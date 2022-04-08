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Broome County, NY

Flood Warning issued for Broome by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 10:42:00 EDT Expires: 2022-04-11 07:20:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Broome The Flood Warning is extended for the following...

alerts.weather.gov

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Broome County, NY
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Bainbridge, NY
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Unadilla, NY
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Windsor, NY
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Winter Weather Advisory issued for Chukchi Sea Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 19:00:00 AKDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chukchi Sea Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Total snow accumulations of 1 to 2 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Chukchi Sea Coast from Cape Krusenstern north. * WHEN...7 PM today to 10 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#Flood#Susquehanna River#Extreme Weather#Waverly Sayre
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Special Weather Statement issued for Barry, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-11 12:45:00 CDT Expires: 2022-04-11 13:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Barry; Lawrence A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Barry and southeastern Lawrence Counties through 115 PM CDT At 1244 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Pierce City, or near Monett, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Monett... Aurora Mount Vernon... Marionville Pierce City... Verona Freistatt... Hoberg Chesapeake This includes Interstate 44 between mile markers 40 and 55. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
BARRY COUNTY, MO
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Red Flag Warning issued for Barton, Russell by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A red flag warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this fire weather product. Target Area: Barton; Russell RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM CDT TUESDAY FOR EXTREME GRASSLAND FIRE DANGER. THIS IS A POTENTIALLY DANGEROUS SITUATION FOR FIRE WEATHER ZONES 032 AND 047 * Extreme Grassland Fire Danger...Is forecast. * Winds...South 30 to 40 mph with gusts over 60 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Impacts...Any fires that develop will likely spread rapidly and become very difficult to control. Outdoor burning is not recommended.
BARTON COUNTY, KS
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NWS
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Winter Storm Warning issued for Willapa Hills by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Willapa Hills WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy snow expected. Snow diminishing to showers or flurries by late afternoon. Total snow accumulations of 6 to 12 inches above 1000 feet. Total snow accumulations of 3 to 6 inches below 1000 feet. Winds gusting as high as 35 mph in some locations. * WHERE...In Oregon, Coast Range of Northwest Oregon. In Washington, Willapa Hills. * WHEN...Until 2 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
PACIFIC COUNTY, WA
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Flood Advisory issued for Craighead by NWS

Effective: 2022-04-11 11:26:00 CDT Expires: 2022-04-12 11:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Craighead FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of East Arkansas, including the following county, Craighead. * WHEN...Until 400 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1248 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Jonesboro, Brookland, Farrville, Apt, Valley View, Needham, Goobertown, Herman, Gilkerson and Craighead Forest Park. - http://www.weather.gov/safety/flood
CRAIGHEAD COUNTY, AR
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Red Flag Warning issued for Jones, Lyman by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-11 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Jones; Lyman RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY * AFFECTED AREA...In South Dakota, Jones and Lyman. * WINDS...South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 19 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds, lowering humidity, and dry fuels may bring critical fire danger to portions of south central South Dakota.
JONES COUNTY, SD
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM PDT TUESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 12 to 24 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades. * WHEN...Until 6 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Winter Storm Warning issued for Southern Rocky Mountain Front by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Southern Rocky Mountain Front WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Southern Rocky Mountain Front. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
LEWIS AND CLARK COUNTY, MT
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Severe Weather Statement issued for Ottawa by NWS

Effective: 2022-04-11 12:14:00 CDT Expires: 2022-04-11 12:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Ottawa A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 PM CDT FOR EASTERN OTTAWA COUNTY At 1213 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Wyandotte, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Wyandotte... Peoria Twin Bridges State Park This includes Interstate 44 between mile markers 318 and 324. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
OTTAWA COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Central and Southern Lewis and Clark, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Central and Southern Lewis and Clark; Jefferson WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Jefferson and Central and Southern Lewis and Clark Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
JEFFERSON COUNTY, MT

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