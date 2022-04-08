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Otsego County, NY

Flood Watch issued for Otsego by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 03:20:00 EDT Expires: 2022-04-08 06:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Flood Advisory issued for Montgomery, Stewart by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Montgomery; Stewart FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Montgomery and Stewart. * WHEN...Until 900 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 549 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Big Rock and Land Between The Lakes. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONTGOMERY COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Otsego by NWS

Effective: 2022-03-19 16:46:00 EDT Expires: 2022-03-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Otsego A strong thunderstorm will impact portions of Otsego County through 545 PM EDT At 458 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Edmeston, or 12 miles west of Cooperstown, moving east at 25 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Worcester, Middlefield, Hartwick, Cooperstown, Edmeston, Westville, Pittsfield, Springfield, Richfield Springs and Burlington. This includes the following highway exits Interstate 88 near 19. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
OTSEGO COUNTY, NY
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Pike, NY
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Otsego County, NY
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Sullivan, NY
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Flood Advisory issued for Cheatham by NWS

Effective: 2022-04-12 07:08:00 CDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Cheatham FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Cheatham, Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner and Williamson. * WHEN...Until 900 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 708 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Ashland City, Nashville, Madison, Hendersonville, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Goodlettsville, Millersville, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, White Bluff, Belle Meade, Kingston Springs, Lakewood, Pegram, Burns, Bellevue and Joelton. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHEATHAM COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Fire Weather Watch issued for Loess Plains, Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Loess Plains; Loup Rivers Basin RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING * Affected Area...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...South winds shift to the northwest this afternoon at 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. Winds northwest 20 to 30 mph with gusts to 50 mph on Wednesday. * Relative Humidity...As low as 15 percent this afternoon. Relative humidity as low as 15 percent again Wednesday afternoon. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control. Stray lightning strikes may have the potential to start fires this afternoon and evening.
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dickson by NWS

Effective: 2022-04-12 05:59:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 AM CDT FOR EASTERN DICKSON COUNTY At 558 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dickson, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Dickson, White Bluff, Burns and Charlotte. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 172 and 181. Interstate 840 between mile markers 1 and 2. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DICKSON COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Flash Flood#Urban Areas#Extreme Weather#Otsego Flood Watch#Southern
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Wind Advisory issued for Malibu Coast by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Malibu Coast WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Northwest to north winds 20 to 35 mph with gusts to 50 mph. * WHERE...Malibu Coast. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Flood Advisory issued for Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner, Williamson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Davidson; Dickson; Rutherford; Sumner; Williamson FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Cheatham, Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner and Williamson. * WHEN...Until 900 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 708 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Ashland City, Nashville, Madison, Hendersonville, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Goodlettsville, Millersville, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, White Bluff, Belle Meade, Kingston Springs, Lakewood, Pegram, Burns, Bellevue and Joelton. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIDSON COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Southern Tularosa Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 08:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Southern Tularosa Basin HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 AM MDT WEDNESDAY BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, west winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...East slopes of the Franklin and Organ mountains, including east and northeast El Paso. * WHEN...For the High Wind Warning, from 8 AM this morning to 6 AM MDT Wednesday. For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds and blowing dust will create hazardous driving conditions. Damage to trees and structures will be possible.
ENVIRONMENT
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High Wind Warning issued for Northern Hudspeth Highlands, Hueco Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Northern Hudspeth Highlands, Hueco Mountains; Rio Grande Valley of Eastern El Paso, Western Hudspeth Counties; Salt Basin; Western El Paso County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, west winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...Portions of Far West Texas and South Central New Mexico including downtown and west El Paso, Las Cruces, and Deming. * WHEN...For the High Wind Warning, from 8 AM this morning to 9 PM MDT this evening. For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds and blowing dust will create hazardous driving conditions. Damage to trees and structures will be possible.
EL PASO COUNTY, TX
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NWS
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Craig, Nowata, Osage, Pawnee, Washington by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should exercise caution while driving. Be alert to sudden gusts of wind which may cause you to lose control of your vehicle. Extra attention should be given to cross winds and on bridges and overpasses. Target Area: Craig; Nowata; Osage; Pawnee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Osage, Washington OK, Nowata, Craig and Pawnee Counties. * WHEN...From noon today to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
CRAIG COUNTY, OK
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Winter Storm Warning issued for East Slopes of the Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-12 04:57:00 PDT Expires: 2022-04-13 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: East Slopes of the Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 3 to 14 inches...highest above 4500 feet and near Santiam Pass. * WHERE...East Slopes of the Oregon Cascades. * WHEN...Until 5 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute.
DESCHUTES COUNTY, OR
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Winter Storm Warning issued for Southern Blue Mountains of Oregon by NWS

Effective: 2022-04-12 03:03:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Southern Blue Mountains of Oregon WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 1 to 2 inches. * WHERE...Southern Blue Mountains of Oregon. * WHEN...Until 5 AM PDT early this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
GRANT COUNTY, OR
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Winter Weather Advisory issued for Wallowa County by NWS

Effective: 2022-04-12 04:57:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Wallowa County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 6 inches. * WHERE...Wallowa County. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute.
UNION COUNTY, OR
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High Wind Warning issued for Black Mesa Area, Chinle Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Black Mesa Area; Chinle Valley; Chuska Mountains and Defiance Plateau; Little Colorado River Valley in Coconino County; Western Mogollon Rim HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM MST THIS MORNING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Page, Lees Ferry, Grand Canyon Village, Supai, North Rim, and Valle. * WHEN...Until 8 AM MST this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
APACHE COUNTY, AZ
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Dense Fog Advisory issued for Ashland, Ashtabula Inland, Ashtabula Lakeshore, Cuyahoga by NWS

Effective: 2022-04-12 06:28:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Ashland; Ashtabula Inland; Ashtabula Lakeshore; Cuyahoga; Geauga; Lake; Lorain; Medina; Morrow; Portage; Richland; Summit; Trumbull; Wayne DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one half mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northeast Ohio. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ASHLAND COUNTY, OH
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Freeze Warning issued for Arches, Grand Flat, Canyonlands, Natural Bridges by NWS

Effective: 2022-04-12 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Arches, Grand Flat; Canyonlands, Natural Bridges; Southeast Utah FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 11 AM MDT WEDNESDAY HIGH WIND WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 23 expected. * WHERE...In Utah, Southeast Utah, Arches/Grand Flat and Canyonlands/Natural Bridges. In Colorado, Grand Valley. * WHEN...From 9 PM Tuesday to 11 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
GRAND COUNTY, UT

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