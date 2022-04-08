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Montgomery County, NY

Flood Warning issued for Montgomery by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 08:45:00 EDT Expires: 2022-04-08 15:04:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Montgomery FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE THIS AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is...

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Severe Weather Statement issued for Le Flore by NWS

Effective: 2022-04-11 20:07:00 CDT Expires: 2022-04-11 20:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for southeastern Oklahoma. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Le Flore A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM CDT FOR EAST CENTRAL LE FLORE COUNTY At 807 PM CDT, a severe thunderstorm was located 4 miles southwest of Heavener, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Heavener... Heavener Runestone State Park Hodgen HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LE FLORE COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Tornado Warning issued for Le Flore by NWS

Effective: 2022-04-11 19:15:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Le Flore A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR CENTRAL LE FLORE COUNTY At 715 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Talimena State Park, moving east at 25 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations in or near the path include Lake Wister State Park... Talimena State Park Summerfield TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
LE FLORE COUNTY, OK
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Montgomery County, NY
City
Montgomery, NY
City
Canajoharie, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lake by NWS

Effective: 2022-04-11 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lake A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR NORTHERN PEMISCOT AND LAKE COUNTIES At 716 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Deering, or 8 miles west of Hayti, moving east at 50 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Broadcast media. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Caruthersville, Portageville, Hayti, Reelfoot Lake State Park, Tiptonville, Ridgely, Hayti Heights, Wardell, Deering, Bolton, Cottonwood Grove, Bragg City, Pascola, Wynnburg, Wright, Cronanville, Hathaway, Sunkist Beach, Blue Bank and Proctor City. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LAKE COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Western Siskiyou County by NWS

Effective: 2022-04-11 16:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is discouraged because of the conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is occurring and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Western Siskiyou County WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING ABOVE 2500 FEET WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 11 AM PDT WEDNESDAY ABOVE 3500 FEET * WHAT...For the Winter Storm Warning above 2500 feet through this evening, heavy snow. Additional snow accumulations of 2 to 4 inches. For the Winter Weather Advisory above 3500 feet beginning tonight, snow expected. Total snow accumulations of 6 to 9 inches with up to 14 inches over higher terrain. * WHERE...The Marble Mountains in western Siskiyou County. This includes portions of Sawyers Bar Road and Highway 96. * WHEN...For the Winter Storm Warning, until 11 PM PDT this evening. For the Winter Weather Advisory, from 11 PM this evening to 11 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall will not be constant. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
SISKIYOU COUNTY, CA
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High Wind Warning issued for Southwest Utah, Western Millard and Juab Counties by NWS

Effective: 2022-04-11 17:34:00 MDT Expires: 2022-04-12 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Southwest Utah; Western Millard and Juab Counties HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 65 mph. * WHERE...Western Millard and Juab Counties and Southwest Utah. * WHEN...Until midnight MDT tonight. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
BEAVER COUNTY, UT
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Flood#Extreme Weather
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Winter Storm Warning issued for South Washington Cascades by NWS

Effective: 2022-04-11 16:45:00 PDT Expires: 2022-04-11 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: South Washington Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...South Washington Cascades. * WHEN...Until 6 PM PDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
COWLITZ COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for Eastern Curry County and Josephine County, Jackson County by NWS

Effective: 2022-04-11 16:59:00 PDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is discouraged because of the conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is imminent, or likely and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Eastern Curry County and Josephine County; Jackson County WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT WEDNESDAY ABOVE 2500 FEET * WHAT...Heavy snow above 2500 feet. Additional snow accumulations of 6 to 10 inches with up to 20 inches over higher remote terrain. * WHERE...Portions of the Coast Range, Kalmiopsis in Josephine County, and the Cascade Foothills and the Ashland Watershed in Jackson County. * WHEN...Until 11 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall will not be constant. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
CURRY COUNTY, OR
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Tornado Warning issued for Johnson, Logan, Pope, Yell by NWS

Effective: 2022-04-11 19:15:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Johnson; Logan; Pope; Yell A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHEASTERN LOGAN...SOUTHEASTERN JOHNSON...NORTH CENTRAL YELL AND WEST CENTRAL POPE COUNTIES At 714 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Midway in Logan County, or 12 miles south of Clarksville, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include London... Scranton Midway in Logan County... Mt Nebo State Park Mosley... Lake Dardanelle Ludwig... New Blaine Delaware... Chickalah Dublin This includes Interstate 40 between mile markers 69 and 76. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
JOHNSON COUNTY, AR
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Dust Storm Warning issued for Mohave by NWS

Effective: 2022-04-11 16:50:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Mohave The National Weather Service in Las Vegas has issued a * Dust Storm Warning for West central Mohave County in northwestern Arizona * Until 545 PM MST. * At 447 PM MST, a dust channel was 14 miles northwest of Dolan Springs, near White Hills, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with damaging wind in excess of 60 mph. SOURCE...Detected by National Weather Service meteorologists. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. * Highway 93 between Temple Bar Road and Dolan Springs. Locations impacted include...White Hills. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
MOHAVE COUNTY, AZ
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NWS
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Flood Advisory issued for Atoka by NWS

Effective: 2022-04-11 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-11 21:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Target Area: Atoka FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 915 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Oklahoma, including the following counties, Atoka, Coal and Johnston. * WHEN...Until 915 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 714 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Over an inch of rain has fallen and another inch of rainfall is possible - Some locations that will experience flooding include Atoka, Coalgate, Wapanucka, Stringtown, Lehigh, Bromide, Olney, Clarita, Phillips, Atoka Reservoir, Chockie, northern McGee Creek Lake and Redden. - http://www.weather.gov/safety/flood
ATOKA COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Western Uinta Basin by NWS

Effective: 2022-04-11 19:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Western Uinta Basin WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT TUESDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Western Uinta Basin. * WHEN...From noon today to 6 AM MDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
DUCHESNE COUNTY, UT
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Winter Weather Advisory issued for Central Douglas County by NWS

Effective: 2022-04-11 16:59:00 PDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: * Slow down and allow extra time to reach your destination. * Carry tire chains and be prepared for snow covered roads and limited visibilities. * See https://www.tripcheck.com for latest road conditions. * A Winter Weather Advisory for snow means that periods of snow will cause travel difficulties. Target Area: Central Douglas County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT WEDNESDAY ABOVE 2500 FEET * WHAT...Snow above 2500 feet. Additional snow accumulations of 8 to 12 inches with up to 20 inches over higher terrain. * WHERE...South Central Douglas County along the Umpqua Divide including a short portion of Highway 227 near Tiller and Interstate 5 including Canyon Mountain Pass. * WHEN...Until 11 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall will not be constant. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
COOS COUNTY, OR
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High Wind Warning issued for South Central Utah, Western Canyonlands by NWS

Effective: 2022-04-11 19:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: South Central Utah; Western Canyonlands HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...South Central Utah and Western Canyonlands. * WHEN...From 3 PM MDT today until 6 AM MDT Tuesday. Strongest winds expected this evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
GARFIELD COUNTY, UT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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Winter Storm Warning issued for Northern Oregon Cascade Foothills by NWS

Effective: 2022-04-11 16:45:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Northern Oregon Cascade Foothills WINTER STORM WARNING WILL EXPIRE AT 5 PM PDT THIS AFTERNOON Heavy snow has ended. Expecting light snow showers to continue overnight. Additional snow accumulations between 3 to 5 inches possible before early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Wind Advisory issued for Great Salt Lake Desert and Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 19:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Great Salt Lake Desert and Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Western Millard and Juab Counties, Eastern Juab/Millard Counties and Southwest Utah. * WHEN...From noon today to midnight MDT tonight. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
BOX ELDER COUNTY, UT
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Wind Advisory issued for Lower Washington County, Zion National Park by NWS

Effective: 2022-04-11 19:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 04:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lower Washington County; Zion National Park WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Lower Washington County and Zion National Park. * WHEN...From 3 PM MDT this afternoon until 4 AM MDT Tuesday. Strongest wind gusts are expected late this afternoon and this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
WASHINGTON COUNTY, UT

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