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Delaware County, NY

Flood Warning issued for Delaware, Sullivan by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 01:21:00 EDT Expires: 2022-04-08 17:07:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles....

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 2 and 6 inches across the valley floors, and 6 to 12 inches in the mountains. Isolated amounts approaching 20 inches are possible in some mountain locations. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...From Midnight tonight to Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes.
BROADWATER COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for Coastal Nueces, Coastal San Patricio, Inland Nueces by NWS

Effective: 2022-04-11 07:28:00 CDT Expires: 2022-04-11 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Coastal Nueces; Coastal San Patricio; Inland Nueces; Inland San Patricio; Nueces Islands HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Inland Nueces, Inland San Patricio, Coastal Nueces, Coastal San Patricio and Nueces Islands Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
NUECES COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Flood#Extreme Weather#Noaa Weather Radio#The Beaver Kill Creek
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Winter Storm Warning issued for Central and Southern Lewis and Clark, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Central and Southern Lewis and Clark; Jefferson WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Jefferson and Central and Southern Lewis and Clark Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
JEFFERSON COUNTY, MT
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Winter Storm Warning issued for Southern Rocky Mountain Front by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Southern Rocky Mountain Front WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...For the Winter Storm Warning, heavy snow expected. Total snow accumulations between 5 and 10 inches across most lower elevations, and 10 to 20 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. For the Winter Weather Advisory, snow. Additional snow accumulations up to two inches. * WHERE...Southern Rocky Mountain Front. * WHEN...For the Winter Storm Warning, from 6 PM this evening to 6 AM MDT Wednesday. For the Winter Weather Advisory, until Noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
LEWIS AND CLARK COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for South Central Utah, Western Canyonlands by NWS

Effective: 2022-04-11 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: South Central Utah; Western Canyonlands HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...South Central Utah and Western Canyonlands. * WHEN...From 3 PM MDT today until 6 AM MDT Tuesday. Strongest winds expected this evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
GARFIELD COUNTY, UT
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NWS
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Winter Storm Warning issued for Ochoco-John Day Highlands by NWS

Effective: 2022-04-11 05:31:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Ochoco-John Day Highlands WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 10 to 20 inches for the Simcoe Highlands and 5 to 10 inches for the Ochoco-John Day Highlands. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Washington, Simcoe Highlands. In Oregon, Ochoco- John Day Highlands. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible.
CROOK COUNTY, OR
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Winter Storm Warning issued for East Slopes of the Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-11 05:31:00 PDT Expires: 2022-04-13 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: East Slopes of the Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 12 to 24 inches, with higher amounts along the crest. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...East Slopes of the Oregon Cascades. * WHEN...Until 5 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Travel will be impacted along US-20 and through Santiam Pass.
DESCHUTES COUNTY, OR
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Bryce Canyon Country, Capitol Reef National Park and Vicinity by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bryce Canyon Country; Capitol Reef National Park and Vicinity; Sanpete Valley; Sevier Valley; Upper Sevier River Valleys WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Sanpete Valley, Sevier Valley, Upper Sevier River Valleys, Bryce Canyon Country and Capitol Reef National Park and Vicinity. * WHEN...From noon today to midnight MDT tonight. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
GARFIELD COUNTY, UT
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Flood Warning issued for Peoria, Tazewell, Woodford by NWS

Effective: 2022-04-11 08:33:00 CDT Expires: 2022-04-14 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Peoria; Tazewell; Woodford The Flood Warning is extended for the following rivers in Illinois Illinois River at Peoria affecting Peoria, Woodford and Tazewell Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL THURSDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Peoria. * WHEN...Until Thursday morning. * IMPACTS...At 18.0 feet, Some flooding begins to bottomland not protected by levees. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:45 AM CDT Monday the stage was 18.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:45 AM CDT Monday was 19.1 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Thursday morning and continue falling to 16.1 feet Monday morning. - Flood stage is 18.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Illinois River Peoria 18.0 18.9 Mon 7 am CDT 18.6 18.3 17.9
PEORIA COUNTY, IL
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Flood Warning issued for Jeff Davis, Montgomery, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-12 21:12:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Jeff Davis; Montgomery; Toombs The Flood Warning is extended for the following rivers in Georgia Altamaha River At Charlotteville affecting Toombs, Jeff Davis and Montgomery Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM TUESDAY EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Altamaha River At Charlotteville. * WHEN...From Tuesday evening until further notice. * IMPACTS...At 11.0 feet, Bankfull conditions occur along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. Some flooding begins in low lying areas around 1.5 miles upstream from the gage in south Montgomery County. The water will approach portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 13.0 feet, Flood stage is reached. Minor flooding occurs in the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water reaches the top of the public boat ramp by the bridge. Flood waters expand in low lying areas in south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will begin to cover portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 14.0 feet, Minor flooding continues in the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water covers the low portion and entrance of Towns Bluff Lane by the bridge. The public boat ramp is under two feet of water. Flood waters expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be one to two feet deep over portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 16.0 feet, Minor flooding expands into the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water will be one to two feet deep over portions of Towns Bluff Lane by the bridge. Flood waters continue to expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be 2 to 4 feet over large portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 18.0 feet, Minor flooding expands further into the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. Flood waters will completely cover Towns Bluff Lane by the bridge and begin to flood the slab foundations of the elevated homes. Flood waters expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be 4 to 6 feet deep over large portions of Three Rivers Lane Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 19.0 feet, Minor flooding expands upstream and downstream from the Highway 221 bridge. Flood waters near 3 feet deep cover Towns Bluff Lane and flood the slab foundations of the elevated homes. Flooding expands further into Montgomery County with the water 5 to 7 feet deep over large portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. The water reaches the top of boat ramps and parking lots will begin to flood in Towns Bluff Park and along the end of Uvalda Landing Road in Jeff Davis County. At 20.0 feet, Moderate flooding begins. Significant flooding occurs upstream and downstream from the Highway 221 bridge. Flood waters will be near 4 feet deep on Towns Bluff Lane and flood the concrete slab foundations of the elevated homes. Flooding expands further into Montgomery county with the water 6 to 8 feet deep over large portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. The parking lot at Towns Bluff Park and portions of Uvalda Landing Road will be flooded in Jeff Davis County. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM EDT Monday the stage was 10.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late tomorrow evening and continue rising to 18.0 feet Saturday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 13.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
JEFF DAVIS COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Lower Washington County, Zion National Park by NWS

Effective: 2022-04-11 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 04:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lower Washington County; Zion National Park WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 4 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Lower Washington County and Zion National Park. * WHEN...From 3 PM MDT this afternoon until 4 AM MDT Tuesday. Strongest wind gusts are expected late this afternoon and this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
WASHINGTON COUNTY, UT
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY

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