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Pike County, PA

Flood Watch issued for Northern Wayne, Pike, Southern Wayne by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 06:21:00 EDT Expires: 2022-04-11 02:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action...

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Severe Weather Statement issued for Lackawanna, Pike, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-19 18:08:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lackawanna; Pike; Wayne A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT FOR SOUTHERN LACKAWANNA...SOUTHWESTERN WAYNE...NORTHEASTERN LUZERNE AND WEST CENTRAL PIKE COUNTIES At 608 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Gouldsboro, or 12 miles southeast of Scranton, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Scranton, Wilkes-Barre, Dunmore, Kingston, Plains, Old Forge, Pittston, Taylor, Moosic and Exeter. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LACKAWANNA COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lackawanna, Luzerne, Pike, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-19 17:44:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Heavy rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Lackawanna; Luzerne; Pike; Wayne The National Weather Service in Binghamton has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Lackawanna County in northeastern Pennsylvania Southwestern Wayne County in northeastern Pennsylvania Central Luzerne County in northeastern Pennsylvania West central Pike County in northeastern Pennsylvania * Until 630 PM EDT. * At 543 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Sugar Notch, or near Wilkes-Barre, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Scranton, Wilkes-Barre, Dunmore, Kingston, Nanticoke, Plains, Old Forge, Pittston, Taylor and Plymouth. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LACKAWANNA COUNTY, PA
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Tornado Warning issued for Perry, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-22 16:23:00 CDT Expires: 2022-03-22 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Perry; Wayne A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR NORTHWESTERN PERRY AND SOUTHWESTERN WAYNE COUNTIES At 423 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over New Augusta, or 9 miles southwest of Richton, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Richton around 435 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
PERRY COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wayne, PA
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Pike County, PA
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Flood Warning issued for Gallatin, Wayne, White by NWS

Effective: 2022-03-13 09:56:00 CDT Expires: 2022-03-14 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Gallatin; Wayne; White The Flood Warning continues for the following river in Illinois Little Wabash River at Carmi. .Even with recent rain and snow this past week, the Little Wabash River at Carmi will continue to fall over the weekend, dropping below minor flood stage on Monday. For the Little Wabash River...including Carmi...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS MORNING THROUGH MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Little Wabash River at Carmi. * WHEN...Until tomorrow morning. * IMPACTS...At 27.0 feet, The inundation of county roads begins. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM CDT Sunday the stage was 27.3 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage just after midnight tonight and continue falling to 19.0 feet Sunday morning, March 20th. - Flood stage is 27.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GALLATIN COUNTY, IL
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Tornado Watch issued for Holmes, Mahoning, Stark, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 19:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Holmes; Mahoning; Stark; Wayne TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHEAST OHIO HOLMES MAHONING STARK WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLIANCE, AUSTINTOWN, BOARDMAN, CANTON, KILLBUCK, MASSILLON, MILLERSBURG, ORRVILLE, RITTMAN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
HOLMES COUNTY, OH
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Dense Fog Advisory issued for Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-16 04:40:00 CDT Expires: 2022-03-16 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Wayne DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less at times in dense fog. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama, northwest Florida and southeast Mississippi. * WHEN...Until 9 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GREENE COUNTY, MS
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Flash Flood#Urban Areas#Extreme Weather#Southern
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Tornado Watch issued for Amite, Pike, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-18 03:56:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike; Wilkinson TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE WILKINSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CENTREVILLE, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DOLOROSA, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, FORT ADAMS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, NEW ROADS, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.
AMITE COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Charlton, Clinch, Glynn, Pierce, Ware, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 15:10:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Charlton; Clinch; Glynn; Pierce; Ware; Wayne TORNADO WATCH 68 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BRANTLEY CAMDEN CHARLTON CLINCH GLYNN PIERCE WARE WAYNE
BRANTLEY COUNTY, GA
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Flood Watch issued for Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Amite; Hancock; Pearl River; Pike; Walthall; Wilkinson FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts can be expected. * WHERE...Portions of southeast Louisiana and southern Mississippi, including the following counties and parishes, in southeast Louisiana, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Livingston, Northern Tangipahoa, Northwest St. Tammany, Pointe Coupee, Southeast St. Tammany, Southern Tangipahoa, St. Helena, Washington, West Baton Rouge and West Feliciana. In southern Mississippi, Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall and Wilkinson. * WHEN...From Tuesday morning through late Tuesday night. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
AMITE COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Franklin, Union, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Franklin; Union; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
FAYETTE COUNTY, IN
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NWS
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Flood Warning issued for Appling, Tattnall, Toombs, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-27 20:54:00 EDT Expires: 2022-03-28 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Appling; Tattnall; Toombs; Wayne The Flood Warning is extended for the following rivers in Georgia Altamaha River At Baxley affecting Toombs, Tattnall, Wayne and Appling Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Altamaha River At Baxley. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 74.5 feet, Flooding of agricultural and timber lands is expected. Deens Landing and Linton Carter Landing boat ramps, picnic areas and parking lots begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM EDT Sunday the stage was 74.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM EDT Sunday was 74.6 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage tomorrow morning and continue falling to 71.8 feet Friday evening. - Flood stage is 74.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
APPLING COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Monroe, Northern Cayuga, Oswego, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-27 17:00:00 EDT Expires: 2022-03-27 10:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Monroe; Northern Cayuga; Oswego; Wayne A BAND OF HEAVY SNOW WILL AFFECT PARTS OF SOUTHERN OSWEGO AND NORTHERN PARTS OF WAYNE... MONROE...AND CAYUGA COUNTIES HAZARDS...A band of heavy snow which can rapidly reduce visibility to less than a quarter of a mile. This band of heavy snow is producing extremely heavy snow at the rate of 1 to 2 inches per hour. LOCATION AND MOVEMENT...At 953 AM EDT, a band of heavy snow was across Lake Ontario extending eastward into southern Oswego county near Fulton. The band is moving south at 10 MPH and will enter northern Monroe, Wayne, and Cayuga counties between 10 AM and 11 AM. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE Rochester, Irondequoit, Oswego, Fulton, Webster, Fair Haven Beach State Park, Ontario, Williamson, Marion, Central Square, Sodus, Cato, Chimney Bluffs State Park, Battle Island State Park, Brewerton, Hastings, Volney, Constantia, West Monroe and Palermo. This includes Interstate 81 near exit 32. SAFETY INFO Use extra caution if you must travel into or through this band of heavy snow. Rapid changes in visibility and potentially slick roads may lead to accidents.
CAYUGA COUNTY, NY
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Flood Advisory issued for Gibson, Pike by NWS

Effective: 2022-03-23 20:36:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:01:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Gibson; Pike FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southwest Indiana, including the following areas, Gibson and Pike. * WHEN...Until 815 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 611 PM CDT, the public reported heavy rain and minor flooding in Princeton, Indiana due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly. Up to 1 inch of rain has fallen. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Princeton, Fort Branch, Oakland City, Petersburg, Grayville, Haubstadt, Owensville, Winslow, Patoka, Francisco, Somerville, Hazleton, Spurgeon and Mackey. - http://www.weather.gov/safety/flood
GIBSON COUNTY, IN
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Brantley, Northeastern Charlton, Northern Ware, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 10:03:00 EDT Expires: 2022-03-23 13:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Beware of localized flooding and the possibility of dirt roads becoming mired in mud. Target Area: Brantley; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Wayne Locally heavy rainfall will impact portions of eastern Pierce, Brantley, east central Ware, Wayne and northern Charlton Counties through 145 PM EDT At 1247 PM EDT, Doppler radar was tracking an area of moderate to heavy rainfall over portions of southeast Georgia, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Minor flooding due to heavy rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor flooding due to heavy rainfall is possible. Locations impacted include Jesup, Blackshear, Nahunta, Patterson, Gardi, Screven, Odum, Offerman, Hickox and Raybon. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Daviess, Knox, Pike by NWS

Effective: 2022-03-14 11:00:00 EDT Expires: 2022-03-18 16:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Even 6 inches of fast-moving flood water can knock you off your feet and a depth of 2 feet will float your car. Never try to walk, swim, or drive through such swift water. If you come upon flood waters, stop, turn around and go another way. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Daviess; Knox; Pike The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana White River at Edwardsport. White River at Hazleton. White River at Petersburg. .Ongoing flooding will continue along portions of the East Fork White, White, and Wabash Rivers due to rainfall last weekend. Minor flooding is occurring, which primarily impacts river roads, parks, and agricultural land. The East Fork White River has crested. The crest of the White River is near Petersburg. The crest of the Wabash River is approaching Mount Carmel. Flooding will gradually end this week, with the last of the flooding forecast to end Saturday. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FRIDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River at Petersburg. * WHEN...Until Friday afternoon. * IMPACTS...At 23.0 feet, Extensive flooding is progress affecting agricultural and rural residential areas. Several rural county roads extensively flooded including Bottoms Rd...Brothers Rd and E. Governor Rd in Knox County. A few residents may move out in an area locally known as Dodge City. Several small oil fields are inaccessible. During agricultural season much flood damage can occur. High water isolates some river cabin residents. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:30 AM EDT Monday /9:30 AM CDT Monday/ the stage was 22.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:30 AM EDT Monday /9:30 AM CDT Monday/ was 22.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Friday morning and continue falling to 6.3 feet Thursday, March 24. - Flood stage is 16.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIESS COUNTY, IN
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Flood Warning issued for George, Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-20 11:23:00 CDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/mob. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Wayne The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi Chickasawhay At Leakesville affecting Greene, Wayne and George Counties. For the Chickasawhay River...including Waynesboro, Leakesville Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Chickasawhay At Leakesville. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 20.0 feet, flooding of lowlands will occur. At 22.0 feet, flooding of lowlands continues and some roads in low lying areas become cut off by high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 AM CDT Sunday the stage was 22.1 feet. - Forecast...The river is expected to continue to rise, cresting at a stage of 22.3 feet this evening. It will then begin to gradually fall, falling to below flood stage by early Wednesday morning. - Flood stage is 20.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS
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High Wind Warning issued for Northern Hudspeth Highlands, Hueco Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Northern Hudspeth Highlands, Hueco Mountains; Rio Grande Valley of Eastern El Paso, Western Hudspeth Counties; Salt Basin; Western El Paso County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, west winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...Portions of Far West Texas and South Central New Mexico including downtown and west El Paso, Las Cruces, and Deming. * WHEN...For the High Wind Warning, from 8 AM this morning to 9 PM MDT this evening. For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds and blowing dust will create hazardous driving conditions. Damage to trees and structures will be possible.
EL PASO COUNTY, TX

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