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Pike County, PA

Flood Watch issued for Northern Wayne, Pike, Southern Wayne by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 06:21:00 EDT Expires: 2022-04-08 06:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action...

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Severe Weather Statement issued for Lackawanna, Pike, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-19 18:08:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lackawanna; Pike; Wayne A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT FOR SOUTHERN LACKAWANNA...SOUTHWESTERN WAYNE...NORTHEASTERN LUZERNE AND WEST CENTRAL PIKE COUNTIES At 608 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Gouldsboro, or 12 miles southeast of Scranton, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Scranton, Wilkes-Barre, Dunmore, Kingston, Plains, Old Forge, Pittston, Taylor, Moosic and Exeter. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LACKAWANNA COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lackawanna, Luzerne, Pike, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-19 17:44:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Heavy rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Lackawanna; Luzerne; Pike; Wayne The National Weather Service in Binghamton has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Lackawanna County in northeastern Pennsylvania Southwestern Wayne County in northeastern Pennsylvania Central Luzerne County in northeastern Pennsylvania West central Pike County in northeastern Pennsylvania * Until 630 PM EDT. * At 543 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Sugar Notch, or near Wilkes-Barre, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Scranton, Wilkes-Barre, Dunmore, Kingston, Nanticoke, Plains, Old Forge, Pittston, Taylor and Plymouth. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LACKAWANNA COUNTY, PA
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Tornado Warning issued for Perry, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-22 16:23:00 CDT Expires: 2022-03-22 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Perry; Wayne A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR NORTHWESTERN PERRY AND SOUTHWESTERN WAYNE COUNTIES At 423 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over New Augusta, or 9 miles southwest of Richton, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Richton around 435 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
PERRY COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wayne County, PA
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Wayne, PA
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Pike County, PA
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Tornado Watch issued for Holmes, Mahoning, Stark, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 19:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Holmes; Mahoning; Stark; Wayne TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHEAST OHIO HOLMES MAHONING STARK WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLIANCE, AUSTINTOWN, BOARDMAN, CANTON, KILLBUCK, MASSILLON, MILLERSBURG, ORRVILLE, RITTMAN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
HOLMES COUNTY, OH
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Dense Fog Advisory issued for Greene, Perry, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-17 06:08:00 CDT Expires: 2022-03-17 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Perry; Wayne DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility reduced to one quarter mile or less at times in dense fog. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama and southeast Mississippi. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GREENE COUNTY, MS
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Amite, Pike, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-18 03:56:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike; Wilkinson TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE WILKINSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CENTREVILLE, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DOLOROSA, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, FORT ADAMS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, NEW ROADS, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.
AMITE COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Flash Flood#Urban Areas#Extreme Weather#Southern
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Charlton, Clinch, Glynn, Pierce, Ware, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 15:10:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Charlton; Clinch; Glynn; Pierce; Ware; Wayne TORNADO WATCH 68 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BRANTLEY CAMDEN CHARLTON CLINCH GLYNN PIERCE WARE WAYNE
BRANTLEY COUNTY, GA
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Flood Watch issued for Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Amite; Hancock; Pearl River; Pike; Walthall; Wilkinson FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts can be expected. * WHERE...Portions of southeast Louisiana and southern Mississippi, including the following counties and parishes, in southeast Louisiana, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Livingston, Northern Tangipahoa, Northwest St. Tammany, Pointe Coupee, Southeast St. Tammany, Southern Tangipahoa, St. Helena, Washington, West Baton Rouge and West Feliciana. In southern Mississippi, Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall and Wilkinson. * WHEN...From Tuesday morning through late Tuesday night. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
AMITE COUNTY, MS
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Flood Watch issued for Garland, Montgomery, Pike, Pulaski, Saline by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Garland; Montgomery; Pike; Pulaski; Saline FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, southwest Arkansas and western Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Garland, Pulaski and Saline. In southwest Arkansas, Pike. In western Arkansas, Montgomery. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
GARLAND COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Appling, Tattnall, Toombs, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-27 20:54:00 EDT Expires: 2022-03-28 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Appling; Tattnall; Toombs; Wayne The Flood Warning is extended for the following rivers in Georgia Altamaha River At Baxley affecting Toombs, Tattnall, Wayne and Appling Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Altamaha River At Baxley. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 74.5 feet, Flooding of agricultural and timber lands is expected. Deens Landing and Linton Carter Landing boat ramps, picnic areas and parking lots begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM EDT Sunday the stage was 74.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM EDT Sunday was 74.6 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage tomorrow morning and continue falling to 71.8 feet Friday evening. - Flood stage is 74.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
APPLING COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Greene, Perry, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-17 21:18:00 CDT Expires: 2022-03-18 05:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 1000 AM CDT for southwestern Alabama...and southeastern Mississippi. Target Area: Greene; Perry; Wayne Strong thunderstorms will impact portions of northern Perry, Wayne and northwestern Greene Counties through 530 AM CDT At 448 AM CDT, National Weather Service doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from Petal to near Rock Hill. Movement was northeast at 65 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Waynesboro, Richton, Clara and New Augusta. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...40 MPH
GREENE COUNTY, MS
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Flood Advisory issued for Gibson, Pike by NWS

Effective: 2022-03-23 20:36:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:01:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Gibson; Pike FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southwest Indiana, including the following areas, Gibson and Pike. * WHEN...Until 815 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 611 PM CDT, the public reported heavy rain and minor flooding in Princeton, Indiana due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly. Up to 1 inch of rain has fallen. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Princeton, Fort Branch, Oakland City, Petersburg, Grayville, Haubstadt, Owensville, Winslow, Patoka, Francisco, Somerville, Hazleton, Spurgeon and Mackey. - http://www.weather.gov/safety/flood
GIBSON COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Franklin, Noble, Steuben, Union, Wayne, Whitley by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Franklin; Noble; Steuben; Union; Wayne; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
FAYETTE COUNTY, IN
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Freeze Watch issued for Cumberland, Edgecombe, Hoke, Sampson, Scotland, Wayne, Wilson by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cumberland; Edgecombe; Hoke; Sampson; Scotland; Wayne; Wilson FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE SUNDAY NIGHT THROUGH MONDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the upper 20s to lower 30s possible. * WHERE...Edgecombe, Wilson, Wayne, Scotland, Hoke, Cumberland and Sampson Counties. * WHEN...From late Sunday night through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CUMBERLAND COUNTY, NC
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Special Weather Statement issued for Brantley, Northeastern Charlton, Northern Ware, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 10:03:00 EDT Expires: 2022-03-23 13:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Beware of localized flooding and the possibility of dirt roads becoming mired in mud. Target Area: Brantley; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Wayne Locally heavy rainfall will impact portions of eastern Pierce, Brantley, east central Ware, Wayne and northern Charlton Counties through 145 PM EDT At 1247 PM EDT, Doppler radar was tracking an area of moderate to heavy rainfall over portions of southeast Georgia, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Minor flooding due to heavy rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor flooding due to heavy rainfall is possible. Locations impacted include Jesup, Blackshear, Nahunta, Patterson, Gardi, Screven, Odum, Offerman, Hickox and Raybon. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Winter Weather Advisory issued for Northern Cayuga, Oswego, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-27 14:50:00 EDT Expires: 2022-03-28 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Periods of snow will result in snow covered roads and limited visibilities. Slow down and use caution while driving. Submit snow reports through our website or social media. Target Area: Northern Cayuga; Oswego; Wayne WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT MONDAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 3 to 5 inches. Winds gusting as high as 40 mph will produce blowing and drifting snow. * WHERE...Wayne, Northern Cayuga, and Oswego counties. * WHEN...Until 11 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
CAYUGA COUNTY, NY
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Flood Warning issued for Daviess, Knox, Pike by NWS

Effective: 2022-03-14 11:00:00 EDT Expires: 2022-03-18 16:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Even 6 inches of fast-moving flood water can knock you off your feet and a depth of 2 feet will float your car. Never try to walk, swim, or drive through such swift water. If you come upon flood waters, stop, turn around and go another way. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Daviess; Knox; Pike The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana White River at Edwardsport. White River at Hazleton. White River at Petersburg. .Ongoing flooding will continue along portions of the East Fork White, White, and Wabash Rivers due to rainfall last weekend. Minor flooding is occurring, which primarily impacts river roads, parks, and agricultural land. The East Fork White River has crested. The crest of the White River is near Petersburg. The crest of the Wabash River is approaching Mount Carmel. Flooding will gradually end this week, with the last of the flooding forecast to end Saturday. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FRIDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River at Petersburg. * WHEN...Until Friday afternoon. * IMPACTS...At 23.0 feet, Extensive flooding is progress affecting agricultural and rural residential areas. Several rural county roads extensively flooded including Bottoms Rd...Brothers Rd and E. Governor Rd in Knox County. A few residents may move out in an area locally known as Dodge City. Several small oil fields are inaccessible. During agricultural season much flood damage can occur. High water isolates some river cabin residents. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:30 AM EDT Monday /9:30 AM CDT Monday/ the stage was 22.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:30 AM EDT Monday /9:30 AM CDT Monday/ was 22.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Friday morning and continue falling to 6.3 feet Thursday, March 24. - Flood stage is 16.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIESS COUNTY, IN
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Flood Warning issued for George, Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-20 11:23:00 CDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/mob. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Wayne The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi Chickasawhay At Leakesville affecting Greene, Wayne and George Counties. For the Chickasawhay River...including Waynesboro, Leakesville Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Chickasawhay At Leakesville. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 20.0 feet, flooding of lowlands will occur. At 22.0 feet, flooding of lowlands continues and some roads in low lying areas become cut off by high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 AM CDT Sunday the stage was 22.1 feet. - Forecast...The river is expected to continue to rise, cresting at a stage of 22.3 feet this evening. It will then begin to gradually fall, falling to below flood stage by early Wednesday morning. - Flood stage is 20.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS

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