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Fulton County, NY

Flood Warning issued for Fulton by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 07:11:00 EDT Expires: 2022-04-08 15:43:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Berkeley, Georgetown, Williamsburg by NWS

Effective: 2022-04-11 09:54:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Georgetown; Williamsburg FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santee River near Jamestown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, water surrounds the residence at the end of Harris Landing Road and the adjacent boat ramp is inaccessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 930 AM EDT Monday, the stage was 14.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.9 feet Wednesday morning. - Flood stage is 10.0 feet.
BERKELEY COUNTY, SC
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County
Fulton County, NY
City
Northville, NY
City
Fulton, NY
City
Wells, NY
City
Hamilton, NY
City
Lake Pleasant, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Flood#Thunderstorms#Extreme Weather#15 43 00#Girards Sugarbush
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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NWS
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Flood Advisory issued for Aroostook by NWS

Effective: 2022-04-11 10:48:00 EDT Expires: 2022-04-12 11:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Water levels can rise and fall quickly in the vicinity of ice jams. Those with interests along rivers and tributary streams should be alert for rapidly fluctuating water levels in the vicinity of ice jams. Never drive through flooded roads or around closed road barricades. The barricades are there for your safety due to the potential for ice jam releases or continued flooding. Target Area: Aroostook FLOOD ADVISORY FOR AN ICE JAM NOW IN EFFECT UNTIL 1130 AM EDT TUESDAY * WHAT...Flooding caused by an ice jam continues. * WHERE...A portion of Northern Maine, including the following county, Aroostook. * WHEN...Until 1130 AM EDT Tuesday. * IMPACTS...Some low-water crossings may become impassable. River or stream flows are elevated. * ADDITIONAL DETAILS - At 1048 AM EDT, NWS employee reported an ice jam near Churchill and Bull Island on the Aroostook River in Crouseville. Minor flooding on Washburn Road is possible tonight and Monday. - This includes the following streams and drainages Aroostook River and Pettingill Brook. - Some locations that will experience flooding include Presque Isle, Mapleton and Washburn. - http://www.weather.gov/safety/flood
AROOSTOOK COUNTY, ME
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hamilton, Hancock, Hendricks, Johnson, Madison, Marion, Shelby by NWS

Effective: 2022-04-11 10:55:00 EDT Expires: 2022-04-11 11:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hamilton; Hancock; Hendricks; Johnson; Madison; Marion; Shelby The National Weather Service in Indianapolis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Madison County in central Indiana Northern Shelby County in central Indiana Hancock County in central Indiana Northern Johnson County in central Indiana East central Hendricks County in central Indiana Marion County in central Indiana Southeastern Hamilton County in central Indiana * Until 1130 AM EDT. * At 1054 AM EDT, a severe thunderstorm was located near Southport, or near Indianapolis, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Southport and Monument Circle around 1100 AM EDT. Beech Grove, Rocky Ripple, Wynnedale, Spring Hill and Indiana State Fairgrounds around 1105 AM EDT. Warren Park and Broad Ripple around 1110 AM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Castleton, Cumberland, New Palestine, Geist Reservoir, Indianapolis, Lawrence, McCordsville, Spring Lake, Greenfield, Fortville and Ingalls. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HAMILTON COUNTY, IN
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Special Weather Statement issued for Hamilton, Hancock, Hendricks, Marion by NWS

Effective: 2022-04-11 10:53:00 EDT Expires: 2022-04-11 11:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Hamilton; Hancock; Hendricks; Marion A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Hancock, southeastern Hendricks, Marion and southwestern Hamilton Counties through 1115 AM EDT At 1052 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Plainfield, or 11 miles southwest of Indianapolis, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. A 49 mph wind gust occurred at Indianapolis airport. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Speedway and Southport around 1105 AM EDT. Beech Grove around 1110 AM EDT. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH
HAMILTON COUNTY, IN
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Special Weather Statement issued for Bracken, Robertson by NWS

Effective: 2022-04-11 09:27:00 EDT Expires: 2022-04-11 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a sturdy building. To report hazardous weather conditions, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Bracken; Robertson A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHWESTERN MASON, ROBERTSON AND SOUTHEASTERN BRACKEN COUNTIES THROUGH 1000 AM EDT At 927 AM EDT, a strong thunderstorm was located 8 miles northeast of Cynthiana, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail may cause minor damage to outdoor objects. Locations impacted include Maysville, Washington, Lewisburg, Mount Olivet, Sardis, Blue Licks Battlefield, Abigail, Murphysville, Burika, Alhambra, Mays Lick, Mitchells Mill, Peed, Lowell, Helena, Kentontown, Piqua and Hittville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<35 MPH
BRACKEN COUNTY, KY
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Winter Storm Warning issued for Simcoe Highlands by NWS

Effective: 2022-04-11 05:31:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Simcoe Highlands WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 10 to 20 inches for the Simcoe Highlands and 5 to 10 inches for the Ochoco-John Day Highlands. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Washington, Simcoe Highlands. In Oregon, Ochoco- John Day Highlands. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible.
KLICKITAT COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 2 and 6 inches across the valley floors, and 6 to 12 inches in the mountains. Isolated amounts approaching 20 inches are possible in some mountain locations. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...From Midnight tonight to Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes.
BROADWATER COUNTY, MT
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Special Weather Statement issued for Eastern, Central, and Southern Searcy County Higher Elevations by NWS

Effective: 2022-04-10 20:05:00 CDT Expires: 2022-04-11 09:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Eastern, Central, and Southern Searcy County Higher Elevations; Johnson County Higher Elevations; Marion; Newton County Higher Elevations; Newton County Lower Elevations; Northwest Searcy County Higher Elevations; Pope County Higher Elevations; Searcy County Lower Elevations Strong thunderstorms will impact portions of western Searcy, Newton, northeastern Johnson, southwestern Marion and north central Pope Counties through 945 AM CDT At 854 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Lost Valley State Park to near Walnut to near Devils Knob. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Jasper... Western Grove Dillen... Carver Erbie... Moore Point Peter... Devils Knob Eula... Piercetown Walnut... Pruitt Bertha... Rosetta Upper Buffalo Wilderness Area... St. Joe Pindall... Ben Hur Bass... Marble Falls MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
JOHNSON COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Lower Washington County, Zion National Park by NWS

Effective: 2022-04-11 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 04:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lower Washington County; Zion National Park WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 4 AM MDT TUESDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Lower Washington County and Zion National Park. * WHEN...From 3 PM MDT this afternoon until 4 AM MDT Tuesday. Strongest wind gusts are expected late this afternoon and this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Travel will be difficult due to strong crosswinds, especially for high profile vehicles and vehicles with trailers. Expect rough conditions on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may cause reduced visibility.
WASHINGTON COUNTY, UT

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