenry, Mountrail, Pierce, Renville by NWS

Effective: 2022-04-12 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Bottineau; Burke; Divide; McHenry; Mountrail; Pierce; Renville; Rolette; Ward; Williams BLIZZARD WARNING NOW IN EFFECT FROM 1 PM TUESDAY TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions expected. Total snow accumulations between 12 and 24 inches, with locally higher amounts up to 30 inches possible. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northwest and north central North Dakota. * WHEN...From 1 PM Tuesday to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel will become very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility.
BOTTINEAU COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Warning issued for Faulkner, Lonoke, White by NWS

Effective: 2022-04-11 21:46:00 CDT Expires: 2022-04-11 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Faulkner; Lonoke; White The National Weather Service in Little Rock has issued a * Tornado Warning for Northwestern Lonoke County in central Arkansas Northeastern Faulkner County in central Arkansas Southwestern White County in central Arkansas * Until 1030 PM CDT. * At 946 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Vilonia, or 11 miles east of Conway, moving east at 25 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Cabot... Beebe Ward... Vilonia Austin in Lonoke County... Enola Mount Vernon... Old Austin Holland... Antioch in White County Barney... Hamlet El Paso... Romance Floyd This includes US Highway 67 between mile markers 21 and 32. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
FAULKNER COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for San Francisco River Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 08:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: San Francisco River Valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TO 9 PM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...San Francisco River Valley. * WHEN...From 8 AM to 9 PM MDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
CATRON COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Central Brewster County, Chinati Mountains, Chisos Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. Target Area: Central Brewster County; Chinati Mountains; Chisos Basin; Glasscock; Lower Brewster County; Mitchell; Presidio Valley; Reagan; Scurry; Terrell; Upton RED FLAG WARNING IN EFFECT TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 10 PM CDT TUESDAY FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS * AFFECTED AREA...Scurry, Mitchell, Glasscock, Upton, Reagan, Terrell, Chinati Mountains, Central Brewster County, Chisos Basin, Presidio Valley and Lower Brewster County. * TIMING...Tuesday morning to evening. * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 6 percent. * RFTI...5 or critical. * IMPACTS...Avoid the use of open flames or any activities that may generate sparks. Accidental ignitions will have the potential to grow into dangerous wind-driven wildfires.
BREWSTER COUNTY, TX
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Tornado Warning issued for Pushmataha by NWS

Effective: 2022-04-11 22:15:00 CDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Pushmataha The National Weather Service in Tulsa has issued a * Tornado Warning for West central Pushmataha County in southeastern Oklahoma * Until 1100 PM CDT. * At 1015 PM CDT, a severe thunderstorm with strong low level rotation that could produce a tornado at any time was located 5 miles south of Daisy, moving east at 25 mph. HAZARD...Tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations in or near the path include Dunbar... Stanley Snow... Eubanks TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
PUSHMATAHA COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Pittsburg, Pushmataha by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 22:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for southeastern Oklahoma. Target Area: Pittsburg; Pushmataha A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Pushmataha and south central Pittsburg Counties through 1030 PM CDT At 957 PM CDT, Doppler radar indicated a strong thunderstorm 7 miles northwest of Daisy. This storm was nearly stationary. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down small tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations in or near the path include Pittsburg MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...40 MPH
PITTSBURG COUNTY, OK

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