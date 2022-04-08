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Bergen County, NJ

Flood Warning issued for Bergen by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 05:03:00 EDT Expires: 2022-04-08 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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County
Bergen County, NJ
State
New Jersey State
City
Lodi, NJ
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High Wind Warning issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PDT TODAY HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY * WHAT...For the High Wind Warning, sustained west winds 35 to 45 mph, with gusts around 70 mph expected. For the Wind Advisory, sustained west winds 25 to 35 mph, with gusts around 50 mph expected. * WHERE...Mojave Desert Slopes. * WHEN...For the High Wind Warning, from noon today until 5 AM PDT Tuesday. For the Wind Advisory, until noon PDT today. * IMPACTS...Damaging winds may blow down branches. Blowing dust will reduce visibilities in some locations. Travel will be very difficult, particularly for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Highways affected include, but are not limited to Highway 14, Highway 58 below Tehachapi Pass, and Highway 178 below Walker Pass.
KERN COUNTY, CA
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Red Flag Warning issued for Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-11 12:35:00 CDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised Today and Tuesday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Red Willow RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 004 016 AND 081 RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 004...016 AND 081 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 004 Norton and Fire Weather Zone 016 Graham. In Nebraska...Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing for Today...until sunset this evening. * Timing for Tuesday...late Tuesday morning through sunset Tuesday evening. * Winds for Today...South at 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Winds for Tuesday...Southwest at 30 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the Northwest during the afternoon. * Relative Humidity...10 to 20 percent Today and Tuesday. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
RED WILLOW COUNTY, NE
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Winter Weather Advisory issued for Northeast Blue Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 10:01:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Northeast Blue Mountains SPRING SNOW CONTINUES ACROSS PARTS OF THE INLAND NW WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 4 and 10 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Mountain Road, Anatone, Peola, and Cloverland Road. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening commute.
ASOTIN COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for Fergus, Judith Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Fergus; Judith Basin WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 15 inches, with isolated amounts approaching 20 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Fergus and Judith Basin Counties. * WHEN...From Midnight tonight to Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes.
FERGUS COUNTY, MT
IN THIS ARTICLE
#Flood#Vehicles
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Winter Storm Warning issued for Simcoe Highlands by NWS

Effective: 2022-04-11 10:47:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Simcoe Highlands WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 10 to 20 inches for the Simcoe Highlands and 5 to 10 inches for the Ochoco-John Day Highlands. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Washington, Simcoe Highlands. In Oregon, Ochoco- John Day Highlands. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible.
KLICKITAT COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for East Slopes of the Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-11 10:47:00 PDT Expires: 2022-04-13 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: East Slopes of the Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 12 to 24 inches, with higher amounts along the crest. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...East Slopes of the Oregon Cascades. * WHEN...Until 5 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Travel will be impacted along US-20 and through Santiam Pass.
DESCHUTES COUNTY, OR
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Winter Storm Warning issued for Central and Southern Lewis and Clark, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Central and Southern Lewis and Clark; Jefferson WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Jefferson and Central and Southern Lewis and Clark Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
JEFFERSON COUNTY, MT
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Northwest Blue Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 10:47:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Northwest Blue Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON ABOVE 3000 FEET * WHAT...Heavy snow expected above 3000 feet. Total snow accumulations of 8 to 12 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Washington, Northwest Blue Mountains. In Oregon, Northern Blue Mountains of Oregon. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Travel will be impacted on I-84 and OR-204.
COLUMBIA COUNTY, WA
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Red Flag Warning issued for Cheyenne, Kit Carson County, Yuma by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised Today and Tuesday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County; Yuma RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027...028...041...079 080...252...253 AND 254......RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002 003...013...014...015...027...028...029...041...042...079...080 253 AND 254 RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027 028...041...079...080...252...253 AND 254......RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027...028...029...041 042...079...080...253 AND 254 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan and Fire Weather Zone 041 Greeley. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing for Today...Until sunset this evening. * Timing for Tuesday...Late Tuesday morning through sunset Tuesday evening. * Winds for Today...South at 20 to 30 mph gusting up to 40 mph. * Winds for Tuesday...Southwest at 30 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the Northwest during the afternoon. * Relative Humidity...10 to 20 percent Today and Tuesday. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Dundy, Hitchcock by NWS

Effective: 2022-04-11 12:35:00 CDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised Today and Tuesday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Dundy; Hitchcock RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027...028...041...079...080 252...253 AND 254......RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ TUESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...013...014...015...027 028...029...041...042...079...080...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect until 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan and Fire Weather Zone 041 Greeley. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Timing for Today...until sunset this evening. * Timing for Tuesday...late Tuesday morning through sunset Tuesday evening. * Winds for Today...S at 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Winds for Tuesday...SW at 30 to 45 mph with gusts up to 60 mph, shifting to the NW during the afternoon. * Relative Humidity...10 to 20 percent Today and Tuesday. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
DUNDY COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Ottawa by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 13:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Ottawa A strong thunderstorm will impact portions of central Ottawa County through 145 PM CDT At 111 PM CDT, Doppler radar indicated a strong thunderstorm near Narcissa, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down small tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations in or near the path include Miami... Baxter Springs Commerce... Quapaw Wyandotte... Narcissa Ottawa... Peoria Twin Bridges State Park This includes Interstate 44 between mile markers 300 and 324. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
OTTAWA COUNTY, OK
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Winter Weather Advisory issued for Central Columbia River Gorge, Greater Portland Metro Area by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 12:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use extra caution while driving, and allow extra time to reach your destination. Be alert for downed trees and powerlines on roadways, and use caution when switching lanes if slush has built up between lanes. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Central Columbia River Gorge; Greater Portland Metro Area; Lower Columbia; Western Columbia River Gorge WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL NOON PDT TODAY * WHAT...Snow expected. Snow diminishing to showers or flurries, or changing back to light rain by early afternoon below 500 feet. Additional snow accumulation between one half inch and 2 inches possible. Total snow accumulations from 1 to 4 inches below 500 feet, and 3 to 8 inches above 500 feet. * WHERE...Portions of northwest Oregon and southwest Washington, including the I-5 corridor, I-84 through the Columbia River Gorge, and the greater Portland-Vancouver metro area. * WHEN...Until noon PDT today. * IMPACTS...Many roadways will remain snow or slush covered through midday. Power outages are also likely due to the weight of snow bringing down trees and powerlines.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Winter Weather Advisory issued for Upper Hood River Valley by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Upper Hood River Valley WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow expected, but diminishing by evening. Total snow accumulations of 5 to 10 inches. * WHERE...Upper Hood River Valley. * WHEN...Until 2 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
HOOD RIVER COUNTY, OR

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