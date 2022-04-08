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Hamilton County, NY

Flood Warning issued for Hamilton by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 02:05:00 EDT Expires: 2022-04-09 04:10:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Hamilton County, NY
City
Northville, NY
City
Fulton, NY
City
Hamilton, NY
City
Lake Pleasant, NY
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Columbia, Union by NWS

Effective: 2022-04-05 02:59:00 CDT Expires: 2022-04-05 03:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northwestern Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Columbia; Union A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 345 AM CDT FOR UNION AND EASTERN COLUMBIA COUNTIES At 259 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Gurdon to near Poison Springs State Park to near Mount Holly to near Haynesville, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include El Dorado, Smackover, Norphlet, Junction City, Calion, Village, Lisbon, Mount Holly, Atlanta, Wesson, Hew Hope, Ebenezer, Newell, Marysville, Cairo, Noxobe, Three Creeks, Kenova, Spotville and Medlock. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
COLUMBIA COUNTY, AR
IN THIS ARTICLE
#Flood#Thunderstorms#Extreme Weather#Girards Sugarbush
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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NWS
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Winter Storm Warning issued for Gallatin by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Gallatin WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 2 and 5 inches across the Gallatin Valley, and up to 15 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Gallatin County. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
GALLATIN COUNTY, MT
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Special Weather Statement issued for Craighead, Poinsett by NWS

Effective: 2022-04-11 11:26:00 CDT Expires: 2022-04-11 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Craighead; Poinsett Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Craighead and Poinsett Counties through 100 PM CDT At 1231 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Brookland to Weiner. Movement was southeast at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Jonesboro, Trumann, Marked Tree, Harrisburg, Lake City, Lepanto, Bay, Caraway, Weiner, Waldenburg, Greenfield, Black Oak, Payneway, Apt, Weona Junction, Gum Point, Lester, Promised Land, Bay Village and Alto. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
CRAIGHEAD COUNTY, AR
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Red Flag Warning issued for Jones, Lyman by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-11 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Jones; Lyman RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY * AFFECTED AREA...In South Dakota, Jones and Lyman. * WINDS...South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 19 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds, lowering humidity, and dry fuels may bring critical fire danger to portions of south central South Dakota.
JONES COUNTY, SD
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Red Flag Warning issued for Dundy, Hitchcock by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised Today and Tuesday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Dundy; Hitchcock RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027...028...041...079...080 252...253 AND 254......RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027 028...029...041...042...079...080...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect until 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan and Fire Weather Zone 041 Greeley. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Timing for Today...until sunset this evening. * Timing for Tuesday...late Tuesday morning through sunset Tuesday evening. * Winds for Today...S at 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Winds for Tuesday...SW at 30 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the NW during the afternoon. * Relative Humidity...10 to 20 percent Today and Tuesday. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
DUNDY COUNTY, NE
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Winter Weather Advisory issued for Upper Hood River Valley by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Upper Hood River Valley WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow expected, but diminishing by evening. Total snow accumulations of 5 to 10 inches. * WHERE...Upper Hood River Valley. * WHEN...Until 2 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
HOOD RIVER COUNTY, OR
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Winter Weather Advisory issued for Northeast Blue Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 10:01:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Northeast Blue Mountains SPRING SNOW CONTINUES ACROSS PARTS OF THE INLAND NW WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 4 and 10 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Mountain Road, Anatone, Peola, and Cloverland Road. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening commute.
ASOTIN COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for South Washington Cascade Foothills by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: South Washington Cascade Foothills WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 12 to 18 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascade Foothills. * WHEN...Until 5 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
CLARK COUNTY, WA
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Flood Advisory issued for Craighead by NWS

Effective: 2022-04-11 11:26:00 CDT Expires: 2022-04-12 11:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Craighead FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of East Arkansas, including the following county, Craighead. * WHEN...Until 400 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1248 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Jonesboro, Brookland, Farrville, Apt, Valley View, Needham, Goobertown, Herman, Gilkerson and Craighead Forest Park. - http://www.weather.gov/safety/flood
CRAIGHEAD COUNTY, AR

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