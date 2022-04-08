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Flood Advisory issued for Putnam by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 01:31:00 EDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding....

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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Nws#Heavy Rain#Newtown#Greenwich#Extreme Weather#Flood Advisory#Putnam Flood Advisory#Doppler#Sherman Brewster
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Winter Weather Advisory issued for Western Chelan County by NWS

Effective: 2022-04-11 10:01:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Western Chelan County SPRING SNOW CONTINUES ACROSS PARTS OF THE INLAND NW WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. Additional snow accumulations up to 3 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Holden Village and Stevens Pass. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Monday evening commute. Gusty winds could bring down tree branches.
CHELAN COUNTY, WA
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Winter Weather Advisory issued for Upper Hood River Valley by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Upper Hood River Valley WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow expected, but diminishing by evening. Total snow accumulations of 5 to 10 inches. * WHERE...Upper Hood River Valley. * WHEN...Until 2 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
HOOD RIVER COUNTY, OR
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Special Weather Statement issued for Mississippi by NWS

Effective: 2022-04-11 11:26:00 CDT Expires: 2022-04-11 13:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Mississippi A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Mississippi, Pemiscot and southeastern Dunklin Counties through 115 PM CDT At 1239 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Hornersville, or 7 miles northeast of Leachville, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Caruthersville, Gosnell, Manila, Hayti, Steele, Senath, Cardwell, Hornersville, Hayti Heights, Arbyrd, Cooter, Wardell, Bolton, Deering, Holland, Bragg City, Pascola, Calumet, Buckeye and Arkmo. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...30 MPH
MISSISSIPPI COUNTY, AR
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Winter Storm Warning issued for Central and Southern Lewis and Clark, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Central and Southern Lewis and Clark; Jefferson WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Jefferson and Central and Southern Lewis and Clark Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
JEFFERSON COUNTY, MT
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Winter Weather Advisory issued for North Central Oregon by NWS

Effective: 2022-04-11 10:47:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: North Central Oregon WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of up to 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...North Central Oregon. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
SHERMAN COUNTY, OR
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Winter Storm Warning issued for Simcoe Highlands by NWS

Effective: 2022-04-11 10:47:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Simcoe Highlands WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 10 to 20 inches for the Simcoe Highlands and 5 to 10 inches for the Ochoco-John Day Highlands. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Washington, Simcoe Highlands. In Oregon, Ochoco- John Day Highlands. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible.
KLICKITAT COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 2 and 6 inches across the valley floors, and 6 to 12 inches in the mountains. Isolated amounts approaching 20 inches are possible in some mountain locations. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...From Midnight tonight to Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes.
BROADWATER COUNTY, MT
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Winter Storm Warning issued for Southern Rocky Mountain Front by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Southern Rocky Mountain Front WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Southern Rocky Mountain Front. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
LEWIS AND CLARK COUNTY, MT
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Winter Weather Advisory issued for Washington Palouse by NWS

Effective: 2022-04-11 11:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Washington Palouse SPRING SNOW CONTINUES ACROSS PARTS OF THE INLAND NW WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Snow at times. Total snow accumulations 2 to 4 inches in the valleys. Mountains could see 6 to 8 inches, mainly south of the Silver Valley. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Rosalia, Colfax, Tekoa, Dobson Pass, La Crosse, Deary, Avery, St. Maries, Uniontown, Fernwood, Lookout Pass, Pullman, Mullan, Oakesdale, and Pinehurst. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Monday evening commute. Gusty winds could bring down tree branches.
WHITMAN COUNTY, WA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Newton by NWS

Effective: 2022-04-11 12:10:00 CDT Expires: 2022-04-11 12:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Newton The National Weather Service in Springfield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Newton County in southwestern Missouri * Until 1245 PM CDT. * At 1209 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Wyandotte, or 10 miles east of Miami, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Southeastern Joplin... Neosho Seneca... Granby Duquesne... Diamond Loma Linda... Leawood Silver Creek... Shoal Creek Drive Saginaw... Redings Mill Grand Falls Plaza... Shoal Creek Estates Dennis Acres... Cliff Village Racine This includes the following highways Interstate 44 between mile markers 0 and 10. Interstate 49 between mile markers 22 and 35. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
NEWTON COUNTY, MO
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Red Flag Warning issued for Barton, Russell by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A red flag warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this fire weather product. Target Area: Barton; Russell RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM CDT TUESDAY FOR EXTREME GRASSLAND FIRE DANGER. THIS IS A POTENTIALLY DANGEROUS SITUATION FOR FIRE WEATHER ZONES 032 AND 047 * Extreme Grassland Fire Danger...Is forecast. * Winds...South 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Impacts...Any fires that develop will likely spread rapidly and become very difficult to control. Outdoor burning is not recommended.
BARTON COUNTY, KS
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Coast Range of Northwest Oregon by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Coast Range of Northwest Oregon WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy snow expected. Snow diminishing to showers or flurries by late afternoon. Total snow accumulations of 6 to 12 inches above 1000 feet. Total snow accumulations of 3 to 6 inches below 1000 feet. Winds gusting as high as 35 mph in some locations. * WHERE...In Oregon, Coast Range of Northwest Oregon. In Washington, Willapa Hills. * WHEN...Until 2 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
CLATSOP COUNTY, OR
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Winter Storm Warning issued for Cascade Foothills in Lane County by NWS

Effective: 2022-04-11 09:59:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down and allow plenty of extra time to reach your destination. Allow extra following distance between the vehicle in front of you. Keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Watch out for downed trees and powerlines on roadways. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascade Foothills in Lane County WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON ABOVE 1000 FEET * WHAT...Heavy snow expected above 1000 feet. Total snow accumulations of up to 12 to 18 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Cascade Foothills in Lane County. * WHEN...Until 5 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Some power outages are expected. Some roads may be blocked by downed trees and powerlines due to the weight of the snow.
LANE COUNTY, OR
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High Surf Advisory issued for Manua, Swains Island, Tutuila and Aunuu by NWS

Effective: 2022-04-11 07:07:00 SST Expires: 2022-04-11 19:15:00 SST Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A high surf advisory indicates large breaking waves will affect beaches in the advisory area, producing dangerous rip currents and localized beach erosion. Also, it is extremely dangerous to fish or observe waves from rocks during high surf conditions. Unwary beach walkers can be caught off guard as waves suddenly race farther up the beach than normal. Target Area: Manua; Swains Island; Tutuila and Aunuu A High Surf Advisory is in effect * SURF...Surf heights of 9 to 11 ft will continue to impact south facing shores. * TIMING...through tonight. * IMPACTS...High surfs and strong rip currents. Fautuaga mo galu maualuluga Ofisa o le tau Pago Pago AS 705 TAEAO ASO GAFUA APERILA 11 2022 ...Ua iai nei le Fautuaga mo Galu maualuluga * GALU...Galu maualuluga e 9 i le 11 futu o le a aafia ai talafatai i saute. * TAIMI...seia oo i le po nanei. * NOFOAGA AAFIA...E maualuluga galu ma e aave le sami. FAUTUAGA/TAPENAGA O fautuaga mo galu maualuluga e faailoa mai ai le malolosi ma le tetele o galu o le a aafia ai gataifale ma matafaga, ma o le a malolosi aave o le sami e ono solo ai nisi o vaega o le matafaga. Ona o le siisii o peau o le sami, e fautuaina ai le mamalu lautele ma le au fai faiva ina ia faautagia mai lenei fautuaga ona o le maualuluga o galu ua iai nei.
ENVIRONMENT
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Winter Weather Advisory issued for Chouteau, Eastern Glacier, Eastern Pondera, Eastern Teton by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 03:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Chouteau; Eastern Glacier; Eastern Pondera; Eastern Teton WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 3 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations between 1 and 5 inches, with 5 to 10 inches in the mountains. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Chouteau, Eastern Glacier, Eastern Pondera and Eastern Teton Counties. * WHEN...From Midnight tonight to 3 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
CHOUTEAU COUNTY, MT

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