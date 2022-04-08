ContributorsPublishersAdvertisers
Cattaraugus County, NY

Special Weather Statement issued for Cattaraugus, Chautauqua by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 04:33:00 EDT Expires: 2022-04-08 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Cattaraugus; Chautauqua LIGHT FREEZING RAIN WILL AFFECT SOUTHWESTERN CATTARAUGUS AND CHAUTAUQUA...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Conway, Faulkner, Perry by NWS

Effective: 2022-04-11 18:58:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for central Arkansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm is producing large hail. SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Conway; Faulkner; Perry A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHEASTERN PERRY...SOUTHEASTERN CONWAY AND CENTRAL FAULKNER COUNTIES At 657 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Houston, or near Perryville, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tennis ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Conway... Morrilton Perryville... Greenbrier Vilonia... Wooster Oppelo... Guy Menifee... Perry Houston... Sequoya Park Hill Creek... Pickles Gap Springhill... Toad Suck Plumerville... Holland Bigelow... Fourche This includes Interstate 40 between mile markers 108 and 131. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CONWAY COUNTY, AR
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Central Douglas County by NWS

Effective: 2022-04-11 16:59:00 PDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: * Slow down and allow extra time to reach your destination. * Carry tire chains and be prepared for snow covered roads and limited visibilities. * See https://www.tripcheck.com for latest road conditions. * A Winter Weather Advisory for snow means that periods of snow will cause travel difficulties. Target Area: Central Douglas County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT WEDNESDAY ABOVE 2500 FEET * WHAT...Snow above 2500 feet. Additional snow accumulations of 8 to 12 inches with up to 20 inches over higher terrain. * WHERE...South Central Douglas County along the Umpqua Divide including a short portion of Highway 227 near Tiller and Interstate 5 including Canyon Mountain Pass. * WHEN...Until 11 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall will not be constant. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
COOS COUNTY, OR
weather.gov

Wind Advisory issued for Western Uinta Basin by NWS

Effective: 2022-04-11 19:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Western Uinta Basin WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT TUESDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Western Uinta Basin. * WHEN...From noon today to 6 AM MDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
DUCHESNE COUNTY, UT
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Cattaraugus, NY
City
Allegany, NY
City
Clymer, NY
City
Findley Lake, NY
City
Portland, NY
City
Lakewood, NY
County
Chautauqua County, NY
City
Westfield, NY
City
Dunkirk, NY
County
Cattaraugus County, NY
City
Mayville, NY
City
Chautauqua, NY
City
Sheridan, NY
City
Falconer, NY
weather.gov

Wind Advisory issued for Great Salt Lake Desert and Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 19:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Great Salt Lake Desert and Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Western Millard and Juab Counties, Eastern Juab/Millard Counties and Southwest Utah. * WHEN...From noon today to midnight MDT tonight. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
BOX ELDER COUNTY, UT
weather.gov

High Wind Warning issued for Eastern Juab, Millard Counties by NWS

Effective: 2022-04-11 17:34:00 MDT Expires: 2022-04-12 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Eastern Juab, Millard Counties HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Eastern Juab/Millard Counties. * WHEN...Until midnight MDT tonight. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
JUAB COUNTY, UT
weather.gov

Wind Advisory issued for Castle Country, Glen Canyon Recreation Area, Lake Powell by NWS

Effective: 2022-04-11 17:34:00 MDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Castle Country; Glen Canyon Recreation Area, Lake Powell; San Rafael Swell WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Castle Country, San Rafael Swell and Glen Canyon Recreation Area/Lake Powell. * WHEN...From 3 PM MDT this afternoon until 6 AM MDT Tuesday. Strongest winds are expected late this afternoon and evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. * ADDITIONAL DETAILS...Expect rough conditions on area lakes including Lake Powell. Patchy blowing dust may cause reduced visibility.
CARBON COUNTY, UT
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Freezing Rain#Chautauqua Institution#Jamestown Dunkirk#Long Point State Park
weather.gov

Dust Storm Warning issued for Mohave by NWS

Effective: 2022-04-11 16:50:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Mohave The National Weather Service in Las Vegas has issued a * Dust Storm Warning for West central Mohave County in northwestern Arizona * Until 545 PM MST. * At 447 PM MST, a dust channel was 14 miles northwest of Dolan Springs, near White Hills, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with damaging wind in excess of 60 mph. SOURCE...Detected by National Weather Service meteorologists. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. * Highway 93 between Temple Bar Road and Dolan Springs. Locations impacted include...White Hills. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
MOHAVE COUNTY, AZ
weather.gov

Wind Advisory issued for Lower Washington County, Zion National Park by NWS

Effective: 2022-04-11 19:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 04:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lower Washington County; Zion National Park WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Lower Washington County and Zion National Park. * WHEN...From 3 PM MDT this afternoon until 4 AM MDT Tuesday. Strongest wind gusts are expected late this afternoon and this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
WASHINGTON COUNTY, UT
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Atoka, Coal by NWS

Effective: 2022-04-11 18:53:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Atoka; Coal A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR SOUTHERN COAL AND NORTHERN ATOKA COUNTIES At 653 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Daisy to 3 miles west of Stringtown to 4 miles southwest of Lehigh, moving east at 30 mph. HAZARD...Tennis ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Atoka, Coalgate, Stringtown, Lehigh, Clarita, Olney, Wardville, Daisy, Phillips, Atoka Reservoir, Chockie, Redden and northern McGee Creek Lake. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ATOKA COUNTY, OK
weather.gov

Beach Hazards Statement issued for Coastal New Hanover, Coastal Pender by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 EDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution should be used when in or near the water. Check with lifeguards before entering the ocean for possible hazards you may be swept into. Target Area: Coastal New Hanover; Coastal Pender BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FROM 6 AM EDT TUESDAY THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Strong south to north longshore current expected. * WHERE...Coastal Pender and Coastal New Hanover Counties. * WHEN...From 6 AM EDT Tuesday through Tuesday evening. * IMPACTS...Longshore currents can sweep swimmers and surfers into rip currents, piers, jetties, and other hazardous areas. It may sweep swimmers off their feet, making it difficult to return to shore.
NEW HANOVER COUNTY, NC
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Bryce Canyon Country, Capitol Reef National Park and Vicinity by NWS

Effective: 2022-04-11 19:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bryce Canyon Country; Capitol Reef National Park and Vicinity; Sanpete Valley; Sevier Valley; Upper Sevier River Valleys WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Sanpete Valley, Sevier Valley, Upper Sevier River Valleys, Bryce Canyon Country and Capitol Reef National Park and Vicinity. * WHEN...From noon today to midnight MDT tonight. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
GARFIELD COUNTY, UT
weather.gov

Winter Storm Warning issued for South Washington Cascade Foothills by NWS

Effective: 2022-04-11 16:45:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: South Washington Cascade Foothills WINTER STORM WARNING WILL EXPIRE AT 5 PM PDT THIS AFTERNOON Heavy snow has ended. Expecting light snow showers to continue overnight. Additional snow accumulations between 3 to 5 inches possible before early Tuesday morning.
CLARK COUNTY, WA
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Eastern Douglas County Foothills by NWS

Effective: 2022-04-11 16:59:00 PDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is discouraged because of the conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is imminent and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Eastern Douglas County Foothills WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 10 to 15 inches with up to 29 inches over higher remote terrain. * WHERE...Eastern Douglas County Foothills including portions of Highway 138 including Toketee Falls. * WHEN...Until 11 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Tree damage is possible from snow loading, especially along more remote roads away from Highway 138. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates may approach an inch an hour at times. Snowfall will not be constant. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR
weather.gov

Flood Warning issued for Essex, Morris, Passaic by NWS

Effective: 2022-04-11 19:51:00 EDT Expires: 2022-04-12 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued late tonight by 1200 AM EDT. Target Area: Essex; Morris; Passaic The Flood Warning is extended for the following rivers in New Jersey Passaic River Above Singac affecting Morris, Essex, and Passaic Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Passaic River Above Singac. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 8.5 feet, Portions of the Wayne Town Center parking lot begin to flood. Hobson Avenue and Riverlawn Drive in Wayne begin to flood. Fairfield Road, Fayette Avenue, and Riversedge Road in Wayne can flood as water backs up the Pompton River. Lincoln Boulevard in Lincoln Park can also flood due to backwater up the Pompton river. The Pequannock River Park also floods. At 9.0 feet, Two Bridges Road in Fairfield is subject to closures. At 9.5 feet, Camp Lane and Marginal Road in Fairfield begins to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:45 PM EDT Monday the stage was 8.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 6:45 PM EDT Monday was 9.1 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 6.7 feet Thursday morning. - Flood stage is 8.5 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 8.3 feet on 01/26/2019. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (8 pm) Crest Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Stg Time Date Passaic River Singac 8.5 8.6 Mon 6 pm 7.6 7.0 MSG unknown
ESSEX COUNTY, NJ
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Flood Advisory issued for Atoka by NWS

Effective: 2022-04-11 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-11 21:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Target Area: Atoka FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 915 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Oklahoma, including the following counties, Atoka, Coal and Johnston. * WHEN...Until 915 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 714 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Over an inch of rain has fallen and another inch of rainfall is possible - Some locations that will experience flooding include Atoka, Coalgate, Wapanucka, Stringtown, Lehigh, Bromide, Olney, Clarita, Phillips, Atoka Reservoir, Chockie, northern McGee Creek Lake and Redden. - http://www.weather.gov/safety/flood
ATOKA COUNTY, OK
weather.gov

Tornado Warning issued for Logan by NWS

Effective: 2022-04-11 18:25:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Logan A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR CENTRAL LOGAN COUNTY At 625 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Ratcliff, or near Paris, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Paris... Subiaco Ratcliff... Mount Magazine Caulksville... Wilkins Carbon City... Driggs Corley TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
LOGAN COUNTY, AR
weather.gov

High Wind Warning issued for South Central Utah, Western Canyonlands by NWS

Effective: 2022-04-11 19:08:00 MDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: South Central Utah; Western Canyonlands HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...South Central Utah and Western Canyonlands. * WHEN...From 3 PM MDT today until 6 AM MDT Tuesday. Strongest winds expected this evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
GARFIELD COUNTY, UT

Comments / 0

Community Policy