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Staten Island, NY

Flood Warning issued for Richmond, Rockland by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 09:23:00 EDT Expires: 2022-04-09 22:24:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware...

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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Town Of Union, NY
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Columbia, Union by NWS

Effective: 2022-04-05 02:59:00 CDT Expires: 2022-04-05 03:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northwestern Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Columbia; Union A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 345 AM CDT FOR UNION AND EASTERN COLUMBIA COUNTIES At 259 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Gurdon to near Poison Springs State Park to near Mount Holly to near Haynesville, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include El Dorado, Smackover, Norphlet, Junction City, Calion, Village, Lisbon, Mount Holly, Atlanta, Wesson, Hew Hope, Ebenezer, Newell, Marysville, Cairo, Noxobe, Three Creeks, Kenova, Spotville and Medlock. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
COLUMBIA COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Flood#Urban Areas#Extreme Weather
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Flood Advisory issued for Craighead by NWS

Effective: 2022-04-11 11:26:00 CDT Expires: 2022-04-12 11:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Craighead FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of East Arkansas, including the following county, Craighead. * WHEN...Until 400 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1248 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Jonesboro, Brookland, Farrville, Apt, Valley View, Needham, Goobertown, Herman, Gilkerson and Craighead Forest Park. - http://www.weather.gov/safety/flood
CRAIGHEAD COUNTY, AR
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Winter Storm Warning issued for Willapa Hills by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Willapa Hills WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy snow expected. Snow diminishing to showers or flurries by late afternoon. Total snow accumulations of 6 to 12 inches above 1000 feet. Total snow accumulations of 3 to 6 inches below 1000 feet. Winds gusting as high as 35 mph in some locations. * WHERE...In Oregon, Coast Range of Northwest Oregon. In Washington, Willapa Hills. * WHEN...Until 2 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
PACIFIC COUNTY, WA
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Severe Weather Statement issued for Newton by NWS

Effective: 2022-04-11 12:47:00 CDT Expires: 2022-04-11 12:56:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Newton THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR WESTERN NEWTON COUNTY HAS EXPIRED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been allowed to expire.
NEWTON COUNTY, MO
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Red Flag Warning issued for Gove, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised on Tuesday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Gove; Wichita RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027...028...029...041...042 079...080...253 AND 254 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 029 Gove and Fire Weather Zone 042 Wichita. * Timing...Late Tuesday morning through sunset Tuesday evening. * Winds...Southwest at 30 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the Northwest during the afternoon. * Relative Humidity...10 to 20 percent. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
GOVE COUNTY, KS
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Winter Storm Warning issued for South Washington Cascades by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: South Washington Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 12 to 24 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...South Washington Cascades. * WHEN...Until 6 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible.
COWLITZ COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for Ochoco-John Day Highlands by NWS

Effective: 2022-04-11 10:47:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Ochoco-John Day Highlands WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 10 to 20 inches for the Simcoe Highlands and 5 to 10 inches for the Ochoco-John Day Highlands. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Washington, Simcoe Highlands. In Oregon, Ochoco- John Day Highlands. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible.
CROOK COUNTY, OR
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Winter Storm Warning issued for Coast Range of Northwest Oregon by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Coast Range of Northwest Oregon WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy snow expected. Snow diminishing to showers or flurries by late afternoon. Total snow accumulations of 6 to 12 inches above 1000 feet. Total snow accumulations of 3 to 6 inches below 1000 feet. Winds gusting as high as 35 mph in some locations. * WHERE...In Oregon, Coast Range of Northwest Oregon. In Washington, Willapa Hills. * WHEN...Until 2 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
CLATSOP COUNTY, OR
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Red Flag Warning issued for Graham, Norton by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised Today and Tuesday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Graham; Norton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 004 016 AND 081 RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 004...016 AND 081 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 004 Norton and Fire Weather Zone 016 Graham. In Nebraska...Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing for Today...until sunset this evening. * Timing for Tuesday...late Tuesday morning through sunset Tuesday evening. * Winds for Today...South at 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Winds for Tuesday...Southwest at 30 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the Northwest during the afternoon. * Relative Humidity...10 to 20 percent Today and Tuesday. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
GRAHAM COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for Dundy, Hitchcock by NWS

Effective: 2022-04-11 12:35:00 CDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised Today and Tuesday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Dundy; Hitchcock RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027...028...041...079...080 252...253 AND 254......RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027 028...029...041...042...079...080...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect until 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan and Fire Weather Zone 041 Greeley. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Timing for Today...until sunset this evening. * Timing for Tuesday...late Tuesday morning through sunset Tuesday evening. * Winds for Today...S at 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Winds for Tuesday...SW at 30 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the NW during the afternoon. * Relative Humidity...10 to 20 percent Today and Tuesday. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
DUNDY COUNTY, NE
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Winter Storm Warning issued for Southern Rocky Mountain Front by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Southern Rocky Mountain Front WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Southern Rocky Mountain Front. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
LEWIS AND CLARK COUNTY, MT

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