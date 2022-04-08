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Montgomery County, NY

Flood Warning issued for Montgomery by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 02:05:00 EDT Expires: 2022-04-09 04:10:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Montgomery County, NY
Cars
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-11 09:51:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. At 18.8 feet, Florida Fish and Wildlife Commission expands the no wake zone restriction further upstream on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream on the Wilson`s Spring Boat Ramp to one-half mile upstream of the State Road 47 bridge. At 19.0 feet, Water begins to enter backyards of residences along the Ichetucknee River. At 19.8 feet, Waters begins to affect homes in the Hollingsworth Bluff area at State Route 47. At 20.0 feet, Access to homes on Santa Fe Road below SW Riverside Avenue becomes restricted in Columbia. Flooding begins on Santa Fe and Wilson Springs Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM EDT Monday the stage was 18.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM EDT Monday was 18.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.1 feet this afternoon. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
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High Wind Warning issued for Coastal Nueces, Coastal San Patricio, Inland Nueces by NWS

Effective: 2022-04-11 07:28:00 CDT Expires: 2022-04-11 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Coastal Nueces; Coastal San Patricio; Inland Nueces; Inland San Patricio; Nueces Islands HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Inland Nueces, Inland San Patricio, Coastal Nueces, Coastal San Patricio and Nueces Islands Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
NUECES COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Flood#Urban Area#Extreme Weather#Ephratah#Summit
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 2 and 6 inches across the valley floors, and 6 to 12 inches in the mountains. Isolated amounts approaching 20 inches are possible in some mountain locations. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...From Midnight tonight to Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes.
BROADWATER COUNTY, MT
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Winter Storm Warning issued for Cascade, Fergus, Judith Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Cascade; Fergus; Judith Basin WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...For the Winter Weather Advisory, snow. 2 to 4 inches of snow this morning. For the Winter Storm Warning, heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 15 inches, with isolated amounts approaching 20 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Cascade, Fergus and Judith Basin Counties. * WHEN...For the Winter Weather Advisory, until Noon MDT today. For the Winter Storm Warning, from Midnight tonight to Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Monday morning and evening commutes.
CASCADE COUNTY, MT
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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NWS
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Winter Storm Warning issued for Southern Rocky Mountain Front by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Southern Rocky Mountain Front WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...For the Winter Storm Warning, heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. For the Winter Weather Advisory, snow. Additional snow accumulations up to two inches. * WHERE...Southern Rocky Mountain Front. * WHEN...For the Winter Storm Warning, from 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. For the Winter Weather Advisory, until Noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
LEWIS AND CLARK COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for South Central Utah, Western Canyonlands by NWS

Effective: 2022-04-11 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: South Central Utah; Western Canyonlands HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...South Central Utah and Western Canyonlands. * WHEN...From 3 PM MDT today until 6 AM MDT Tuesday. Strongest winds expected this evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
GARFIELD COUNTY, UT
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Wind Advisory issued for Lower Washington County, Zion National Park by NWS

Effective: 2022-04-11 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 04:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lower Washington County; Zion National Park WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 4 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Lower Washington County and Zion National Park. * WHEN...From 3 PM MDT this afternoon until 4 AM MDT Tuesday. Strongest wind gusts are expected late this afternoon and this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
WASHINGTON COUNTY, UT
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Winter Storm Warning issued for East Slopes of the Washington Cascades by NWS

Effective: 2022-04-11 05:31:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: East Slopes of the Washington Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING ABOVE 3000 FEET * WHAT...Heavy snow expected above 3000 feet. Total snow accumulations of 12 to 18 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...East Slopes of the Washington Cascades. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Travel will be impacted along I-90 and US-12 through White Pass as well as Blewett Pass.
KITTITAS COUNTY, WA
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Special Weather Statement issued for Gallia, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-11 10:31:00 EDT Expires: 2022-04-11 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Gallia; Lawrence A strong thunderstorm will impact portions of central Gallia and central Lawrence Counties through 1100 AM EDT At 1031 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 10 miles northeast of Lake Vesuvius, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Gallipolis, Waterloo and Gage. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
GALLIA COUNTY, OH
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Wind Advisory issued for Arches, Grand Flat, Canyonlands, Natural Bridges by NWS

Effective: 2022-04-11 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Arches, Grand Flat; Canyonlands, Natural Bridges; Eastern Uinta Basin; La Sal and Abajo Mountains; Southeast Utah; Tavaputs Plateau WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph. Gusts up to 50 mph in the valleys and up to 60 mph in the mountains expected. * WHERE...Valleys of eastern Utah and western Colorado, and the La Sal and Abajo Mountains of southeast Utah. * WHEN...From 3 PM Monday to 6 AM MDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult. Tree limbs could be blown down.
GRAND COUNTY, UT
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Teton by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 03:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Eastern Teton WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 3 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations between 1 and 5 inches, with 5 to 10 inches in the mountains. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Eastern Teton County. * WHEN...From Midnight tonight to 3 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
TETON COUNTY, MT

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