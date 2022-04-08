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Wayne County, PA

Flood Warning issued for Wayne by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 06:21:00 EDT Expires: 2022-04-11 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Stay away or be swept away. River banks and culverts can become unstable and...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Campbell, Corson by NWS

Effective: 2022-04-14 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Campbell; Corson HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Corson and Campbell Counties. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
CAMPBELL COUNTY, SD
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Rip Current Statement issued for Vieques by NWS

Effective: 2022-04-12 19:00:00 Expires: 2022-04-13 19:00:00 Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Vieques HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM AST THIS EVENING THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents expected due to breaking waves of 6 to 8 feet. * WHERE...Beaches of Vieques. * WHEN...From this evening through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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County
Wayne County, PA
City
Wayne, PA
State
Pennsylvania State
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Wind Advisory issued for San Francisco River Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 08:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: San Francisco River Valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...San Francisco River Valley. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
CATRON COUNTY, NM
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Blizzard Warning issued for Grand Forks by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Grand Forks BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected across western Grand Forks County. Total snow accumulations of 6 to 14 inches across western Grand Forks County. 1 to 5 inches of accumulation is expected across eastern Grand Forks County. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Grand Forks County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow will reduce visibilities to a quarter mile or less. Where heaviest snowfall occurs large impassible drifts may severely impact travel and travel impacts may linger after snow stops falling. * ADDITIONAL DETAILS...There will be a sharp cutoff within Grand Forks County where precipitation may remain rain through this evening instead of snow greatly impacting potential accumulations in the east.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Berkeley, Georgetown, Williamsburg by NWS

Effective: 2022-04-12 09:27:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Georgetown; Williamsburg FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santee River near Jamestown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, water surrounds the residence at the end of Harris Landing Road and the adjacent boat ramp is inaccessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 830 AM EDT Tuesday, the stage was 14.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.4 feet this afternoon. - Flood stage is 10.0 feet.
BERKELEY COUNTY, SC
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Flood#West Branch#Extreme Weather
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Winter Storm Warning issued for Orofino, Grangeville Region by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Orofino, Grangeville Region WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WIND...Southwest winds 10 to 25 mph in the evening, becoming north to east 12 to 18 mph in the Camas Prairie except 15 to 25 mph with gusts to 35 mph on Greer Grade. This could produce patchy blowing and drifting snow and low visibility. * WHERE...Camas Prairie, Grangeville and vicinity, and Greer Grade. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Travel could be affected.
CLEARWATER COUNTY, ID
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Wind Advisory issued for Far Northwest Highlands, Northwest Highlands by NWS

Effective: 2022-04-12 07:44:00 MDT Expires: 2022-04-12 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Far Northwest Highlands; Northwest Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Far Northwest Highlands and Northwest Highlands. * WHEN...Until 3 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
MCKINLEY COUNTY, NM
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Winter Storm Warning issued for Bitterroot, Sapphire Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Bitterroot, Sapphire Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Bitterroot/Sapphire Mountains. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be affected. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The cold wind chills as low as 15 below zero could result in hypothermia if precautions are not taken.
GRANITE COUNTY, MT
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NWS
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High Wind Warning issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-04-12 06:23:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM PDT THIS MORNING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 8 AM PDT this morning. * IMPACTS...Very difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects will become airborne. Moderate tree and minor structural damage possible.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Winter Storm Warning issued for Eastern Lemhi County, Western Lemhi County by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Lemhi County; Western Lemhi County WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Shoup, Bannock Pass, Highway 28 Tendoy to Lone Pine, Highway 93 Lost Trail Pass to Gibbonsville, Lemhi Pass, and Salmon. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be affected.
LEMHI COUNTY, ID
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Webb by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 10:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Webb A strong thunderstorm will impact portions of eastern Webb County through 1030 AM CDT At 957 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Texas A&M, or 7 miles east of Laredo, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Laredo, Texas A&M, Laredo International Airport, Botines, Unitec Industrial Park, United South High School, Ranchitos Las Lomas, St Augustine High School South Laredo, Doctors Hospital Of Laredo, Laredo Country Club, Laredo Community College, Orvil and Callaghan. This includes the following highways Interstate 35 between mile markers 1 and 30. US Highway 59 between mile markers 788 and 824. US Highway 83 between mile markers 696 and 722. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
WEBB COUNTY, TX
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High Wind Warning issued for Buffalo, Dewey, Edmunds, Faulk, Hand, Hughes, Hyde, Jones by NWS

Effective: 2022-04-12 09:04:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Buffalo; Dewey; Edmunds; Faulk; Hand; Hughes; Hyde; Jones; Lyman; McPherson; Potter; Stanley; Sully; Walworth HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...West winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Portions of central and north central South Dakota. * WHEN...Until 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
BUFFALO COUNTY, SD
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High Wind Warning issued for North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Avoid outdoor burning or any activity that may cause sparks. The strong winds will likely fuel rapid fire growth. Target Area: North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County; Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Limon, and Southern Lincoln County. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. Strong winds will likely lead to rapid fire growth of any new fire. Blowing dust will reduce visibility to less than a quarter mile in places.
ELBERT COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Brown, Clark, Codington, Day, Deuel, Grant, Hamlin, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-15 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Brown; Clark; Codington; Day; Deuel; Grant; Hamlin; Marshall; Roberts; Spink HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM WEDNESDAY TO 1 AM CDT FRIDAY * WHAT...West winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Portions of northeast South Dakota and west central Minnesota. * WHEN...From 7 AM Wednesday to 1 AM CDT Friday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
BROWN COUNTY, SD

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